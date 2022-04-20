黄金，黄金和XAUUSD - 页 94

黄金看起来要下跌了。

美国股市的强劲上涨证实了

XAUUSDH2 目标 1948.69

1948.69

 
Алексей Тарабанов #:

又是你？

尊敬的先生，您好
 

看起来它今天又要倒了。

1900年的水平是一个很长的距离。

1925年至1915年的范围看起来很容易实现

我们正在谈论GOLD-6.22
 

对黄金的分析（W1的总体趋势）。

目前的状态是平坦的（指标在不同的方向上）......

最佳选择--在市场之外......，等待所有指数向一个方向反转......。


但交易策略是多种多样的，包括在回撤上的工作....。或剥头皮，当趋势的存在是不相关的......

SanAlex #:

XAUUSDH2 目标 1948.69

有消息传出--黄金可能会跌价，可能？ 预测被取消了!

XAUUSDH2.png

 
Serqey Nikitin #:

对黄金的分析（W1的总体趋势）。

目前的状态是平坦的（指标在不同的方向上）......

最佳选择--在市场之外......，等待所有指数向一个方向反转......。


但交易策略是多种多样的，包括在回撤上的工作....。或剥头皮，这时有无趋势并不重要......。

在W1上仍然是平的？
当信号出现时写下 ?
 
Yuriy Zaytsev #:
W1仍然是平的吗？
当信号出现时写下 ?

确定GENERAL趋势不是一个明确的问题......

从理论上讲，确定大趋势的图表越大，策略的可靠性就越高。

这都是事实，但在实践中，每个交易者都会选择自己的图形......由于大多数交易者不喜欢大的延迟信号，因此，一个罕见的交易......

例子（针对该黄金策略）。

W1--公寓

D1-平坦

H12 - 平面

H8 - 上升趋势

H6 - 上升趋势

H4 - 平面

H3 - 平面

H2 - 平坦

 
Serqey Nikitin #:

确定GENERAL趋势不是一个明确的问题......

理想情况下，确定大趋势的图表越大，策略的可靠性就越高。


这就是H8上的策略的样子。

目前的状态 - 呈上升趋势（所有指数都在上升）......

 
Serqey Nikitin #:

这就是H8上的策略的样子。

目前的状态是上升的趋势（所有的指数都在上升）......

在任何指标的任何时间段，你总是可以看到你想看到的东西。但这是一种安慰，不是一种信号，也不是一种行动的号召

你不必回答我，我就不说了。

