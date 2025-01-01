订阅纳斯达克实时数据 (5)
使用详细的纳斯达克数据，通过更准确的决策和有效的风险管理来增强您的交易策略。对于那些希望提高成绩的人来说，这是一个独特的机会。与传统的分钟或小时柱形不同的是，该订阅可访问分时报价数据，提供每一次价格变化的信息，从而进行更深入的市场分析。 您通过订阅获得的收益： 准确性 - 接收每次价格变化的高质量数据，以获得更准确的策略测试结果，并将错误风险降至最低。 深度 - 访问长达20年的分时报价历史，以评估不同市场条件下的资产行为，更好地应对波动。 即时反应 - 实时市场数据使您能够迅速应对变化，这在活跃的交易环境中至关重要。 有四种订阅计划可满足不同需求：不含历史访问的实时数据，以及含 12
在我们技术先进的世界中，编程和计算机科学已成为推动创新和塑造社会的变革性学科。 编程作为一种艺术形式，结合了创造力、逻辑和解决问题的能力，创造出优雅而高效的解决方案。 科学与创造力的融合
2025 年 11 月 14 日星期五，MetaTrader 5 平台的更新版本将发布。 此版本对图表图形核心进行了重大升级。传统的 GDI 框架已被现代 Blend2D 引擎所取代，该引擎提供了更快、更平滑的图表和指标渲染。凭借先进的渲染算法和硬件优化支持，Blend2D 可在所有系统（包括高分辨率显示器）上提供清晰、详细的图形、精确的透明度处理和一致的性能。 此外，我们还扩展了对 MQL5 中 OpenBLAS 线性代数库的支持，增加了大约 20 个用于处理矩阵和向量的新函数。 平台的网页版也得到了改进，提供了更高的稳定性和安全性。用户现在可以在订单簿中直接更改交易量的显示模式。
MetaQuotes (MQ) 不是经纪人，也不提供任何金融、投资、经纪、交易或数据馈送服务，也不参与与任何交易操作相关的任何佣金支付。 您使用 MQ 转账到您的账户的任何资金都应该用于支付市场产品、信号或 MQ-VPS。 只有挣来的钱才能轻松提取，否则您必须联系 服务台 。 MetaQuotes 论坛严禁对经纪商及其服务进行任何类型的讨论和/或推荐。 请接受并尊重这一点。这意味着您必须做出以下考虑并搜索信息以找到最适合您个人的经纪人！ 基本： 经纪人如何/在哪里 受到监管 ？, 考虑一下您的经纪人应该如何工作： 市商 、 ECN 或 STP ？ , 你的资本是如何管理的？
2025 年 10 月 17 日星期五，MetaTrader 5 平台的更新版本将发布。 此次更新对平台的网页版进行了改进：扩展了合约规格，修正了价格数据显示，改进了时间周期切换菜单，并完善了账户开立和连接对话框。 MetaTrader 5 网页端 在工具规格中添加了合约开始和结束日期显示： 修复了 "报价" 部分的价格 延迟 指示。在移动设备上，相应的图标可能没有在扩展视图模式下出现。 修复了时间周期选择菜单的显示问题。该问题出现在移动设备的横向视图中。 修复了模拟账户创建窗口中可用账户类型的显示问题。 修复了账户连接窗口中的本地化问题。有些项目只能以英文显示。
MetaQuotes 再次展示了其在为金融行业创造创新解决方案方面的领导地位。在 10 月 6 日至 7 日举行的 2025 年迪拜外汇博览会 上，该公司获得了两个著名奖项： MetaTrader 5 被评为 "包括 网页端 和 移动端 在内的最佳多资产交易平台"。 www.mql5.com 因其持续增长的知识库而被评为 "最佳教育工具门户"，该知识库每月提供 60多篇新 文章 以及 交易应用程序 、 信号 和其他宝贵资源。 MetaQuotes 首席执行官 Renat Fatkhullin
2025 年 10 月 3 日星期五，MetaTrader 5 桌面平台的更新版本将发布。 此版本修复了几个错误： MQL5：解决了为结构和类生成隐式构造函数和复制运算符的问题。在某些情况下，这可能会导致 MQL 程序出现严重故障。, 程序端：从 MetaTrader 4 迁移后首次连接到帐户时添加了密码长度检查。系统现在可以正确检查新密码的复杂性。, 程序端：修正了开启的仓位列表中 "ID "列（外部系统标识符）的显示问题。现在，只有列表中至少有一个操作具有关联的标识符，该列才会出现。 更新将通过实时更新系统提供。
最全面的 MQL5 编程指南现已推出中文版。现在，我们的更多用户可以用他们的母语和方便的格式学习算法交易。该书可 在线 阅读，也可下载 PDF 和 CHM 格式。 《面向交易员的 MQL5 编程指南》由经验丰富的算法交易员 Stanislav Korotky 在 MetaQuotes 的支持下编写，包含您成为交易机器人、技术指标和 MetaTrader 5 平台其他应用程序的自信开发人员所需的一切。 无论你是编程新手还是已经有了一些经验，这本书都适合所有技能水平的人。初学者将了解 基本概念 、 开发环境 和 面向对象编程 的基础知识，而高级用户将深入了解实用解决方案和 高级 API
最新版本的 MetaTrader 5 iOS 移动应用程序 推出了一系列新功能，旨在帮助交易者随时随地了解金融市场。 添加了以方便的可视化格式表示交易结果的 报告 。它有助于评估交易表现，优化投资组合，找到降低风险和提高交易稳定性的方法。要分析您的策略，请转到历史记录部分并点击时段选择图标。接下来，选择时间段并点击“创建交易报告”。 报告分为多个选项卡，每个选项卡都提供汇总信息： 摘要 — 一段时间的交易概况：总体盈亏指标、出入金金额、结余、增长和红利图表以及其他交易结果。 盈利/亏损 —
MQL5现在支持 矩阵和向量 操作，这些操作可用于多种计算任务，包括机器学习。我们创建这个主题，以便可以选择和分享一些可能对您有用的材料。机器学习技术以神经网络为基础。 神经网络是试图模仿人脑活动的数学模型。它们由相互连接的节点组成，这些节点相互传输信号，并根据这些信号做出决策 在机器学习过程中，计算机利用数据训练模型，使用新数据来预测结果。机器学习被应用于多个领域，包括医学、商业、材料科学等。 深度学习是机器学习的一个子领域，使用多层神经网络来解决数据处理问题。深度学习模型可以高精度地探索数据，并从复杂的层次结构中自动提取特征，这通常是传统机器学习算法难以完成的任务。
我们早前就已经准备了专门的交易平台安装程序。适用于macOS的安装程序提供完整的向导，可以像本地应用程序一样直接安装。 对于Linux，我们提供一个可以使用单个命令下载和启动的脚本。 安装程序执行所有必要的操作：识别用户的系统，下载并安装最新的 Wine 版本，对其进行配置，然后在其中安装MetaTrader。所有步骤均以自动模式完成，安装后即可立即开始使用该平台。 安装程序链接可在 https://www.metatrader5.com 网站和交易平台的帮助菜单中获得： macOS：检查您的Wine版本
MetaTrader 5 平台网页端 是一个现代、快速、可靠的交易解决方案。它可在任何设备的所有操作系统上运行，无需任何额外软件。您只需一个网页浏览器即可访问您的账户。 为了向您介绍网页端的功能，我们准备了一个视频短片。只需四分钟，您将能学会如何： 连接到您的账户 查看报价和图表 执行交易 使用指标和对象分析市场 监控您的账户状态和交易历史 在这里或在我们的 官方 YouTube 频道 上观看视频。别忘了点赞和评论。
我想，为什么不 做一个很好的参考主题 呢？ 在这个主题中，我想涵盖有关市场工作、流动性提供商、MT5 平台的最重要问题，这些问题不仅是初学者会问到的。 Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая инфа излагать её в справочном формате. Обсуждение в ветке вести не надо, Только посты со справочным материалом. Начать писать лучше в общем обсуждение в
本主题将讨论使用 mql5语言 的无记录工作方式，解决某些问题的例子。我希望这个分支更接近于FAQ的内容，而不是讨论。我邀请所有有经验的程序员来分享他们的解决方案和编程技巧。对帮助中没有描述的功能的覆盖，尤其值得欢迎。
一般规则，由版主执行。 Rules 在本网站交流时，请保持礼貌。请不要发表可能冒犯或侮辱其他用户的言论。, 不允许对任何银行、经纪公司和其他金融机构进行负面讨论。, 不允许对社区成员之间的个人关系进行任何讨论。, 禁止粗暴的语言、广告信息、垃圾邮件和泛滥。, 屡次违反规则，无视版主的言论和公开不尊重网站管理的行为将导致账户被终止。, 网站管理部门可以对规则进行任何它认为必要的修改。
自 2017 年 12 月 6 日起，MetaTrader 5 的标准交付 已包含所谓的 " 通用类"（Generic classes），可实现数据存储和检索的高效算法。创建本主题的目的是描述这些类、使用它们的示例以及改进其工作的建议。 什么是通用类？ 通用 类是可以存储 自定义数据类型 的特殊模板类。类型识别在编译时进行，因此性能很高。 为什么要使用通用类？ 一般来说，新手程序员只熟悉一种集合类型：数组。但在许多任务中，使用数组的效率很低。想象一下，我们有一个由一百万个唯一标识符组成的数组，例如，一千个订单。我们如何检查这一千份订单中是否有编号为 N
金融市场的成功交易需要深思熟虑以及有充分依据的决策。全面的交易分析可以帮助交易者做出明智的投资决策，优化他们的策略。在本文中，我们将着眼于表现交易效率和稳定性的五个关键绩效指标。 1.Sharpe Ratio（夏普比率） 这是什么： 衡量与风险相关的策略盈利能力的指标。 为什么它很重要： 高夏普比率值表明策略可以以最小的风险有效地产生利润。该比率值越高越好。 如何解读： 比率值大于1，表示策略的回报与相关风险相符。比率值为3或更高，表示这是一个优秀的策略。
MQL5是一种编程语言，专为创建金融市场交易的高性能应用程序而设计。 与算法交易中使用的其他专业编程语言相比，MQL5提供了更快的执行速度和更高的性能。该语言语法类似于C++。 MQL5支持OpenCL并提供即时可用的统计、模糊逻辑和ALGLIB库。MetaEditor开发环境通过"smart"函数导入对.NET程序库提供原生支持，从而消除了对特殊包装样式的需求。创建MQL5程序时，您可以使用第三方C++ DLL。C++源代码文件（CPP和H）可以直接编辑，类似于MQ5和MQH文件。
有量化风控的指标或者EA吗 (6)
我需要开仓自动带止损和回撤多少自动清仓的功能
大家好，我是官网版主 我们收到举报，据说在官网发帖后，会有一些黑平台的自称经理人，用私信试图欺骗用户。 还好这名用户没有上当，并及时与我们取得了联系。 在官网行骗是严重违规行为，如果发现类似行为请将骗子的用户链接告知我们。 按照下图，打开该用户的主页，就可以获其用户链接。 另外，特别提醒大家不要在交流中交换和索要其他社交媒体账号。 MQL5有驱除骗子的机制，可以很好地保护投资者。 相关防骗帖子： 【新手避坑】远离黑平台（经纪人诈骗） https://www.mql5.com/zh/forum/362516 【新手避坑】喊单老湿的骗局
最近用5452或之前版本，与5488版本回测同一个EA，下单数和盈亏百分比相差了25%，请问是什么机制改变了吗？
MT5中文显示为白框、方框 (16 1 2)
突然变成白框，之前都好用，windows似乎刚更新过一次，有遇见同样问题的吗？怎么解决？
跟单出现掉单 怎么解决 (4)
跟单出现掉单 怎么解决。用EA跟单 发现容易掉单。有时候主账户进去很久了 子账户没跟随 知道怎么解决吗 老板，
大家好，我是官网版主。 首先，希望有缘浏览到这个帖子的投资者都能在论坛里找到自己需要的资源。 祝愿大家身体健康，内心强大，开开心心的财富自由！ 官网论坛里是有级别区分的。 当您在用电脑浏览论坛，头像下面显示的这个数字就是该用户的级别。 用手机浏览时，您可以点开其他用户的主页，同样可以快速查询该用户的级别。 级别数值很低的时候，说明该用户并不是个很有资历的人。有可能是新号，也有可能是很久以前注册的备用小号。 如果低级别的营销小号突然主动向你推荐服务，请务必言辞拒绝，免得上当受骗。 如果营销小号烦扰到您的用户体验， MQL5也欢迎您的举报。 当您经常访问论坛时，您会发现有很多用户拥有几千级。
VPS有懂的吗，请教一下 (10)
最近接触外汇，在试跑几个EA，看到平台上自带有VPS，我测了下延时还可以，想问一下大家，平台自带的VPS好不好用，是不是比一般的云服务器会更快一点，我这几天测下来止盈效果确实还可以。另外，用自带的VPS有个问题就是账户多了怎么分别管理各账户上跑的策略具体参数，因为只有同步功能，好像没办法像云服务器远程桌面进去一样有完整的系统界面管理，这样的话各账号在跑的具体参数就不清楚了，有时容易弄乱。 有对VPS比较了解的朋友吗，帮忙解答一下，感谢！
大家好 分享和记录一些重要新闻和经济趋势，以便大家参考和选择相应策略。 从最好的新闻源中（华尔街日报，MQL5经济日历，人民日报，日经新闻，全球各大经济报刊等），挑选出最有意义的。 希望大家也能多多分享和补充，同时还祝大家财源滚滚，健康幸福。 重要财经资讯： https://www.mql5.com/zh/channels/014F0AE8D50FD701 万分感谢！
【版主秘诀】卖家身份申请攻略：如何更好地通过审批 (20 1 2)
大家好，我是官网的版主。 随着经验的积累，很多朋友希望注册成为卖家，借此帮助其他汇友，同时获取一定的回报。 这无疑是一件值得支持和鼓励的事情。 为了帮助大家顺利完成申请，我整理了几点相关经验分享。 一共三点，其中第一点是必须的要求，其余两点为参考建议： 第一点：熟知卖家审批规则（必须） 卖家的审批标准并不公开，且每位用户只能申请一次。 在申请卖家身份之前，您需要熟读并承诺遵守市场服务规则。 规则详情请参阅： 市场服务规则 第二点：积累足够的经验（参考建议） 金融行业非常严谨，想要成为一名合格的卖家，需要投入大量时间学习。
請問各路大神 我的MT5回測器工具欄隱藏起來要如何讓它顯示 按F11只能顯示工具箱 市場報價 資料視窗 請幫忙告知方法 謝謝 正常的狀況 我個錯誤狀況
MT5最新版中文显示乱码！升级5440之后问题反馈 (13 1 2)
1.所有EA中文名称都会显示乱码 2.Comment()中文显示乱码, 文本框边框变粗并且无法调节，很丑！下面这张图是5430之前版本的样子：
您错过了交易机会：
- 免费交易应用程序
- 8,000+信号可供复制
- 探索金融市场的经济新闻
注册 登录
如果您没有帐号，请注册
可以使用cookies登录MQL5.com网站。
请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。