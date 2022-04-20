黄金，黄金和XAUUSD - 页 39 1...323334353637383940414243444546...100 新评论 Serqey Nikitin 2020.09.19 10:49 #381 Vladimir Baskakov: 你所要做的就是做调查，这就是它的全部内容。 不要这么沮丧......不是每个交易员都能获得稳定的利润......。 [删除] 2020.09.19 10:51 #382 Serqey Nikitin: 不要这么沮丧......不是每个交易员都能获得稳定的利润......。 这是正确的，你没有得到... Serqey Nikitin 2020.09.19 10:57 #383 Vladimir Baskakov: 是的，你没有机会这样做。 你看，让同事高兴起来是多么容易啊......？ "如果你做了一件讨厌的事，就会让你的心快乐起来！" VVT 2020.09.19 11:39 #384 Serqey Nikitin:解释一下你的GAME："再踩一脚就下去了"...。两年来，这台仪器一直在向同一个方向 "跺脚"。为什么要停止......？在指标显示转好 之前，你所有的处方对你个人来说是很重要的 ...只要所有指标都显示出上升的趋势... 我对你的天真和对持续增长的希望感到惊讶，这是不可能的，看看历史吧。 指标显示的是既成事实，而不是预测，这是完全不同的。 我不会陷入争论，让我们拭目以待，祝你的分析工作顺利 :) Aleksandr Yakovlev 2020.09.19 11:39 #385 大家好。目前还不清楚这将会走到哪一步。 我还不会交易。 [删除] 2020.09.19 11:49 #386 Aleksandr Yakovlev:大家好。目前还不清楚这将会走到哪一步。我还不会交易。 你好！它将首先下降--这样我就可以买，然后按计划进行。 -------------------------- 我不知道会走哪条路，我必须走两条路。 附加的文件： XAUUSDM15.png 38 kb Serqey Nikitin 2020.09.19 11:52 #387 ElenaVVT:我对你的天真和对持续增长的希望感到惊讶，它不会发生，看看历史吧。指标显示的是既成事实，而不是预测，这完全是两回事。我不会引起争论，让我们拭目以待，祝你的分析工作顺利 :) 我也喜欢你的分析。 1.几年前有一个事件，你认为应该再次发生...... 2.不存在持续增长的情况，两年来有增长的事实只是一种反常现象...... 3.秋天来了，所以会有一个反转......，有点像两年没有秋....。 如果今年秋天发生逆转，我也会很高兴......然后我会告诉大家，我认识一个像万加这样水平的灵媒，他能预测未来！"。 VVT 2020.09.19 11:54 #388 SanAlex:嗨！先是拍了下来--这样我就可以买进了，然后又恢复了计划。 将尝试新的高点，并进入DOWN!!!!。 [删除] 2020.09.19 12:00 #389 ElenaVVT:它将尝试一个新的高点，然后下跌！！！。 它将下降--我们将把EA切换为卖出--我们将从那里开始，慢慢地进行。 VVT 2020.09.19 12:04 #390 Serqey Nikitin:我也喜欢你的分析。1.几年前有一个活动，你认为应该重复进行......2.持续增长--没有持续增长这回事，两年来一直有增长的事实只是一种反常现象......3.秋天来了，所以会有一个反转......，有点像两年没有秋....。如果今年秋天发生转折，我也会很高兴......然后我会告诉大家，我认识一个像万加这样水平的灵媒，他能预测未来！"。 亲爱的，供你参考，除了几个指标和过去几年的图表外，还有许多其他的信息来源，好吧，如果 你还不知道，那就没有必要继续了，我不搞论战了，让我们来看看。 1...323334353637383940414243444546...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你所要做的就是做调查，这就是它的全部内容。
不要这么沮丧......不是每个交易员都能获得稳定的利润......。
是的，你没有机会这样做。
你看，让同事高兴起来是多么容易啊......？
"如果你做了一件讨厌的事，就会让你的心快乐起来！"
解释一下你的GAME："再踩一脚就下去了"...。
两年来，这台仪器一直在向同一个方向 "跺脚"。为什么要停止......？
在指标显示转好 之前，你所有的处方对你个人来说是很重要的 ...
只要所有指标都显示出上升的趋势...
我对你的天真和对持续增长的希望感到惊讶，这是不可能的，看看历史吧。
指标显示的是既成事实，而不是预测，这是完全不同的。
我不会陷入争论，让我们拭目以待，祝你的分析工作顺利 :)
大家好。目前还不清楚这将会走到哪一步。
我还不会交易。
你好！它将首先下降--这样我就可以买，然后按计划进行。
--------------------------
我不知道会走哪条路，我必须走两条路。
我也喜欢你的分析。
1.几年前有一个事件，你认为应该再次发生......
2.不存在持续增长的情况，两年来有增长的事实只是一种反常现象......
3.秋天来了，所以会有一个反转......，有点像两年没有秋....。
如果今年秋天发生逆转，我也会很高兴......然后我会告诉大家，我认识一个像万加这样水平的灵媒，他能预测未来！"。
嗨！先是拍了下来--这样我就可以买进了，然后又恢复了计划。
将尝试新的高点，并进入DOWN!!!!。
它将尝试一个新的高点，然后下跌！！！。
它将下降--我们将把EA切换为卖出--我们将从那里开始，慢慢地进行。
亲爱的，供你参考，除了几个指标和过去几年的图表外，还有许多其他的信息来源，好吧，如果 你还不知道，那就没有必要继续了，我不搞论战了，让我们来看看。