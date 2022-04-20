黄金，黄金和XAUUSD - 页 10 1...34567891011121314151617...100 新评论 Viktor Korchagin 2017.08.17 23:33 #91 我是这样看待黄金的......将观察该水平的走势......是锁定还是冲动。 Yurii Kostin 2017.08.18 20:59 #92 今天表明，我们还没有准备好超过1300点。太多的人愿意做多了!9月份可以暂时考虑在1300点以上的运动（我重复是暂时的），在最近的未来有良好的潜力运动到短线，到1250的区域。然后，我们需要看看那里会发生什么......但最好不要做这样的预测，而是要观察市场数据！！。和交易))))，现在有很好的空头头寸，这些空头头寸已经涨了3周。今天，它是取消了做空者的止损，以其为代价，在短线上获得了更多。我们必须观察下周初的发展。有可能会继续招聘... [删除] 2017.08.20 17:23 #93 通过德尔塔和蜡烛配置--短（最小--修正）。 Yurii Kostin 2017.08.20 19:22 #94 delta是基于什么？ mt4图表，以及该指标从哪里获得数据？ [删除] 2017.08.21 09:41 #95 尤里-科斯廷。 delta是根据什么数据计算的？ 在mt4图表上，该指标从哪里获取数据？ FORTS（MT5）的真实交易量。 Yurii Kostin 2017.08.21 19:59 #96 不幸的是，FORTS不是一个基本的 黄金交易所。在那里进行的交易并不影响黄金期货的定价。黄金的主要交易所是伦敦证券交易所，在那里进行定价。但凡人无法到达那里，我们唯一能满足的是市场数据，由CME提供，因为没有人取消内幕))))，在伦敦发生的所有事情，无论如何，都是由CME的市场参与者制定和交易的。基于CME的数据，我们可以看到影响有关工具的实际的不掺假的真实交易。因此，不幸的是，在FORTS上看黄金量、delta等并不能真正导致正确的结果。 Dmitry Pilshtshikov 2017.09.05 12:13 #97 黄金市场概述支持水平1362.00 1350.00 1343.00 阻力水平1329.00 1322.00 1316.00 附加的文件： gold3.PNG 89 kb Dmitry Pilshtshikov 2017.09.05 17:47 #98 1340.00 从水平线卖出目标1 - 1326.00目标2 - 1322.00阻力水平1362.00 1350.00 1340.00 支持水平1326.00 1322.00 1316.00 附加的文件： gold_5.PNG 88 kb Dmitry Pilshtshikov 2017.09.06 08:10 #99 1332.00 强有力的支持水平 建议进入交易（长）。 从1332.00水平买入 在1350.00和1355.00卖出1332.00 强有力的支持水平 建议进入交易（长）。 从1332.00买入，在1350.00和1355.00卖出 阻力水平 1362.00 1355.00 1350.00 支持水平 1332.00 1326.00 1322.00 阻力水平 1362.00 1355.00 1350.00 支持水平 1332.00 1326.00 1322.00钦吉斯-加夫柳什卡耶夫。 当然了 Sergey Chalyshev 2017.09.06 17:30 #100 Dmitry Pilshchikov:1332.00 强有力的支持水平 建议进入交易（长）。 从1332.00水平买入 在1350.00和1355.00卖出1332.00 强有力的支持水平 建议进入交易（长）。 从1332.00买入，在1350.00和1355.00卖出 阻力水平 1362.00 1355.00 1350.00 支持水平 1332.00 1326.00 1322.00 阻力水平 1362.00 1355.00 1350.00 支持水平 1332.00 1326.00 1322.00你不要经常改变预报的方向，跟不上你的步伐。 1...34567891011121314151617...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我是这样看待黄金的......将观察该水平的走势......是锁定还是冲动。
今天表明，我们还没有准备好超过1300点。太多的人愿意做多了!9月份可以暂时考虑在1300点以上的运动（我重复是暂时的），在最近的未来有良好的潜力运动到短线，到1250的区域。然后，我们需要看看那里会发生什么......但最好不要做这样的预测，而是要观察市场数据！！。和交易))))，现在有很好的空头头寸，这些空头头寸已经涨了3周。今天，它是取消了做空者的止损，以其为代价，在短线上获得了更多。我们必须观察下周初的发展。有可能会继续招聘...
通过德尔塔和蜡烛配置--短（最小--修正）。
delta是根据什么数据计算的？ 在mt4图表上，该指标从哪里获取数据？
不幸的是，FORTS不是一个基本的 黄金交易所。在那里进行的交易并不影响黄金期货的定价。黄金的主要交易所是伦敦证券交易所，在那里进行定价。但凡人无法到达那里，我们唯一能满足的是市场数据，由CME提供，因为没有人取消内幕))))，在伦敦发生的所有事情，无论如何，都是由CME的市场参与者制定和交易的。基于CME的数据，我们可以看到影响有关工具的实际的不掺假的真实交易。因此，不幸的是，在FORTS上看黄金量、delta等并不能真正导致正确的结果。
黄金市场概述
1340.00 从水平线卖出
目标1 - 1326.00
目标2 - 1322.00
建议进入交易（长）。
从1332.00水平买入 在1350.00和1355.00卖出
建议进入交易（长）。
从1332.00买入，在1350.00和1355.00卖出
当然了
建议进入交易（长）。
从1332.00水平买入 在1350.00和1355.00卖出
建议进入交易（长）。
从1332.00买入，在1350.00和1355.00卖出
你不要经常改变预报的方向，跟不上你的步伐。