今天就到这里吧，主要是要及时止损，今天可能很难再走低。
就GOLD而言，根据我的 理解，没有确认--是这样吗？
但没有新闻或活动？
任何新闻或事件都必须首先反映在价格上。
这个价格考虑到了所有的因素。
诚然
他们在这里 - 1950年
那么......你是一直在猜，还是只在大的节日才猜......？
你为什么不玩SPORTLOTO？
一个顾问并不关心他是在1945年还是1955年平仓......只要他能赚到钱!
你的顾问是否在1955年关闭了 - 或者他在等待1945年
他的知识是直接从空间获得的吗？:) 或者他只是在体育宾果方面受过训练？
我不是 在猜测--我 只是读了水平和看了数量
现在我明白了!
你画 的水平......顺便问一下，你是 "从太空中得到它们 "吗......还是你梦到它们？
不，你一定猜到了，就像体彩大乐透一样......？
总之，我一直很羡慕那些能看到未来的灵媒。
啊，这就是原因！这解释了很多，不要嫉妒我的同事朋友。
还是让你非常生气，上午10点是准确的水平？
但现在还不是6点45分，如果价格达到1945年，我就会成为一个大傻瓜 :))))，你就有借口把我的脸砸在桌子上了。
你误解了我！我只有专家顾问，正如你所了解的，专家顾问没有任何通灵能力--一点也没有......
但我觉得很好!
羡慕吗？ 这是我小时候关于魔术师和魔法师的梦想......好吧，我至少要有一个缺陷......？
虽然活跃的想象力可能是一种美德......
哇，你是人类的梦想!
只有一个缺点--而且是相当微不足道的。
