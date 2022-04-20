黄金，黄金和XAUUSD - 页 54 1...474849505152535455565758596061...100 新评论 [删除] 2020.10.02 04:27 #531 Renat Akhtyamov:嫉妒心沸腾了？;)))把它倒在杯子里，喝下去，不要出汗? 而它会消失 ?//带着贪婪和兴奋，我建议你也这样做...... 嫉妒什么，莱希？你还没有证实什么，你只是在说。 Renat Akhtyamov 2020.10.02 04:29 #532 Vladimir Baskakov: 嫉妒什么，莱希？你还没有证实什么，你只是在说。 如果你连名字都看不懂，那么你就会很生气。 继续说，我喜欢你的嫉妒心 顺便说一句，监测工作无法跟上交易的数量，也无法禁用交易的显示。 我不想显示交易，因此也不想显示策略。 ;) [删除] 2020.10.02 06:26 #533 SanAlex:跺脚 - 跺脚到 1909.13 这是我的机器人，他要把我冲出去。 似乎没有放水--今天很可能涨到1889.49点，然后回升。 -------------------------------------------------- 我不明白一件事--为什么头寸被平仓--在设置中没有关闭信号。 - 我应该关闭所有的利润 ---------------------------------------------- 我明白为什么会这样--我有130,000的利润--所以他拿走了这个数额并关闭了头寸。 而余额--本应在达到30万时关闭--但我在收到的止损上减去了4万。 我本来以为机器人出了问题。 附加的文件： 1889.49_gold.PNG 97 kb Александр 2020.10.13 21:34 #534 大家好。XAU/GBP和XAU/CHF交易。 XAU / GBP XAU / CHF [删除] 2020.10.14 05:35 #535 Александр:大家好。XAU/GBP和XAU/CHF上的交易。 干得好!- 我想知道你想听什么？ Renat Akhtyamov 2020.10.14 05:45 #536 SanAlex:干得好!- 我想知道你想听什么？ 他一直在看14年的预测线，他不是在狡辩，而是在磨刀霍霍 :) [删除] 2020.10.14 05:49 #537 黄金是一个有点混乱的问题。似乎它想往上走，现在又想往下走。 它可能会从1900.90跌到1838.00 ---------------------- 我暂时停留在1900.90--有一个陷阱，希望他们不会忘记把我也带下去。 附加的文件： XAUUSDDaily_9999.png 58 kb XAUUSDM30_1900.90.png 30 kb Igor Bebeshin 2020.10.14 17:25 #538 SanAlex:黄金是一个有点混乱的问题。似乎它想往上走，现在又想往下走。.... 是的，黄金并不糊涂，即使你遵循简化版的标价--今年的上行目标已经达到，那么修正就在前面。 如果我们采取更复杂的版本。 目标也达到了，但在一个较低的波段... 因此，我期待不那么深的修正...... 虽然，从第二 波是延长的修正这一事实来看，第四 波会很深，但不会像上图中那样有这样的目标 Uladzimir Izerski 2020.10.14 21:09 #539 下面是100多年来黄金价格的图表。有人看了可能会感兴趣。 [删除] 2020.10.14 21:29 #540 Uladzimir Izerski:下面是100多年来黄金价格的图表。有人看了可能会感兴趣。 你可以从图表中看到，有事情要发生，价格可能会下降。 1...474849505152535455565758596061...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嫉妒心沸腾了？;)))
把它倒在杯子里，喝下去，不要出汗
? 而它会消失 ?//带着贪婪和兴奋，我建议你也这样做......
嫉妒什么，莱希？你还没有证实什么，你只是在说。
如果你连名字都看不懂，那么你就会很生气。
继续说，我喜欢你的嫉妒心
顺便说一句，监测工作无法跟上交易的数量，也无法禁用交易的显示。
我不想显示交易，因此也不想显示策略。
;)
跺脚 - 跺脚到 1909.13
这是我的机器人，他要把我冲出去。
似乎没有放水--今天很可能涨到1889.49点，然后回升。
--------------------------------------------------
我不明白一件事--为什么头寸被平仓--在设置中没有关闭信号。
- 我应该关闭所有的利润
----------------------------------------------
我明白为什么会这样--我有130,000的利润--所以他拿走了这个数额并关闭了头寸。
而余额--本应在达到30万时关闭--但我在收到的止损上减去了4万。
我本来以为机器人出了问题。
大家好。XAU/GBP和XAU/CHF交易。
XAU / GBP
XAU / CHF
大家好。XAU/GBP和XAU/CHF上的交易。
干得好!- 我想知道你想听什么？
干得好!- 我想知道你想听什么？
黄金是一个有点混乱的问题。似乎它想往上走，现在又想往下走。
它可能会从1900.90跌到1838.00
----------------------
我暂时停留在1900.90--有一个陷阱，希望他们不会忘记把我也带下去。
黄金是一个有点混乱的问题。似乎它想往上走，现在又想往下走。....
是的，黄金并不糊涂，即使你遵循简化版的标价--今年的上行目标已经达到，那么修正就在前面。
如果我们采取更复杂的版本。
虽然，从第二 波是延长的修正这一事实来看，第四 波会很深，但不会像上图中那样有这样的目标
下面是100多年来黄金价格的图表。有人看了可能会感兴趣。
下面是100多年来黄金价格的图表。有人看了可能会感兴趣。
你可以从图表中看到，有事情要发生，价格可能会下降。