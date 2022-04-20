黄金，黄金和XAUUSD - 页 26 1...192021222324252627282930313233...100 新评论 Александр 2020.06.03 21:10 #251 Alexsandr San:我想你今天很不开心吧？ - 否则，你就是在吹牛了。 限制器没有被扰乱。这可能发生。这就是为什么今天黄金没有我就出去了( [删除] 2020.06.03 21:17 #252 Александр:限制器没有被扰乱（。它发生了。 它发生了，而且非常频繁--我也是，今天没有被选中。我没有得到黄色的Horizontal的。 lliioonnss 2020.06.04 09:48 #253 Александр:根据他的TS ) 这是可以理解的，但在这里公布交易结果的意义何在？ Vitalii Ananev 2020.06.04 10:20 #254 lliioonnss: 这是可以理解的，但这样做的目的是为了在这里发布交易结果？ 问题是，任何人都可以很容易地解释为什么今天的价格上涨而不是下跌，或者反之亦然。但只是在事后才知道。当一切都已经发生。 Александр 2020.06.04 11:25 #255 Vitalii Ananev:问题是，任何人都可以很容易地解释为什么今天的价格上涨而不是下跌，或者反之亦然。但只是在事后才知道。当一切都已经发生。 你说得很对!我在我的交易策略中展示了我的视野和对市场的理解。最后一个屏幕上的限价单显示了我在价格移动前的远景!在未来，我也会发布带止损的交易！！。我也有!我不能没有他们。现在我看黄金在买入（从日线级别反弹）。那里将是我的进入点--我将进去。P.S. 我很少使用限制器，当没有可能通过电话跟踪市场时。我更喜欢市场条目。 Александр 2020.06.05 21:04 #256 今天收到了STOP。 Александр 2020.06.23 21:31 #257 在击穿日线级别后进行小规模交易。 Sergey Chalyshev 2020.06.24 20:01 #258 Alexsandr San:发生了，而且非常频繁--我也是，今天没有捡到。我没有得到黄色的Horizontal的。 别担心，有一天你也会得到一个。 你不是唯一一个 " 后知后觉"的人 Sergey Chalyshev 2020.06.24 20:04 #259 Александр:今天收到了STOP。 对不起，每个人都非常担心你，你的停顿让每个人都感到不安。 Mikhail Simakov 2020.06.29 15:17 #260 Александр:今天收到了STOP。 你在交易钢笔吗？ 1...192021222324252627282930313233...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想你今天很不开心吧？
- 否则，你就是在吹牛了。
限制器没有被扰乱。这可能发生。这就是为什么今天黄金没有我就出去了(
限制器没有被扰乱（。它发生了。
它发生了，而且非常频繁--我也是，今天没有被选中。我没有得到黄色的Horizontal的。
根据他的TS )
这是可以理解的，但这样做的目的是为了在这里发布交易结果？
问题是，任何人都可以很容易地解释为什么今天的价格上涨而不是下跌，或者反之亦然。但只是在事后才知道。当一切都已经发生。
问题是，任何人都可以很容易地解释为什么今天的价格上涨而不是下跌，或者反之亦然。但只是在事后才知道。当一切都已经发生。
今天收到了STOP。
在击穿日线级别后进行小规模交易。
发生了，而且非常频繁--我也是，今天没有捡到。我没有得到黄色的Horizontal的。
别担心，有一天你也会得到一个。
你不是唯一一个 " 后知后觉"的人
今天收到了STOP。
对不起，每个人都非常担心你，你的停顿让每个人都感到不安。
今天收到了STOP。
你在交易钢笔吗？