黄金，黄金和XAUUSD - 页 88 1...818283848586878889909192939495...100 新评论 Yuriy Zaytsev 2022.02.07 20:53 #871 mixail789 mixajlof #:XAUAUD 的交易自上周以来，黄金期货也在买入--我也想把目标放在差不多的地方。 虽然入口处没有那么漂亮--有点高 mixail789 mixajlof 2022.02.07 21:16 #872 NEM股份交易是一家金矿公司 mixail789 mixajlof 2022.02.07 21:24 #873 Yuriy Zaytsev #:在黄金期货方面，我从上周开始也在买入--我也想把目标放在差不多的地方。 但它没有这么好，只是更高。 我在期货和xauusd上都有上涨，价格为1794.00。 Yuriy Zaytsev 2022.02.07 21:41 #874 mixail789 mixajlof #:我在做期货，xauusd也在1794.00时走高。 我想知道基本面的情况，是否有一个信号，从什么地方涨了？https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35 是否有人说了什么--是否有人在这个世界上做了什么？ АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год 2022.02.07www.mql5.com С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год... Azim Shokirov 2022.02.07 22:20 #875 prostotrader:你好!值得在1130点买入黄金吗？ [删除] 2022.02.08 06:35 #876 XAU/USD-H1 正在买入，因此反弹到1810.00左右 --- 好吧，目标是1840.40 mixail789 mixajlof 2022.02.08 12:08 #877 Yuriy Zaytsev #:我想知道基本面，是否有一个信号，为什么它上涨？https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35是否有人说了什么--是否有人在这个世界上做了什么？ 我认为它在通货膨胀之前就已经上升了。 mixail789 mixajlof 2022.02.08 21:44 #878 GDX-ETF的交易 该基金投资于在商品、金属、黄金和白银行业经营的公司股票。 mixail789 mixajlof 2022.02.09 17:56 #879 XAUGBP交易 [删除] 2022.02.10 08:13 #880 XAU/USD-H4可能会反弹到1820.00。现在急于求成还为时过早。- 1831.14暂时支撑着价格，只要价格跌得更低，就可以考虑反弹下来。
XAUAUD 的交易
自上周以来，黄金期货也在买入--我也想把目标放在差不多的地方。虽然入口处没有那么漂亮--有点高
NEM股份交易是一家金矿公司
在黄金期货方面，我从上周开始也在买入--我也想把目标放在差不多的地方。但它没有这么好，只是更高。
我在期货和xauusd上都有上涨，价格为1794.00。
我在做期货，xauusd也在1794.00时走高。
我想知道基本面的情况，是否有一个信号，从什么地方涨了？https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
是否有人说了什么--是否有人在这个世界上做了什么？
你好!
值得在1130点买入黄金吗？
XAU/USD-H1 正在买入，因此反弹到1810.00左右 --- 好吧，目标是1840.40
我认为它在通货膨胀之前就已经上升了。
GDX-ETF的交易 该基金投资于在商品、金属、黄金和白银行业经营的公司股票。
XAUGBP交易
XAU/USD-H4可能会反弹到1820.00。现在急于求成还为时过早。- 1831.14暂时支撑着价格，只要价格跌得更低，就可以考虑反弹下来。
如果价格保持在低位，市场即将进入，价格可能会在1831.14 点走低，这样可以防止回调时出现低价损失。
一般来说，1831.14 的价格要开始跳舞了，谁有这个胆量--总之，这是一个骗局。