Сергей Криушин:
最近，我也成为了黄金移动的粉丝...并发现它也是非常可预测的......甚至在短篇 - 到目前为止，它经常是重播，但它是相当成功的，反转是相当明显的...但在小幅亏损后...最主要的是，我意识到，和他在一起时，耐心和神经要少得 多...。

大多数交易者走的是 "为什么 "的路子......，试图找到一个他们所谓的 "理解 "的货币对，也就是说，一个 "为什么 "比其他货币对更经常发挥作用的货币对......

这不是一个有效的方法！这是不可能的。它看起来像一个CASINO的游戏...

如果交易者已经决定在市场上工作，有必要改变对这个过程的态度...

 

黄金，在任何时候都是如此，要么发财，要么死亡!

 
Denis Sartakov:

黄金，就像所有的时代一样，你要么发财，要么死亡!

或者成为迈达斯，那怕是马桶也会变成金子......最主要的是要找到合适的金矿......。和很多重达一公斤的金块...)

 
对我来说，这是一个或多或少可以预测结果的赌场......因为我经常被钩住，而且无意中相当用力......就像魔鬼移动了他的手......。

 
Сергей Криушин:

对我来说，这是一个或多或少可以预测结果的赌场......因为我经常上钩，而且是无意中上钩，就像魔鬼在移动他的手......。

这不是魔鬼。这是个金牛犊。

 
是啊，那辆Taurus是个麻烦事......。即使他去了他被派去的地方，他仍然让我感到害怕......某种形式的催眠...)

 
本周以S/L开始 )

 

在13:00急剧下降，一些新闻，或什么？

 
投资者准备好迎接所有市场的暴涨

 
denis.eremin:

一种冠状病毒疫苗已经公布。顺利通过第三阶段试验--疗效高于90%。

投资者准备好迎接所有市场的暴涨

这更像是紧张的选举后的紧张抽搐，周一的下跌，无事可做。

