黄金，黄金和XAUUSD - 页 88

新评论
 
mixail789 mixajlof #:

XAUAUD 的交易


自上周以来，黄金期货也在买入--我也想把目标放在差不多的地方。

虽然入口处没有那么漂亮--有点高
 

NEM股份交易是一家金矿公司


 
Yuriy Zaytsev #:

在黄金期货方面，我从上周开始也在买入--我也想把目标放在差不多的地方。

但它没有这么好，只是更高。

我在期货和xauusd上都有上涨，价格为1794.00。

 
mixail789 mixajlof #:

我在做期货，xauusd也在1794.00时走高。

我想知道基本面的情况，是否有一个信号，从什么地方涨了？https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

是否有人说了什么--是否有人在这个世界上做了什么？

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
  • 2022.02.07
  • www.mql5.com
С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год...
 
prostotrader:

你好!

值得在1130点买入黄金吗？

[删除]  

XAU/USD-H1 正在买入，因此反弹到1810.00左右 --- 好吧，目标是1840.40

xauusdh1 1840.40

 
Yuriy Zaytsev #:

我想知道基本面，是否有一个信号，为什么它上涨？https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

是否有人说了什么--是否有人在这个世界上做了什么？

我认为它在通货膨胀之前就已经上升了。

 

GDX-ETF的交易 该基金投资于在商品、金属、黄金和白银行业经营的公司股票。


 

XAUGBP交易


[删除]  

XAU/USD-H4可能会反弹到1820.00。现在急于求成还为时过早。- 1831.14暂时支撑着价格，只要价格跌得更低，就可以考虑反弹下来。

xauusdh4 1820.00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

如果价格保持在低位，市场即将进入，价格可能会在1831.14 点走低，这样可以防止回调时出现低价损失。

一般来说，1831.14 的价格要开始跳舞了，谁有这个胆量--总之，这是一个骗局。

屏幕截图 2022-02-10 103449

1...818283848586878889909192939495...100
新评论