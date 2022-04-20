黄金，黄金和XAUUSD - 页 10

我是这样看待黄金的......将观察该水平的走势......是锁定还是冲动。

 

今天表明，我们还没有准备好超过1300点。太多的人愿意做多了!9月份可以暂时考虑在1300点以上的运动（我重复是暂时的），在最近的未来有良好的潜力运动到短线，到1250的区域。然后，我们需要看看那里会发生什么......但最好不要做这样的预测，而是要观察市场数据！！。和交易))))，现在有很好的空头头寸，这些空头头寸已经涨了3周今天，它是取消了做空者的止损，以其为代价，在短线上获得了更多。我们必须观察下周初的发展。有可能会继续招聘...

通过德尔塔和蜡烛配置--短（最小--修正）。


 
delta是基于什么？ mt4图表，以及该指标从哪里获得数据？
尤里-科斯廷
delta是根据什么数据计算的？ 在mt4图表上，该指标从哪里获取数据？
FORTS（MT5）的真实交易量。
 

不幸的是，FORTS不是一个基本的 黄金交易所。在那里进行的交易并不影响黄金期货的定价。黄金的主要交易所是伦敦证券交易所，在那里进行定价。但凡人无法到达那里，我们唯一能满足的是市场数据，由CME提供，因为没有人取消内幕))))，在伦敦发生的所有事情，无论如何，都是由CME的市场参与者制定和交易的。基于CME的数据，我们可以看到影响有关工具的实际的不掺假的真实交易。因此，不幸的是，在FORTS上看黄金量、delta等并不能真正导致正确的结果。

 

黄金市场概述

支持水平

1362.00

1350.00

1343.00

阻力水平

1329.00

1322.00

1316.00

1340.00 从水平线卖出

目标1 - 1326.00

目标2 - 1322.00

阻力水平

1362.00

1350.00

1340.00

支持水平

1326.00

1322.00

1316.00

1332.00 强有力的支持水平

建议进入交易（长）。

从1332.00水平买入 在1350.00和1355.00卖出

1332.00 强有力的支持水平

建议进入交易（长）。

从1332.00买入，在1350.00和1355.00卖出



钦吉斯-加夫柳什卡耶夫
当然了
 
你不要经常改变预报的方向，跟不上你的步伐。

