Renat Akhtyamov:

嫉妒心沸腾了？;)))

把它倒在杯子里，喝下去，不要出汗

? 而它会消失 ?

//带着贪婪和兴奋，我建议你也这样做......
嫉妒什么，莱希？你还没有证实什么，你只是在说。
 
Vladimir Baskakov:
如果你连名字都看不懂，那么你就会很生气。

继续说，我喜欢你的嫉妒心

顺便说一句，监测工作无法跟上交易的数量，也无法禁用交易的显示。

我不想显示交易，因此也不想显示策略。

;)

SanAlex:

跺脚 - 跺脚 1909.13

这是我的机器人，他要把我冲出去。

似乎没有放水--今天很可能涨到1889.49点，然后回升。

--------------------------------------------------

我不明白一件事--为什么头寸被平仓--在设置中没有关闭信号。

- 我应该关闭所有的利润

----------------------------------------------

我明白为什么会这样--我有130,000的利润--所以他拿走了这个数额并关闭了头寸。

而余额--本应在达到30万时关闭--但我在收到的止损上减去了4万。

我本来以为机器人出了问题。

附加的文件：
1889.49_gold.PNG  97 kb
 

大家好。XAU/GBP和XAU/CHF交易。


XAU / GBP


XAU / CHF


Александр:

干得好!- 我想知道你想听什么？

 
SanAlex:

干得好!- 我想知道你想听什么？

他一直在看14年的预测线，他不是在狡辩，而是在磨刀霍霍 :)
黄金是一个有点混乱的问题。似乎它想往上走，现在又想往下走。

它可能会从1900.90跌到1838.00

----------------------

我暂时停留在1900.90--有一个陷阱，希望他们不会忘记把我也带下去。

附加的文件：
XAUUSDDaily_9999.png  58 kb
XAUUSDM30_1900.90.png  30 kb
 
SanAlex:

....

是的，黄金并不糊涂，即使你遵循简化版的标价--今年的上行目标已经达到，那么修正就在前面。



如果我们采取更复杂的版本。

  • 目标也达到了，但在一个较低的波段...
  • 因此，我期待不那么深的修正......
    虽然，从第二 波是延长的修正这一事实来看，第四 波会很深，但不会像上图中那样有这样的目标
 

下面是100多年来黄金价格的图表。有人看了可能会感兴趣。

金色_100

Uladzimir Izerski:

下面是100多年来黄金价格的图表。有人看了可能会感兴趣。


你可以从图表中看到，有事情要发生，价格可能会下降。

