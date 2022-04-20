黄金，黄金和XAUUSD - 页 13

娼者。


现在是购买的时候吗？

我也这么认为，但全球的英镑形势很吓人，如果明天所有资产对英镑出现逆转，那么你可以买...

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

明天可能会迟到。 如果他们想买，最好今天就买。

 
至少在利率决定后3小时前不会。

否则，仍有下跌的空间...然而，我的脖子上有很多卢布（Si），所以我不梦想黄金。

 

如你所知，黄金的价格取决于美元指数，其计算公式为

Dxy = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036) 。

但FORTS上没有美元/瑞典克朗，但有AUDU，只是这种货币非常依赖黄金。

是否知道如何正确地用澳元/美元取代美元/瑞典？

 
用澳元/美元 替换美元/瑞典，差异不大，你可以捡起你自己的系数，应该是负数

在子窗口的指标上，蓝线是正常指数，红线是澳元兑美元的指标

 
谢尔盖-查尔舍夫。

谢谢，我将尝试。

 

在股市下跌的背景下，特别是SP500指数，黄金正在稳步上升，见日线图。

你只需要找到正确的切入点。

 
prostotrader:

你好!

黄金是否值得在1130点买入？

黄金涨势良好，你是黄金专家。

是卖掉的时候了还是我们还在等待？

 
这是一个来自维基百科的公式，美元指数每年都会重新计算，你必须谷歌 "markit_iboxxfx_index"，在ihsmarkit.com - 他们做全球货币 使用分析，这里是2019年的。

Fxusd eur 41.55%.

Fxusd cad 28.73%

FXUSD JPY 15.76%

FXUSD GBP 8.69%。

Fxusd chf 5.27%。

即DXY计算=50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)

我没有找到任何关于第一个乘数的信息，我附上了按年份划分的数据，这个表可以用来做任何货币的指数，但是，我认为，这都是基本面数据，它们不适合用于交易。

附加的文件：
iBoxx_ALL_FX_weights_2019.zip  191 kb
 
Sergey Chalyshev:

黄金涨势良好，你是黄金专家。

也许是卖掉的时候了，还是我们还在等待？

嗨，Seryozh!

在很长一段时间里，当前和下一个期货之间的价差约为50点。

现在是92点（已经7个月了），这表明市场预期资产会进一步增长。

但由于美元指数的波动，可能会有短期的 "跌落"。

添加

但我已经把它卖了 :)

