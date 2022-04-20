黄金，黄金和XAUUSD - 页 15 1...8910111213141516171819202122...100 新评论 Mikhail Simakov 2019.10.13 05:15 #141 Vitaly Muzichenko: 我更喜欢："今天很值钱的东西，明天可能更值钱"（像巴菲特）。 巴菲特从买入的资产中获益，曾经的低端资产 Mikhail Simakov 2019.10.13 16:49 #142 我建议建立一个封闭式小组，由成员提供自己的黄金分析。 Dmitriy Skub 2019.10.13 17:14 #143 Mikhail Simakov: 我建议建立一个封闭式小组，由成员对黄金进行分析。 为什么要关闭它？以免日后尴尬？)) prostotrader 2019.10.13 21:07 #144 Mikhail Simakov: 我不记得谁说过。"你需要低点来打破它们"。 有了这种对交易黄金的看法，你最好不要交易它... Mikhail Simakov 2019.10.14 14:51 #145 prostotrader: 以这种观点看待黄金交易，你最好不要进行黄金交易... 我的观点并没有因为这句话而结束，就目前的黄金而言，我宁愿坐以待毙。我认为趋势是下降的，请看COT报告。但也许会有一些短期的购买。 Mikhail Simakov 2019.10.14 15:08 #146 下面是对该EA的一个测试。它在价格高于移动平均线60点时买入（在小时图上，周期=48），在价格低于60点时卖出。今天只是信号，但我并没有说什么，价格会继续这样下跌，只是一个可能的分析。在EA，数据来自2016年初 Mikhail Simakov 2019.10.14 15:11 #147 而这里是一个基于波浪分析的EA测试，又是今天的卖出信号 prostotrader 2019.10.14 18:11 #148 米哈伊尔-西马科夫 图表分析与此有什么关系？ 黄金的交易不是根据图表分析进行的，而是根据政治因素进行的。 和经济状况。就在最近，美联储降低了利率，因此 美元变便宜了，这意味着黄金将上涨。 Roman Ivanov 2019.10.14 20:24 #149 我把它出售）黄金将在未来两天内跌至1451，15-16日 Mikhail Simakov 2019.10.15 00:58 #150 prostotrader: 米哈伊尔-西马科夫 图表分析与此有什么关系？ 黄金的交易不是根据图表分析进行的，而是根据政治因素进行的。 和经济状况。就在最近，美联储降低了利率，因此 美元变得更便宜了，这意味着黄金将上涨! 必须做出相反的结论 1...8910111213141516171819202122...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我更喜欢："今天很值钱的东西，明天可能更值钱"（像巴菲特）。
巴菲特从买入的资产中获益，曾经的低端资产
我建议建立一个封闭式小组，由成员对黄金进行分析。
我不记得谁说过。"你需要低点来打破它们"。
有了这种对交易黄金的看法，你最好不要交易它...
以这种观点看待黄金交易，你最好不要进行黄金交易...
我的观点并没有因为这句话而结束，就目前的黄金而言，我宁愿坐以待毙。我认为趋势是下降的，请看COT报告。但也许会有一些短期的购买。
下面是对该EA的一个测试。它在价格高于移动平均线60点时买入（在小时图上，周期=48），在价格低于60点时卖出。今天只是信号，但我并没有说什么，价格会继续这样下跌，只是一个可能的分析。在EA，数据来自2016年初
而这里是一个基于波浪分析的EA测试，又是今天的卖出信号
米哈伊尔-西马科夫
图表分析与此有什么关系？
黄金的交易不是根据图表分析进行的，而是根据政治因素进行的。
和经济状况。就在最近，美联储降低了利率，因此
美元变便宜了，这意味着黄金将上涨。
必须做出相反的结论