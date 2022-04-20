黄金，黄金和XAUUSD - 页 84

新评论
 

季度黄金供应和需求统计 .


 

黄金分析。


我还能说什么呢......趋势是向上的--所有的指标都在向好的方面发展......这意味着你的交易计划只能向上......。

但这并没有取消市场观察--不可抗力还没有被取消...

[删除]  
Serqey Nikitin #:

黄金分析。


我还能说什么呢......趋势是向上的--所有的指标都在向好的方面发展......这意味着你的交易计划只能向上......。

但这并没有取消市场观察--不可抗力还没有被取消...

你确定这是导师的分析报告吗？所有指标都在上升，所以我们买入。凉爽
 
Vladimir Baskakov #:
当然，这是导师的thechanalysis？所有指标都在上升，所以让我们买入。酷

那些有头脑的人，他们会在自己的情况下想出自己需要的东西。

但是，是的，非常疯狂！！。

 

黄金市场 出现了一股 新的乐观情绪。

本周，16位华尔街分析师参加了黄金调查。在参与者中，11位分析师，即69%，呼吁下周金价上涨。与此同时 两名分析师，或13%，在短期内看跌黄金，而三名分析师，或19%，对价格持中立态度。


 

我对黄金的看法


 
Vladimir Baskakov #:
当然，这是导师的thechanalysis？所有指标都在上升，所以我们买入。酷

你现在是根本性的错误。

我们只是在展示指标。而我们从施主那里得到的结果。就是说，我们不关心买/卖。

PS/懒得浏览论坛--好在已经有 "追随者 "表明，一切都在透支......如此可恶。这不是第一张截图，而且还在继续。

[删除]  
Maxim Kuznetsov #:

你现在是根本性的错误。

我们只是在展示指标。而我们从施主那里得到的结果。就是说，我们不关心买/卖。

PS/懒得浏览论坛--好在已经有 "追随者 "表明，一切都在透支......如此可恶。这不是第一张截图，而且还在继续。

代码库里有一个EA。

iMACD的四个时间框架

这一切都在上升和下降，并不是真的

 
Vladimir Baskakov #:
信号在哪里？)你的MACD对你撒谎了吗？
[删除]  
Andrei Trukhanovich #:
信号在哪里？)你的MACD对你撒谎了吗？
还在那里，兄弟，有订阅的钱吗？
1...777879808182838485868788899091...100
新评论