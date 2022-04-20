黄金，黄金和XAUUSD - 页 7 1234567891011121314...100 新评论 prostotrader 2017.07.17 12:51 #61 谢尔盖-查尔舍夫。目前还不清楚黄金为什么要下跌，这是我得到的画面。以卢布计算的黄金价值。事实是，黄金的价值与美元指数紧密相连。现在，美元指数为95.17，这在近期是一个非常低的数值。有的时候，当指数上升和黄金上升时，它表明有增长的潜力，但一旦指数升至上方，黄金就开始大幅下跌（获利了结和兑现）。添加这里有一篇关于黄金的有趣文章http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi Vasiliy Sokolov 2017.07.17 14:52 #62 嫖 娼者。 事实是，黄金的价值与美元指数紧密相连。...你能从数学上证明这一点吗？至少在相关的层面上？ prostotrader 2017.07.17 15:02 #63 瓦西里-索科洛夫。你能从数学上证明这一点吗？至少在相关的层面上？很奇怪，瓦西里，你需要解释......http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/添加黄金的价值是以美元计价的，因此廉价的美元意味着昂贵的黄金，反之亦然。 Как и от чего зависят цены на золото Викентий Липскеровgolden-inform.ru Единственным товаром, всегда пользующимся спросом является золото. Оно никогда не будет лишено внимания. Драгоценности всегда пользуются огромной популярностью и поэтому спрос на них никогда не упадет. Можно заметить, что цена на золото не стоит на месте. Она постоянно меняется. Так от чего зависит цена на золото? Попробуем в этом немного... Vasiliy Sokolov 2017.07.17 15:19 #64 嫖 娼者。这很奇怪，瓦西里，你需要解释这个......http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/添加黄金的价值是以美元计价的，因此廉价的美元就是昂贵的黄金，反之亦然。你是我们的 "显而易见 "船长!如果我在栅栏上写道，黄金的价格取决于太阳周期，白银取决于月相，你会相信我吗？当然，黄金的价格，就像任何其他商品一样，包括货币、比特币、指数等都是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价值与美元指数直接相关。 prostotrader 2017.07.17 15:25 #65 瓦西里-索科洛夫。你是我们的 "显而易见的船长"!如果我在栅栏上写道，黄金的价格取决于太阳周期，白银取决于月相，你会相信我吗？当然，黄金的价格，就像任何其他商品一样，包括货币、比特币、指数等都是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价值直接取决于美元指数。说得好，但为什么？你的论据是什么，说这不是事实？ Vasiliy Sokolov 2017.07.17 15:54 #66 作为第一个近似值。> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F) > summary(lmd) Call: lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F) Residuals: Min 1 Q Median 3 Q Max -0.047555 -0.019711 -0.002173 0.019627 0.047391 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.8181715 0.0249617 32.78 <2 e-16 *** tbl$GOLD.F 0.0002259 0.0000200 11.29 <2 e-16 *** --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.2856, Adjusted R-squared: 0.2834 F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF, p-value: < 2.2 e-16p值很低，相关性是存在的，但很弱。这个测试并不能以任何方式证明黄金直接依赖于美元，但它说明了一个显而易见的问题：市场上的所有工具都或多或少地相互关联。 prostotrader 2017.07.17 16:10 #67 瓦西里-索科洛夫。作为第一个近似值。p值很低，相关性是存在的，但很弱。这个测试并不能以任何方式证明黄金直接依赖于美元，但它说明了一个显而易见的问题：市场上的所有工具都或多或少地存在关联性。酷!继续保持良好的工作!我将使用这些数据。 Mikhail Simakov 2017.07.18 02:17 #68 瓦西里-索科洛夫。作为第一个近似值。p值很低，相关性是存在的，但很弱。这个测试并不能证明黄金直接取决于美元，但说的是显而易见的：市场上所有的工具都在不同程度上相互关联。瓦西里，拉里-威廉姆斯写了关于黄金和美元指数之间的关系。 Vasiliy Sokolov 2017.07.18 12:30 #69 米哈伊尔-西马科夫。 瓦西里，你的偶像拉里-威廉姆斯也写过关于黄金和美元指数之间的关系。 我没有偶像。但作为一个交易员，我尊重拉里。他在更理智和技术层面上写了关于这种依赖性的文章。我不否认黄金对美元指数的依赖性，但Misha展示的是两个不同的图表叠加在一起。 prostotrader 2017.07.18 12:53 #70 瓦西里，你如何确定一个和另一个的依赖性？大家都是这样做的--将一个图形叠加在另一个图形上。如果这是你所习惯的，那么请... 1234567891011121314...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
目前还不清楚黄金为什么要下跌，这是我得到的画面。
以卢布计算的黄金价值。
事实是，黄金的价值与美元指数紧密相连。
现在，美元指数为95.17，这在近期是一个非常低的数值。
有的时候，当指数上升和黄金上升时，它表明有增长的潜力，但
一旦指数升至上方，黄金就开始大幅下跌（获利了结和兑现）。
这里有一篇关于黄金的有趣文章
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
事实是，黄金的价值与美元指数紧密相连。
你能从数学上证明这一点吗？至少在相关的层面上？
黄金的价值是以美元计价的，因此
廉价的美元意味着昂贵的黄金，反之亦然。
当然，黄金的价格，就像任何其他商品一样，包括货币、比特币、指数等都是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价值与美元指数直接相关。
说得好，但为什么？
你的论据是什么，说这不是事实？
p值很低，相关性是存在的，但很弱。
这个测试并不能以任何方式证明黄金直接依赖于美元，但它说明了一个显而易见的问题：市场上的所有工具都或多或少地相互关联。
酷!
继续保持良好的工作!
我将使用这些数据。
瓦西里，拉里-威廉姆斯写了关于黄金和美元指数之间的关系。
瓦西里，你如何确定一个和另一个的依赖性？
大家都是这样做的--将一个图形叠加在另一个图形上。
如果这是你所习惯的，那么请...