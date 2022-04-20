黄金，黄金和XAUUSD - 页 13 1...67891011121314151617181920...100 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.08.01 16:18 #121 嫖 娼者。 现在是购买的时候吗？我也这么认为，但全球的英镑形势很吓人，如果明天所有资产对英镑出现逆转，那么你可以买... prostotrader 2018.08.01 16:23 #122 阿列克谢-维亚兹米 金。我也这么认为，但全球的英镑形势很吓人，如果明天所有资产对英镑出现逆转，那么你可以买...明天可能会迟到。 如果他们想买，最好今天就买。 Aleksey Vyazmikin 2018.08.01 16:44 #123 嫖 娼者。明天可能就太晚了，如果今天买就更好了。至少在利率决定后3小时前不会。 否则，仍有下跌的空间...然而，我的脖子上有很多卢布（Si），所以我不梦想黄金。 prostotrader 2018.10.16 14:24 #124 如你所知，黄金的价格取决于美元指数，其计算公式为 Dxy = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036) 。 但FORTS上没有美元/瑞典克朗，但有AUDU，只是这种货币非常依赖黄金。 是否知道如何正确地用澳元/美元取代美元/瑞典？ Sergey Chalyshev 2018.10.16 15:37 #125 嫖 娼者。如你所知，黄金的价格取决于美元指数，其计算公式为 Dxy = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036) 。 但FORTS上没有美元/瑞典克朗，但有AUDU，只是这种货币非常依赖黄金。 是否知道如何正确地用澳元/美元取代美元/瑞典？用澳元/美元 替换美元/瑞典，差异不大，你可以捡起你自己的系数，应该是负数。 在子窗口的指标上，蓝线是正常指数，红线是澳元兑美元的指标 prostotrader 2018.10.17 02:42 #126 谢尔盖-查尔舍夫。愚蠢地用澳元/美元 替换美元/瑞典，差异不大，你可以选择你的系数，理论上应该是负数。 在子窗口的指标上，蓝线是正常指数，红线是澳元兑美元的指标谢谢，我将尝试。 Victor Ziborov 2018.12.28 08:59 #127 在股市下跌的背景下，特别是SP500指数，黄金正在稳步上升，见日线图。 你只需要找到正确的切入点。 Sergey Chalyshev 2019.08.06 17:24 #128 prostotrader: 你好! 黄金是否值得在1130点买入？ 黄金涨势良好，你是黄金专家。 是卖掉的时候了还是我们还在等待？ Igor Makanu 2019.08.06 21:31 #129 prostotrader: 如你所知，黄金的价格取决于美元指数，其计算公式为 Dxy = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036) 这是一个来自维基百科的公式，美元指数每年都会重新计算，你必须谷歌 "markit_iboxxfx_index"，在ihsmarkit.com - 他们做全球货币 使用分析，这里是2019年的。 Fxusd eur 41.55%. Fxusd cad 28.73% FXUSD JPY 15.76% FXUSD GBP 8.69%。 Fxusd chf 5.27%。 即DXY计算=50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527) 我没有找到任何关于第一个乘数的信息，我附上了按年份划分的数据，这个表可以用来做任何货币的指数，但是，我认为，这都是基本面数据，它们不适合用于交易。 附加的文件： iBoxx_ALL_FX_weights_2019.zip 191 kb GOLD, Gold and XAUUSD No Brainer Trades - 欧元兑美元 - 趋势、预测和影响（第一部分） prostotrader 2019.08.07 23:36 #130 Sergey Chalyshev: 黄金涨势良好，你是黄金专家。 也许是卖掉的时候了，还是我们还在等待？ 嗨，Seryozh! 在很长一段时间里，当前和下一个期货之间的价差约为50点。 现在是92点（已经7个月了），这表明市场预期资产会进一步增长。 但由于美元指数的波动，可能会有短期的 "跌落"。 添加 但我已经把它卖了 :) 1...67891011121314151617181920...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
现在是购买的时候吗？
我也这么认为，但全球的英镑形势很吓人，如果明天所有资产对英镑出现逆转，那么你可以买...
我也这么认为，但全球的英镑形势很吓人，如果明天所有资产对英镑出现逆转，那么你可以买...
明天可能会迟到。 如果他们想买，最好今天就买。
明天可能就太晚了，如果今天买就更好了。
至少在利率决定后3小时前不会。
否则，仍有下跌的空间...然而，我的脖子上有很多卢布（Si），所以我不梦想黄金。
如你所知，黄金的价格取决于美元指数，其计算公式为
Dxy = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036) 。
但FORTS上没有美元/瑞典克朗，但有AUDU，只是这种货币非常依赖黄金。
是否知道如何正确地用澳元/美元取代美元/瑞典？
如你所知，黄金的价格取决于美元指数，其计算公式为
Dxy = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036) 。
但FORTS上没有美元/瑞典克朗，但有AUDU，只是这种货币非常依赖黄金。
是否知道如何正确地用澳元/美元取代美元/瑞典？
用澳元/美元 替换美元/瑞典，差异不大，你可以捡起你自己的系数，应该是负数。
在子窗口的指标上，蓝线是正常指数，红线是澳元兑美元的指标
愚蠢地用澳元/美元 替换美元/瑞典，差异不大，你可以选择你的系数，理论上应该是负数。
在子窗口的指标上，蓝线是正常指数，红线是澳元兑美元的指标
谢谢，我将尝试。
在股市下跌的背景下，特别是SP500指数，黄金正在稳步上升，见日线图。
你只需要找到正确的切入点。
你好!
黄金是否值得在1130点买入？
黄金涨势良好，你是黄金专家。
是卖掉的时候了还是我们还在等待？
如你所知，黄金的价格取决于美元指数，其计算公式为
Dxy = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)
这是一个来自维基百科的公式，美元指数每年都会重新计算，你必须谷歌 "markit_iboxxfx_index"，在ihsmarkit.com - 他们做全球货币 使用分析，这里是2019年的。
Fxusd eur 41.55%.
Fxusd cad 28.73%
FXUSD JPY 15.76%
FXUSD GBP 8.69%。
Fxusd chf 5.27%。
即DXY计算=50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)
我没有找到任何关于第一个乘数的信息，我附上了按年份划分的数据，这个表可以用来做任何货币的指数，但是，我认为，这都是基本面数据，它们不适合用于交易。
黄金涨势良好，你是黄金专家。
也许是卖掉的时候了，还是我们还在等待？
嗨，Seryozh!
在很长一段时间里，当前和下一个期货之间的价差约为50点。
现在是92点（已经7个月了），这表明市场预期资产会进一步增长。
但由于美元指数的波动，可能会有短期的 "跌落"。
添加
但我已经把它卖了 :)