谢尔盖-查尔舍夫。

目前还不清楚黄金为什么要下跌，这是我得到的画面。


以卢布计算的黄金价值。



事实是，黄金的价值与美元指数紧密相连。

现在，美元指数为95.17，这在近期是一个非常低的数值。

有的时候，当指数上升和黄金上升时，它表明有增长的潜力，但

一旦指数升至上方，黄金就开始大幅下跌（获利了结和兑现）。

这里有一篇关于黄金的有趣文章

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi

 
娼者。

你能从数学上证明这一点吗？至少在相关的层面上？

 
瓦西里-索科洛夫

很奇怪，瓦西里，你需要解释......

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

黄金的价值是以美元计价的，因此

廉价的美元意味着昂贵的黄金，反之亦然。

Как и от чего зависят цены на золото
Как и от чего зависят цены на золото
  • Викентий Липскеров
  • golden-inform.ru
Единственным товаром, всегда пользующимся спросом является золото. Оно никогда не будет лишено внимания. Драгоценности всегда пользуются огромной популярностью и поэтому спрос на них никогда не упадет. Можно заметить, что цена на золото не стоит на месте. Она постоянно меняется. Так от чего зависит цена на золото? Попробуем в этом немного...
 
娼者。

你是我们的 "显而易见 "船长!

如果我在栅栏上写道，黄金的价格取决于太阳周期，白银取决于月相，你会相信我吗？

当然，黄金的价格，就像任何其他商品一样，包括货币、比特币、指数等都是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价值与美元指数直接相关。

 
瓦西里-索科洛夫

说得好，但为什么？

你的论据是什么，说这不是事实？

 

作为第一个近似值。

> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F)
> summary(lmd)

Call:
lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F)

Residuals:
      Min        1 Q    Median        3 Q       Max 
-0.047555 -0.019711 -0.002173  0.019627  0.047391 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.8181715  0.0249617   32.78   <2 e-16 ***
tbl$GOLD.F  0.0002259  0.0000200   11.29   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2856,    Adjusted R-squared:  0.2834 
F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF,  p-value: < 2.2 e-16

p值很低，相关性是存在的，但很弱。

这个测试并不能以任何方式证明黄金直接依赖于美元，但它说明了一个显而易见的问题：市场上的所有工具都或多或少地相互关联。

 
瓦西里-索科洛夫

酷!

继续保持良好的工作!

我将使用这些数据。


 
瓦西里-索科洛夫

瓦西里，拉里-威廉姆斯写了关于黄金和美元指数之间的关系。

 
米哈伊尔-西马科夫

瓦西里，你的偶像拉里-威廉姆斯也写过关于黄金和美元指数之间的关系。

我没有偶像。但作为一个交易员，我尊重拉里。他在更理智和技术层面上写了关于这种依赖性的文章。我不否认黄金对美元指数的依赖性，但Misha展示的是两个不同的图表叠加在一起。
 

瓦西里，你如何确定一个和另一个的依赖性？

大家都是这样做的--将一个图形叠加在另一个图形上。

如果这是你所习惯的，那么请...


