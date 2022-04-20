黄金，黄金和XAUUSD - 页 73

新评论
 
SanAlex:

每个人都有不同的看法--如果价格跌破1840并保持在那里，我们可以预期会跌到1705.64。

- 但到目前为止，它看起来想上升到1967.52


中国此时正在积极购买黄金，但随着价格的高涨和大流行，它最好不要购买，最坏的情况下可能会出售

 
VVT:

周一+/-1875

我在星期二之前不会买。

 

分析。

目前的状态--下降趋势。

展望- 下降趋势的继续。

[删除]  
Serqey Nikitin:

分析。

目前的状态--下降趋势。

展望--继续向下的趋势。

我需要的是上升的空间!- 只有在5分钟的时候，它似乎会向上反弹。（我怎样才能使它向上反弹？）

XAUUSDM5

 
SanAlex:

我需要这顶帽子!- 只有在5分钟内，它似乎会反弹到顶部。 (如何想象它会上升？)


这个问题本身就是错误的!

"我需要起来！"- 让我问你：你为什么想去那里...？为什么要走M5而不是M20？


实际上，交易员的基本论点是--跟随市场!

[删除]  
Serqey Nikitin:

这个问题的表述本身就是错误的。

"我需要上去看看！"- 让我问你：你为什么想上去......？为什么是M5，而不是M20？


实际上，操盘手的基本论点--跟随市场！！！。

不知道该拿他们怎么办，但我确信他们是对的......如果我不知道该怎么做，我可能会再做。

 
SanAlex:

逆势工作是非常危险的。

有一种观点认为：趋势总是把你带走......也就是说，逆势工作时的错误不如逆势的错误明显......。

[删除]  
Serqey Nikitin:

逆势工作是非常危险的。

有一种观点不是没有道理的：趋势总是会带你出去......，也就是说，顺着趋势工作时的错误不像逆着趋势的错误那样明显......。

什么是趋势
 
Vladimir Baskakov:
什么是趋势

趋势是指价格运动的方向。

而且，趋势并不取决于时间框架......如果在较小的时间框架上方向相反，那么它只是暂时的回调（价格运动的锯齿状规律并没有被废除），趋势的方向并没有改变......

那些认为趋势取决于时间框架的人是大错特错的。

[删除]  
Serqey Nikitin:

趋势是指价格运动的方向。


这就是谵妄
1...666768697071727374757677787980...100
新评论