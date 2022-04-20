黄金，黄金和XAUUSD - 页 71 1...646566676869707172737475767778...100 新评论 Sergey Lazarenko 2020.11.30 06:16 #701 Uladzimir Izerski: 印刷机开动后，黄金就会上涨。如果科维德整个冬天都处于窒息状态，各国将不得不印刷纸张。仅仅这一点就会导致金属上涨。 它现在被关掉了吗？ Александр 2020.12.03 15:56 #702 今天结束了黄金交易。最后一次有一个小的停止。反正最后都是上扬的 ) VVT 2020.12.03 16:19 #703 Александр:今天结束了黄金交易。最后一次有一个小的停止。结果是在上升阶段 ) 并直接向下，画出之字形 ) Igor Bebeshin 2020.12.08 11:00 #704 ... 上升是从浪[III]初级阶段 顶部的50%的回撤水平开始的，并达到了该浪水平的安德鲁斯叉点的中位数。 但是波浪[IV]初级 是否形成还是个问题。 形成复杂的不规则矫正也是很有可能的。然而，我们暂时不会考虑这个话题。 然后，在浪[iii]分钟 的顶部形成后，作为一个复杂的深度修正，一个双之字形随之出现。 还有同样的问题--波浪-[四]分钟 的形成是否已经结束？ 让我们假设波浪-[四]分钟 的形成已经完成。 反转的阻力区的当前值： 测试迷你 波级别的安德鲁斯音叉的中位数的结果和 可能的价格退出超过迷你 波级别的安德鲁斯音叉的红色区域将确认或反驳所做的假设。 Igor Bebeshin 2020.12.17 18:07 #705 困境在明。 在较高的分钟 波级别，道路是开放的，但在较低的分钟 波和次分钟 波级别，是一个阻力区块。 巩固。 回调。 逆转；反转；逆转。 [删除] 2020.12.17 18:22 #706 Igor Bebeshin:困境在明。在较高的分钟 波级别，道路是开放的，但在较低的分钟 波和次分钟 波级别，是一个阻力区块。 巩固。 回调。 逆转；反转；逆转。 买，勒哈，买，我们都有；) Igor Bebeshin 2020.12.18 08:41 #707 Vladimir Baskakov: 买，勒哈，买，已经明白了；) 挑衅是不合适的，要卖力的说! [删除] 2020.12.18 08:58 #708 Igor Bebeshin:挑衅是不合适的，要卖力的说! 试试吧，你只会把你的图表缝起来。 Igor Bebeshin 2020.12.18 16:58 #709 Vladimir Baskakov: 试试吧，你会在你的图表中得到它。 你为什么如此断然？ 我已经16岁了，我对这个系统没有任何抱怨! 而且除了我之外，还有使用这个系统的交易者，甚至不是几十个，而是....。 [删除] 2020.12.18 17:14 #710 Igor Bebeshin:你为什么如此断然？我已经16岁了，我对这个系统没有任何抱怨!而且除了我之外，还有使用这个系统的交易者，甚至不是几十个，而是....。 А 0.将所有已知的指标附加到图表上并不意味着在系统上进行交易，这是一个混乱的问题。 1...646566676869707172737475767778...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
印刷机开动后，黄金就会上涨。如果科维德整个冬天都处于窒息状态，各国将不得不印刷纸张。仅仅这一点就会导致金属上涨。
它现在被关掉了吗？
今天结束了黄金交易。最后一次有一个小的停止。反正最后都是上扬的 )
并直接向下，画出之字形 )
上升是从浪[III]初级阶段 顶部的50%的回撤水平开始的，并达到了该浪水平的安德鲁斯叉点的中位数。
但是波浪[IV]初级 是否形成还是个问题。
形成复杂的不规则矫正也是很有可能的。然而，我们暂时不会考虑这个话题。
然后，在浪[iii]分钟 的顶部形成后，作为一个复杂的深度修正，一个双之字形随之出现。
还有同样的问题--波浪-[四]分钟 的形成是否已经结束？
让我们假设波浪-[四]分钟 的形成已经完成。
反转的阻力区的当前值：
测试迷你 波级别的安德鲁斯音叉的中位数的结果和 可能的价格退出超过迷你 波级别的安德鲁斯音叉的红色区域将确认或反驳所做的假设。
困境在明。
在较高的分钟 波级别，道路是开放的，但在较低的分钟 波和次分钟 波级别，是一个阻力区块。
买，勒哈，买，已经明白了；)
挑衅是不合适的，要卖力的说!
试试吧，你会在你的图表中得到它。
你为什么如此断然？
我已经16岁了，我对这个系统没有任何抱怨!
而且除了我之外，还有使用这个系统的交易者，甚至不是几十个，而是....。
