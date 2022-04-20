黄金，黄金和XAUUSD - 页 100

新评论
 
Alexander Ivanov #:

你好!

根据你的指标，有一个分歧。

即卖掉黄金。))

根据我的指标：正值是上升的趋势，负值是下降的趋势......
 

像这样

 

我认为这将做--在全球起飞之前。

谢谢你的指示:))
 
Alexander Ivanov #:

像这样

卖掉它！我非常高兴。
 

当我处于盈利状态时，我将把止损点移到浮标上。

然后猫就会跳起舞来。

1...93949596979899100
新评论