黄金，黄金和XAUUSD - 页 84

mixail789 mixajlof 2021.12.18 00:56 #831

季度黄金供应和需求统计 .

Serqey Nikitin 2021.12.18 12:03 #832

黄金分析。

我还能说什么呢......趋势是向上的--所有的指标都在向好的方面发展......这意味着你的交易计划只能向上......。

但这并没有取消市场观察--不可抗力还没有被取消...

[删除] 2021.12.18 12:04 #833

Serqey Nikitin #:黄金分析。我还能说什么呢......趋势是向上的--所有的指标都在向好的方面发展......这意味着你的交易计划只能向上......。但这并没有取消市场观察--不可抗力还没有被取消...

你确定这是导师的分析报告吗？所有指标都在上升，所以我们买入。凉爽

Serqey Nikitin 2021.12.18 12:09 #834

Vladimir Baskakov #: 当然，这是导师的thechanalysis？所有指标都在上升，所以让我们买入。酷

那些有头脑的人，他们会在自己的情况下想出自己需要的东西。

但是，是的，非常疯狂！！。

mixail789 mixajlof 2021.12.18 17:04 #835

黄金市场上 出现了一股 新的乐观情绪。

本周，16位华尔街分析师参加了黄金调查。在参与者中，11位分析师，即69%，呼吁下周金价上涨。与此同时， 两名分析师，或13%，在短期内看跌黄金，而三名分析师，或19%，对价格持中立态度。

mixail789 mixajlof 2021.12.20 21:11 #836

我对黄金的看法

Maxim Kuznetsov 2021.12.20 21:19 #837

Vladimir Baskakov #: 当然，这是导师的thechanalysis？所有指标都在上升，所以我们买入。酷

你现在是根本性的错误。

我们只是在展示指标。而我们从施主那里得到的结果。就是说，我们不关心买/卖。

PS/懒得浏览论坛--好在已经有 "追随者 "表明，一切都在透支......如此可恶。这不是第一张截图，而且还在继续。

[删除] 2021.12.20 21:25 #838

Maxim Kuznetsov #:你现在是根本性的错误。我们只是在展示指标。而我们从施主那里得到的结果。就是说，我们不关心买/卖。PS/懒得浏览论坛--好在已经有 "追随者 "表明，一切都在透支......如此可恶。这不是第一张截图，而且还在继续。

代码库里有一个EA。iMACD的四个时间框架这一切都在上升和下降，并不是真的

Andrei Trukhanovich 2021.12.20 21:30 #839

Vladimir Baskakov #: 信号在哪里？)你的MACD对你撒谎了吗？

[删除] 2021.12.20 21:32 #840

Andrei Trukhanovich #: 信号在哪里？)你的MACD对你撒谎了吗？

还在那里，兄弟，有订阅的钱吗？
季度黄金供应和需求统计 .
黄金分析。
我还能说什么呢......趋势是向上的--所有的指标都在向好的方面发展......这意味着你的交易计划只能向上......。
但这并没有取消市场观察--不可抗力还没有被取消...
当然，这是导师的thechanalysis？所有指标都在上升，所以让我们买入。酷
那些有头脑的人，他们会在自己的情况下想出自己需要的东西。
但是，是的，非常疯狂！！。
黄金市场上 出现了一股 新的乐观情绪。
本周，16位华尔街分析师参加了黄金调查。在参与者中，11位分析师，即69%，呼吁下周金价上涨。与此同时， 两名分析师，或13%，在短期内看跌黄金，而三名分析师，或19%，对价格持中立态度。
我对黄金的看法
你现在是根本性的错误。
我们只是在展示指标。而我们从施主那里得到的结果。就是说，我们不关心买/卖。
PS/懒得浏览论坛--好在已经有 "追随者 "表明，一切都在透支......如此可恶。这不是第一张截图，而且还在继续。
iMACD的四个时间框架
这一切都在上升和下降，并不是真的
信号在哪里？)你的MACD对你撒谎了吗？