黄金，黄金和XAUUSD - 页 39

新评论
 
Vladimir Baskakov:
你所要做的就是做调查，这就是它的全部内容。
不要这么沮丧......不是每个交易员都能获得稳定的利润......。
[删除]  
Serqey Nikitin:
不要这么沮丧......不是每个交易员都能获得稳定的利润......。
这是正确的，你没有得到...
 
Vladimir Baskakov:
是的，你没有机会这样做。

你看，让同事高兴起来是多么容易啊......？

"如果你做了一件讨厌的事，就会让你的心快乐起来！"

 
Serqey Nikitin:

解释一下你的GAME："再踩一脚就下去了"...。

两年来，这台仪器一直在向同一个方向 "跺脚"。为什么要停止......？


在指标显示转好 之前，你所有的处方对你个人来说是很重要的 ...


只要所有指标都显示出上升的趋势...

我对你的天真和对持续增长的希望感到惊讶，这是不可能的，看看历史吧。

指标显示的是既成事实，而不是预测，这是完全不同的。

我不会陷入争论，让我们拭目以待，祝你的分析工作顺利 :)

 

大家好。目前还不清楚这将会走到哪一步。

我还不会交易。


[删除]  
Aleksandr Yakovlev:

大家好。目前还不清楚这将会走到哪一步。

我还不会交易。


你好！它将首先下降--这样我就可以买，然后按计划进行。

--------------------------

我不知道会走哪条路，我必须走两条路。

附加的文件：
XAUUSDM15.png  38 kb
 
ElenaVVT:

我对你的天真和对持续增长的希望感到惊讶，它不会发生，看看历史吧。

指标显示的是既成事实，而不是预测，这完全是两回事。

我不会引起争论，让我们拭目以待，祝你的分析工作顺利 :)

我也喜欢你的分析。

1.几年前有一个事件，你认为应该再次发生......

2.不存在持续增长的情况，两年来有增长的事实只是一种反常现象......

3.秋天来了，所以会有一个反转......，有点像两年没有秋....。

如果今年秋天发生逆转，我也会很高兴......然后我会告诉大家，我认识一个像万加这样水平的灵媒，他能预测未来！"。

 
SanAlex:

嗨！先是拍了下来--这样我就可以买进了，然后又恢复了计划。

将尝试新的高点，并进入DOWN!!!!。

[删除]  
ElenaVVT:

它将尝试一个新的高点，然后下跌！！！。

它将下降--我们将把EA切换为卖出--我们将从那里开始，慢慢地进行。

 
Serqey Nikitin:

我也喜欢你的分析。

1.几年前有一个活动，你认为应该重复进行......

2.持续增长--没有持续增长这回事，两年来一直有增长的事实只是一种反常现象......

3.秋天来了，所以会有一个反转......，有点像两年没有秋....。

如果今年秋天发生转折，我也会很高兴......然后我会告诉大家，我认识一个像万加这样水平的灵媒，他能预测未来！"。

亲爱的，供你参考，除了几个指标和过去几年的图表外，还有许多其他的信息来源，好吧，如果 你还不知道，那就没有必要继续了，我不搞论战了，让我们来看看。

1...323334353637383940414243444546...100
新评论