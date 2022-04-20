黄金，黄金和XAUUSD - 页 34

一家金矿公司的股票。NEM。


 
为什么这个话题会被移到这个部分？
 
prostotrader:
你到底为什么要把这个主题移到这个部分？

这些也是黄金价格，尽管它可能让你感到惊讶。13英镑买什么？

 
Vitaly Muzichenko:

需要一台时间机器才能回到过去，以这个价格购买。这和在45岁时买一个卢布差不多。

看看图片，假设价格会涨到什么程度。

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
幼儿园，第二季度。对不起。
 
Алексей Тарабанов:

看看图片，假设价格会涨到什么程度。

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

你有三个包装纸和一个真实产品的价格图片

 
现在当然可以涨价，但有3个印度人反对。
 
Vitaly Muzichenko:

你的图片显示了3个包装纸和一个真实产品的价格。

就我的照片而言，一个硬币和一个商品。衍生品的价格=黄金的价格为雄鹿/只卖出、买入和持有黄金的基金的股票数量-管理费的百分比。结果是13美元。该图表与XAUUSD完全相同，垂直比例不同。试试吧--你会喜欢它的，你只需要合格的投资者身份。我从1997年起就拥有这种身份。

 
现在卖出黄金和美元是最好的，其他东西都要买。除了卢布。
 
恰恰相反。困惑。美元购买，其余的如他所说。
