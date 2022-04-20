黄金，黄金和XAUUSD - 页 34 1...272829303132333435363738394041...100 新评论 Александр 2020.09.03 19:21 #331 一家金矿公司的股票。NEM。 prostotrader 2020.09.03 20:11 #332 为什么这个话题会被移到这个部分？ Алексей Тарабанов 2020.09.03 20:50 #333 prostotrader: 你到底为什么要把这个主题移到这个部分？ 这些也是黄金价格，尽管它可能让你感到惊讶。13英镑买什么？ Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:01 #334 Vitaly Muzichenko:需要一台时间机器才能回到过去，以这个价格购买。这和在45岁时买一个卢布差不多。看看图片，假设价格会涨到什么程度。 https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:08 #335 幼儿园，第二季度。对不起。 Vitaly Muzichenko 2020.09.03 21:09 #336 Алексей Тарабанов:看看图片，假设价格会涨到什么程度。 https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png 你有三个包装纸和一个真实产品的价格图片 Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:10 #337 现在当然可以涨价，但有3个印度人反对。 Алексей Тарабанов 2020.09.03 21:16 #338 Vitaly Muzichenko:你的图片显示了3个包装纸和一个真实产品的价格。 就我的照片而言，一个硬币和一个商品。衍生品的价格=黄金的价格为雄鹿/只卖出、买入和持有黄金的基金的股票数量-管理费的百分比。结果是13美元。该图表与XAUUSD完全相同，垂直比例不同。试试吧--你会喜欢它的，你只需要合格的投资者身份。我从1997年起就拥有这种身份。 Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:34 #339 现在卖出黄金和美元是最好的，其他东西都要买。除了卢布。 Алексей Тарабанов 2020.09.03 23:37 #340 恰恰相反。困惑。美元购买，其余的如他所说。 1...272829303132333435363738394041...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一家金矿公司的股票。NEM。
你到底为什么要把这个主题移到这个部分？
这些也是黄金价格，尽管它可能让你感到惊讶。13英镑买什么？
需要一台时间机器才能回到过去，以这个价格购买。这和在45岁时买一个卢布差不多。
看看图片，假设价格会涨到什么程度。https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
看看图片，假设价格会涨到什么程度。https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
你有三个包装纸和一个真实产品的价格图片
你的图片显示了3个包装纸和一个真实产品的价格。
就我的照片而言，一个硬币和一个商品。衍生品的价格=黄金的价格为雄鹿/只卖出、买入和持有黄金的基金的股票数量-管理费的百分比。结果是13美元。该图表与XAUUSD完全相同，垂直比例不同。试试吧--你会喜欢它的，你只需要合格的投资者身份。我从1997年起就拥有这种身份。