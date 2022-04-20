黄金，黄金和XAUUSD - 页 73 1...666768697071727374757677787980...100 新评论 Mikhail Simakov 2021.01.10 07:48 #721 SanAlex:每个人都有不同的看法--如果价格跌破1840并保持在那里，我们可以预期会跌到1705.64。- 但到目前为止，它看起来想上升到1967.52 中国此时正在积极购买黄金，但随着价格的高涨和大流行，它最好不要购买，最坏的情况下可能会出售 Mikhail Simakov 2021.01.10 08:59 #722 VVT:周一+/-1875 我在星期二之前不会买。 Serqey Nikitin 2021.01.16 12:58 #723 分析。 目前的状态--下降趋势。 展望- 下降趋势的继续。 [删除] 2021.01.17 05:17 #724 Serqey Nikitin:分析。目前的状态--下降趋势。展望--继续向下的趋势。 我需要的是上升的空间!- 只有在5分钟的时候，它似乎会向上反弹。（我怎样才能使它向上反弹？） Serqey Nikitin 2021.01.17 09:32 #725 SanAlex:我需要这顶帽子!- 只有在5分钟内，它似乎会反弹到顶部。 (如何想象它会上升？) 这个问题本身就是错误的! "我需要起来！"- 让我问你：你为什么想去那里...？为什么要走M5而不是M20？ 实际上，交易员的基本论点是--跟随市场! [删除] 2021.01.17 09:57 #726 Serqey Nikitin:这个问题的表述本身就是错误的。"我需要上去看看！"- 让我问你：你为什么想上去......？为什么是M5，而不是M20？实际上，操盘手的基本论点--跟随市场！！！。 我 不知道该拿他们怎么办，但我确信他们是对的......如果我不知道该怎么做，我可能会再做。 Serqey Nikitin 2021.01.17 10:52 #727 SanAlex: 逆势工作是非常危险的。 有一种观点认为：趋势总是把你带走......也就是说，逆势工作时的错误不如逆势的错误明显......。 [删除] 2021.01.17 11:18 #728 Serqey Nikitin:逆势工作是非常危险的。有一种观点不是没有道理的：趋势总是会带你出去......，也就是说，顺着趋势工作时的错误不像逆着趋势的错误那样明显......。什么是趋势？ Serqey Nikitin 2021.01.17 12:18 #729 Vladimir Baskakov: 什么是趋势？ 趋势是指价格运动的方向。 而且，趋势并不取决于时间框架......如果在较小的时间框架上方向相反，那么它只是暂时的回调（价格运动的锯齿状规律并没有被废除），趋势的方向并没有改变...... 那些认为趋势取决于时间框架的人是大错特错的。 [删除] 2021.01.17 13:03 #730 Serqey Nikitin:趋势是指价格运动的方向。 这就是谵妄 1...666768697071727374757677787980...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
每个人都有不同的看法--如果价格跌破1840并保持在那里，我们可以预期会跌到1705.64。
- 但到目前为止，它看起来想上升到1967.52
中国此时正在积极购买黄金，但随着价格的高涨和大流行，它最好不要购买，最坏的情况下可能会出售
周一+/-1875
我在星期二之前不会买。
分析。
目前的状态--下降趋势。
展望- 下降趋势的继续。
我需要的是上升的空间!- 只有在5分钟的时候，它似乎会向上反弹。（我怎样才能使它向上反弹？）
这个问题本身就是错误的!
"我需要起来！"- 让我问你：你为什么想去那里...？为什么要走M5而不是M20？
实际上，交易员的基本论点是--跟随市场!
我 不知道该拿他们怎么办，但我确信他们是对的......如果我不知道该怎么做，我可能会再做。
逆势工作是非常危险的。
有一种观点认为：趋势总是把你带走......也就是说，逆势工作时的错误不如逆势的错误明显......。
什么是趋势？
趋势是指价格运动的方向。
而且，趋势并不取决于时间框架......如果在较小的时间框架上方向相反，那么它只是暂时的回调（价格运动的锯齿状规律并没有被废除），趋势的方向并没有改变......
那些认为趋势取决于时间框架的人是大错特错的。
