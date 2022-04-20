黄金，黄金和XAUUSD - 页 26

Alexsandr San:

我想你今天很不开心吧？

- 否则，你就是在吹牛了。

限制器没有被扰乱。这可能发生。这就是为什么今天黄金没有我就出去了(



Александр:

限制器没有被扰乱（。它发生了。

它发生了，而且非常频繁--我也是，今天没有被选中。我没有得到黄色的Horizontal的。

XAUUSDH2

 
Александр:

根据他的TS )

这是可以理解的，但在这里公布交易结果的意义何在？
 
lliioonnss:
这是可以理解的，但这样做的目的是为了在这里发布交易结果？

问题是，任何人都可以很容易地解释为什么今天的价格上涨而不是下跌，或者反之亦然。但只是在事后才知道。当一切都已经发生。

 
Vitalii Ananev:

问题是，任何人都可以很容易地解释为什么今天的价格上涨而不是下跌，或者反之亦然。但只是在事后才知道。当一切都已经发生。

你说得很对!我在我的交易策略中展示了我的视野和对市场的理解。最后一个屏幕上的限价单显示了我在价格移动前的远景!在未来，我也会发布带止损的交易！！。我也有!我不能没有他们。现在我看黄金在买入（从日线级别反弹）。那里将是我的进入点--我将进去。
P.S. 我很少使用限制器，当没有可能通过电话跟踪市场时。我更喜欢市场条目。
 

今天收到了STOP。


 

在击穿日线级别后进行小规模交易。


 
Alexsandr San:

发生了，而且非常频繁--我也是，今天没有捡到。我没有得到黄色的Horizontal的。

别担心，有一天你也会得到一个。

不是唯一一个 " 后知后觉"的

 
Александр:

今天收到了STOP。

对不起，每个人都非常担心你，你的停顿让每个人都感到不安。

 
Александр:

今天收到了STOP。


你在交易钢笔吗？

