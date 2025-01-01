MetaQuotes 订阅纳斯达克实时数据 ( 5 ) 使用详细的纳斯达克数据，通过更准确的决策和有效的风险管理来增强您的交易策略。对于那些希望提高成绩的人来说，这是一个独特的机会。与传统的分钟或小时柱形不同的是，该订阅可访问分时报价数据，提供每一次价格变化的信息，从而进行更深入的市场分析。 您通过订阅获得的收益： 准确性 - 接收每次价格变化的高质量数据，以获得更准确的策略测试结果，并将错误风险降至最低。 深度 - 访问长达20年的分时报价历史，以评估不同市场条件下的资产行为，更好地应对波动。 即时反应 - 实时市场数据使您能够迅速应对变化，这在活跃的交易环境中至关重要。 有四种订阅计划可满足不同需求：不含历史访问的实时数据，以及含 12

MetaQuotes 编程教程 173 1 2 3 4 5 ... 17 18) 在我们技术先进的世界中，编程和计算机科学已成为推动创新和塑造社会的变革性学科。 编程作为一种艺术形式，结合了创造力、逻辑和解决问题的能力，创造出优雅而高效的解决方案。 科学与创造力的融合

MetaQuotes 新 MetaTrader 5 平台 Build 5430：由 Blend2D 支持的增强型图表 ( 2 ) 2025 年 11 月 14 日星期五，MetaTrader 5 平台的更新版本将发布。 此版本对图表图形核心进行了重大升级。传统的 GDI 框架已被现代 Blend2D 引擎所取代，该引擎提供了更快、更平滑的图表和指标渲染。凭借先进的渲染算法和硬件优化支持，Blend2D 可在所有系统（包括高分辨率显示器）上提供清晰、详细的图形、精确的透明度处理和一致的性能。 此外，我们还扩展了对 MQL5 中 OpenBLAS 线性代数库的支持，增加了大约 20 个用于处理矩阵和向量的新函数。 平台的网页版也得到了改进，提供了更高的稳定性和安全性。用户现在可以在订单簿中直接更改交易量的显示模式。

Carl Schreiber 经纪人的选择 MetaQuotes (MQ) 不是经纪人，也不提供任何金融、投资、经纪、交易或数据馈送服务，也不参与与任何交易操作相关的任何佣金支付。 您使用 MQ 转账到您的账户的任何资金都应该用于支付市场产品、信号或 MQ-VPS。 只有挣来的钱才能轻松提取，否则您必须联系 服务台 。 MetaQuotes 论坛严禁对经纪商及其服务进行任何类型的讨论和/或推荐。 请接受并尊重这一点。这意味着您必须做出以下考虑并搜索信息以找到最适合您个人的经纪人！ 基本： 经纪人如何/在哪里 受到监管 ？, 考虑一下您的经纪人应该如何工作： 市商 、 ECN 或 STP ？ , 你的资本是如何管理的？

MetaQuotes 新版 MetaTrader 5 平台 Build 5370：网页端的改进 2025 年 10 月 17 日星期五，MetaTrader 5 平台的更新版本将发布。 此次更新对平台的网页版进行了改进：扩展了合约规格，修正了价格数据显示，改进了时间周期切换菜单，并完善了账户开立和连接对话框。 MetaTrader 5 网页端 在工具规格中添加了合约开始和结束日期显示： 修复了 "报价" 部分的价格 延迟 指示。在移动设备上，相应的图标可能没有在扩展视图模式下出现。 修复了时间周期选择菜单的显示问题。该问题出现在移动设备的横向视图中。 修复了模拟账户创建窗口中可用账户类型的显示问题。 修复了账户连接窗口中的本地化问题。有些项目只能以英文显示。

MetaQuotes MetaQuotes 在 2025 年迪拜外汇博览会上获得两项殊荣 MetaQuotes 再次展示了其在为金融行业创造创新解决方案方面的领导地位。在 10 月 6 日至 7 日举行的 2025 年迪拜外汇博览会 上，该公司获得了两个著名奖项： MetaTrader 5 被评为 "包括 网页端 和 移动端 在内的最佳多资产交易平台"。 www.mql5.com 因其持续增长的知识库而被评为 "最佳教育工具门户"，该知识库每月提供 60多篇新 文章 以及 交易应用程序 、 信号 和其他宝贵资源。 MetaQuotes 首席执行官 Renat Fatkhullin

MetaQuotes MetaTrader 5 平台 build 5326：改进和修复 2025 年 10 月 3 日星期五，MetaTrader 5 桌面平台的更新版本将发布。 此版本修复了几个错误： MQL5：解决了为结构和类生成隐式构造函数和复制运算符的问题。在某些情况下，这可能会导致 MQL 程序出现严重故障。, 程序端：从 MetaTrader 4 迁移后首次连接到帐户时添加了密码长度检查。系统现在可以正确检查新密码的复杂性。, 程序端：修正了开启的仓位列表中 "ID "列（外部系统标识符）的显示问题。现在，只有列表中至少有一个操作具有关联的标识符，该列才会出现。 更新将通过实时更新系统提供。

MetaQuotes 《面向交易员的 MQL5 编程指南》现已推出中文版 ( 1 ) 最全面的 MQL5 编程指南现已推出中文版。现在，我们的更多用户可以用他们的母语和方便的格式学习算法交易。该书可 在线 阅读，也可下载 PDF 和 CHM 格式。 《面向交易员的 MQL5 编程指南》由经验丰富的算法交易员 Stanislav Korotky 在 MetaQuotes 的支持下编写，包含您成为交易机器人、技术指标和 MetaTrader 5 平台其他应用程序的自信开发人员所需的一切。 无论你是编程新手还是已经有了一些经验，这本书都适合所有技能水平的人。初学者将了解 基本概念 、 开发环境 和 面向对象编程 的基础知识，而高级用户将深入了解实用解决方案和 高级 API

MetaQuotes 适用于 iPhone/iPad 的新版 MetaTrader 5：交易报告和额外的指标 最新版本的 MetaTrader 5 iOS 移动应用程序 推出了一系列新功能，旨在帮助交易者随时随地了解金融市场。 添加了以方便的可视化格式表示交易结果的 报告 。它有助于评估交易表现，优化投资组合，找到降低风险和提高交易稳定性的方法。要分析您的策略，请转到历史记录部分并点击时段选择图标。接下来，选择时间段并点击“创建交易报告”。 报告分为多个选项卡，每个选项卡都提供汇总信息： 摘要 — 一段时间的交易概况：总体盈亏指标、出入金金额、结余、增长和红利图表以及其他交易结果。 盈利/亏损 —

MetaQuotes 机器学习和神经网络 740 1 2 3 4 5 ... 73 74) MQL5现在支持 矩阵和向量 操作，这些操作可用于多种计算任务，包括机器学习。我们创建这个主题，以便可以选择和分享一些可能对您有用的材料。机器学习技术以神经网络为基础。 神经网络是试图模仿人脑活动的数学模型。它们由相互连接的节点组成，这些节点相互传输信号，并根据这些信号做出决策 在机器学习过程中，计算机利用数据训练模型，使用新数据来预测结果。机器学习被应用于多个领域，包括医学、商业、材料科学等。 深度学习是机器学习的一个子领域，使用多层神经网络来解决数据处理问题。深度学习模型可以高精度地探索数据，并从复杂的层次结构中自动提取特征，这通常是传统机器学习算法难以完成的任务。

MetaQuotes 视频：MetaTrader 5 网页端简介 MetaTrader 5 平台网页端 是一个现代、快速、可靠的交易解决方案。它可在任何设备的所有操作系统上运行，无需任何额外软件。您只需一个网页浏览器即可访问您的账户。 为了向您介绍网页端的功能，我们准备了一个视频短片。只需四分钟，您将能学会如何： 连接到您的账户 查看报价和图表 执行交易 使用指标和对象分析市场 监控您的账户状态和交易历史 在这里或在我们的 官方 YouTube 频道 上观看视频。别忘了点赞和评论。

--- 交易员手册：订单、价格、堆栈、资金、货币 53 1 2 3 4 5 6) 我想，为什么不 做一个很好的参考主题 呢？ 在这个主题中，我想涵盖有关市场工作、流动性提供商、MT5 平台的最重要问题，这些问题不仅是初学者会问到的。 Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа излагать её в справочном формате. Обсуждение в ветке вести не надо, Только посты со справочным материалом. Начать писать лучше в общем обсуждение в

ethan Man 有量化风控的指标或者EA吗 ( 6 ) 我需要开仓自动带止损和回撤多少自动清仓的功能

Hang-889 跟单出现掉单 怎么解决 ( 4 ) 跟单出现掉单 怎么解决。用EA跟单 发现容易掉单。有时候主账户进去很久了 子账户没跟随 知道怎么解决吗 老板，