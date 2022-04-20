黄金，黄金和XAUUSD - 页 15

Vitaly Muzichenko:

我更喜欢："今天很值钱的东西，明天可能更值钱"（像巴菲特）。

巴菲特从买入的资产中获益，曾经的低端资产

 
我建议建立一个封闭式小组，由成员提供自己的黄金分析。
 
Mikhail Simakov:
为什么要关闭它？以免日后尴尬？))
 
Mikhail Simakov:

我不记得谁说过。"你需要低点来打破它们"。

有了这种对交易黄金的看法，你最好不要交易它...

 
prostotrader:

我的观点并没有因为这句话而结束，就目前的黄金而言，我宁愿坐以待毙。我认为趋势是下降的，请看COT报告。但也许会有一些短期的购买。

 

下面是对该EA的一个测试。它在价格高于移动平均线60点时买入（在小时图上，周期=48），在价格低于60点时卖出。今天只是信号，但我并没有说什么，价格会继续这样下跌，只是一个可能的分析。在EA，数据来自2016年初



 

而这里是一个基于波浪分析的EA测试，又是今天的卖出信号


 

米哈伊尔-西马科夫

图表分析与此有什么关系？

黄金的交易不是根据图表分析进行的，而是根据政治因素进行的。

和经济状况。就在最近，美联储降低了利率，因此

美元变便宜了，这意味着黄金将上涨。

 
我把它出售）黄金将在未来两天内跌至1451，15-16日
 
必须做出相反的结论

