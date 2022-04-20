黄金，黄金和XAUUSD - 页 93

今天就到这里吧，主要是要及时止损，今天可能很难再走低。


 
Yuriy Zaytsev #:

就GOLD而言，根据我 理解，没有确认--是这样吗？

但没有新闻或活动？

任何新闻或事件都必须首先反映在价格上。


这个价格考虑到了所有的因素。

 
诚然

他们在这里 - 1950年


 
你的顾问是否在1955年关闭了 - 或者他在等待1945年

他的知识是直接从空间获得的吗？:) 或者他只是在体育宾果方面受过训练？

p.s.

不是 猜测--我 只是读了水平和看了数量

 
啊，这就是原因！这解释了很多，不要嫉妒我的同事朋友。

还是让你非常生气，上午10点是准确的水平？

但现在还不是6点45分，如果价格达到1945年，我就会成为一个大傻瓜 :))))，你就有借口把我的脸砸在桌子上了。

 
哇，你是人类的梦想!

只有一个缺点--而且是相当微不足道的。

 
