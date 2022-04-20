黄金，黄金和XAUUSD - 页 71

Uladzimir Izerski:
印刷机开动后，黄金就会上涨。如果科维德整个冬天都处于窒息状态，各国将不得不印刷纸张。仅仅这一点就会导致金属上涨。

它现在被关掉了吗？


 

今天结束了黄金交易。最后一次有一个小的停止。反正最后都是上扬的 )


 
Александр:

并直接向下，画出之字形 )

 

...

上升是从浪[III]初级阶段 顶部的50%的回撤水平开始的，并达到了该浪水平的安德鲁斯叉点的中位数。
但是波浪[IV]初级 是否形成还是个问题。
形成复杂的不规则矫正也是很有可能的。然而，我们暂时不会考虑这个话题。

然后，在浪[iii]分钟 的顶部形成后，作为一个复杂的深度修正，一个双之字形随之出现。
还有同样的问题--波浪-[四]分钟 的形成是否已经结束？

让我们假设波浪-[四]分钟 的形成已经完成。

反转的阻力区的当前值：
测试迷你 波级别的安德鲁斯音叉的中位数的结果 可能的价格退出超过迷你 波级别的安德鲁斯音叉的红色区域将确认或反驳所做的假设。


 

困境在明。

在较高的分钟 波级别，道路是开放的，但在较低的分钟 波和次分钟 波级别，是一个阻力区块。

  • 巩固。
  • 回调。
  • 逆转；反转；逆转。

    Igor Bebeshin:

      买，勒哈，买，我们都有；)
       
      Vladimir Baskakov:
      挑衅是不合适的，要卖力的说!

      Igor Bebeshin:

      挑衅是不合适的，要卖力的说!

      试试吧，你只会把你的图表缝起来。
       
      Vladimir Baskakov:
      你为什么如此断然？

      我已经16岁了，我对这个系统没有任何抱怨!

      而且除了我之外，还有使用这个系统的交易者，甚至不是几十个，而是....。

      Igor Bebeshin:

      А 0.将所有已知的指标附加到图表上并不意味着在系统上进行交易，这是一个混乱的问题。
