黄金，黄金和XAUUSD - 页 94

Yuriy Zaytsev 2022.03.22 15:12 #931
黄金看起来要下跌了。
美国股市的强劲上涨证实了

[删除] 2022.03.23 04:17 #932
XAUUSDH2 目标 1948.69

Руслан Холбозоров 2022.03.23 04:50 #933
Алексей Тарабанов #:又是你？
尊敬的先生，您好

Yuriy Zaytsev 2022.03.23 08:06 #934
看起来它今天又要倒了。1900年的水平是一个很长的距离。1925年至1915年的范围看起来很容易实现
我们正在谈论GOLD-6.22

Serqey Nikitin 2022.03.23 08:57 #935
对黄金的分析（W1的总体趋势）。
目前的状态是平坦的（指标在不同的方向上）......
最佳选择--在市场之外......，等待所有指数向一个方向反转......。
但交易策略是多种多样的，包括在回撤上的工作....。或剥头皮，当趋势的存在是不相关的......

[删除] 2022.03.23 15:25 #936
SanAlex #:XAUUSDH2 目标 1948.69
有消息传出--黄金可能会跌价，可能？ 预测被取消了!

Yuriy Zaytsev 2022.03.24 06:20 #937
Serqey Nikitin #:对黄金的分析（W1的总体趋势）。目前的状态是平坦的（指标在不同的方向上）......最佳选择--在市场之外......，等待所有指数向一个方向反转......。但交易策略是多种多样的，包括在回撤上的工作....。或剥头皮，这时有无趋势并不重要......。
在W1上仍然是平的？当信号出现时写下 ?

Serqey Nikitin 2022.03.24 07:08 #938
Yuriy Zaytsev #: W1仍然是平的吗？ 当信号出现时写下 ?
确定GENERAL趋势不是一个明确的问题......
从理论上讲，确定大趋势的图表越大，策略的可靠性就越高。
这都是事实，但在实践中，每个交易者都会选择自己的图形......由于大多数交易者不喜欢大的延迟信号，因此，一个罕见的交易......
例子（针对该黄金策略）。
W1--公寓
D1-平坦
H12 - 平面
H8 - 上升趋势
H6 - 上升趋势
H4 - 平面
H3 - 平面
H2 - 平坦

Serqey Nikitin 2022.03.24 07:49 #939
Serqey Nikitin #:确定GENERAL趋势不是一个明确的问题......理想情况下，确定大趋势的图表越大，策略的可靠性就越高。
这就是H8上的策略的样子。
目前的状态 - 呈上升趋势（所有指数都在上升）......

Vitaly Muzichenko 2022.03.24 08:04 #940
Serqey Nikitin #:这就是H8上的策略的样子。目前的状态是上升的趋势（所有的指数都在上升）......
在任何指标的任何时间段，你总是可以看到你想看到的东西。但这是一种安慰，不是一种信号，也不是一种行动的号召
你不必回答我，我就不说了。
黄金看起来要下跌了。
美国股市的强劲上涨证实了
XAUUSDH2 目标 1948.69
又是你？
看起来它今天又要倒了。
1900年的水平是一个很长的距离。
1925年至1915年的范围看起来很容易实现我们正在谈论GOLD-6.22
对黄金的分析（W1的总体趋势）。
目前的状态是平坦的（指标在不同的方向上）......
最佳选择--在市场之外......，等待所有指数向一个方向反转......。
但交易策略是多种多样的，包括在回撤上的工作....。或剥头皮，当趋势的存在是不相关的......
有消息传出--黄金可能会跌价，可能？ 预测被取消了!
W1仍然是平的吗？
确定GENERAL趋势不是一个明确的问题......
从理论上讲，确定大趋势的图表越大，策略的可靠性就越高。
这都是事实，但在实践中，每个交易者都会选择自己的图形......由于大多数交易者不喜欢大的延迟信号，因此，一个罕见的交易......
例子（针对该黄金策略）。
W1--公寓
D1-平坦
H12 - 平面
H8 - 上升趋势
H6 - 上升趋势
H4 - 平面
H3 - 平面
H2 - 平坦
这就是H8上的策略的样子。
目前的状态 - 呈上升趋势（所有指数都在上升）......
在任何指标的任何时间段，你总是可以看到你想看到的东西。但这是一种安慰，不是一种信号，也不是一种行动的号召
你不必回答我，我就不说了。