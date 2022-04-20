黄金，黄金和XAUUSD - 页 52 1...454647484950515253545556575859...100 新评论 [删除] 2020.09.29 08:03 #511 Igor Bebeshin:"保证 "是一个有趣的贸易词。 不过这已经被讨论过了。 问题是不同的--MACD跟随价格，并不显示未来可能的位置和时间--该指标是滞后的，而不是领先的=十字路口后面的交通灯（我也已经写过这个问题）。DML&EWA技术是建立在领先指标上的：看看不同波段的安德鲁斯叉是由哪些日期建立的，以及随后的X图表工具是如何运作的。 你的地下室指标--通过它你只能理解为你需要去某个网站。 - 你如何用它来确定运动？ Igor Bebeshin 2020.09.29 14:46 #512 SanAlex:你的地下室指标--你能从它那里知道的是，你需要去某个网站。- 你如何用它来确定运动？ 你不能，这只是辅助信息，用于缩放波浪水平，以防止混淆。 所有的价格运动目标，包括价格和时间，都是由安德鲁斯的Pitchfork图表 中的某些波段水平（价格运动规模）决定的。 这些信息以博客的形式公开发布（图表上的地址），并在《外汇杂志》12_2015-12_2016的一系列文章中进行了缩写。 [删除] 2020.09.29 15:13 #513 Igor Bebeshin:"保证 "是一个有趣的贸易词。 不过这已经被讨论过了。 问题是不同的--MACD跟随价格，并不显示未来可能的位置和时间--该指标是滞后的，而不是领先的=十字路口后面的交通灯（我也已经写过这个问题）。DML&EWA技术是建立在领先指标上的：看看不同波段级别的安德鲁斯叉是由哪些日期建立的，以及随后的X图表工具是如何运作的。 Macd领先指标。在图表上设置ma12和ma26，就像macd一样，看一下 VVT 2020.09.29 15:24 #514 Vladimir Baskakov: MACD是一个领先指标。将图表上的ma12和ma26设置为macd，然后看一下 MACD产生的是信号，并 不能预测未来。所有的参数 都是为每台仪器单独优化的https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd Igor Bebeshin 2020.09.29 15:26 #515 Vladimir Baskakov: MacD领先指标。在图表上设置ma12和ma26，像macd一样，看看 在你争论之前，先看看经典作品中关于指标的分类，至少是迪纳波利的 分类。 "指标、震荡器....需要价格变动才会转向的，被列为滞后指标,,,," MACD设置只确定与价格运动的一致性。 顺便说一下，不仅需要对不同规模的价格运动进行修正，还需要对不同的金融工具进行修正，.....。 在领先的指示系统中不需要的是：为所有场合提供一个设置。 [删除] 2020.09.29 17:09 #516 Igor Bebeshin:在你争论之前，先看看经典作品中关于指标的分类，至少是迪纳波利的 分类。"指标、震荡器....需要价格变动才会转向的，被列为滞后指标,,,,"MACD设置只确定与价格运动的一致性。 顺便说一下，不仅需要对不同规模的价格运动进行修正，还需要对不同的金融工具进行修正，.....。在领先的指示系统中不需要的是：为所有场合提供一个设置。 再次，在图表或macd上，看线条交叉的地方是否更快。而那个德纳波利，不在弧线上 Igor Bebeshin 2020.10.01 10:18 #517 处于十字路口! 有可能是波浪-[四]分钟 的顶部形成，没有违反模型的情况（与模型的图形表示相比较）。 然而，从这个顶部建立的安德鲁斯上升叉的红色区域的边界还没有被打破，也就是说，还没有确认向上反转。 在次米努埃 特波段下层形成的上升运动是不可持续的（见下图），这引起了人们的怀疑。 我将等待做出交易决定。 突破分钟 高级波级别的安德鲁斯叉的红色边界和 分钟 波级别的安德鲁斯叉的50%中值-- 用于购买。 价格在米努埃特 波段水平的安德鲁斯-皮奇福克不确定通道的下边界下回滚， 最近的目标是... ...在安德鲁斯的分水岭 高级波段的参考线。 如果这块支撑区也将被打破--作为深度修正的下行风险只会增加。 [删除] 2020.10.01 10:25 #518 Igor Bebeshin: 处于十字路口! 有可能是波浪-[四]分钟 的顶部形成，没有违反模型的情况（与模型的图形表示相比较）。 然而，从这个顶部建立的安德鲁斯干草叉的红色区域的边界还没有被打破，也就是说，还没有确认向上反转。 在次米努埃 特波段下层形成的上升运动是不可持续的（见下图），这引起了人们的怀疑。 我将等待做出交易决定。 突破安德鲁斯分叉红色区域边界的分钟 高级浪位和 安德鲁斯分叉从分钟 浪位的50%中位数-- 用于购买。 价格在米努埃特 波段水平的安德鲁斯-皮奇福克不确定通道的下边界下回滚， 最近的目标是... ...在安德鲁斯的分水岭 高级波段的参考线。 如果这块支撑区也将被突破--作为深度修正的下行风险将只会增加。 这看起来像是给你的一个谜语。 我的比较简单--我想今天会涨到1909.13点 附加的文件： XAUUSDH2_567890-.png 66 kb XAUUSDH2_567891-.PNG 96 kb [删除] 2020.10.01 11:13 #519 SanAlex:这一切对你来说都是一个谜。我有一个更容易的问题--我想我今天会到1909.13。 黄金的唯一途径 [删除] 2020.10.01 11:26 #520 Vladimir Baskakov: 黄金的唯一出路是下跌。 我希望如此！只是--如果它涨得更高，我就会更快地关闭利润。 1...454647484950515253545556575859...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"保证 "是一个有趣的贸易词。
不过这已经被讨论过了。
问题是不同的--MACD跟随价格，并不显示未来可能的位置和时间--该指标是滞后的，而不是领先的=十字路口后面的交通灯（我也已经写过这个问题）。
DML&EWA技术是建立在领先指标上的：看看不同波段的安德鲁斯叉是由哪些日期建立的，以及随后的X图表工具是如何运作的。
你的地下室指标--通过它你只能理解为你需要去某个网站。
- 你如何用它来确定运动？
你不能，这只是辅助信息，用于缩放波浪水平，以防止混淆。
所有的价格运动目标，包括价格和时间，都是由安德鲁斯的Pitchfork图表 中的某些波段水平（价格运动规模）决定的。
这些信息以博客的形式公开发布（图表上的地址），并在《外汇杂志》12_2015-12_2016的一系列文章中进行了缩写。
MACD是一个领先指标。将图表上的ma12和ma26设置为macd，然后看一下
MACD产生的是信号，并 不能预测未来。所有的参数 都是为每台仪器单独优化的https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
MacD领先指标。在图表上设置ma12和ma26，像macd一样，看看
在你争论之前，先看看经典作品中关于指标的分类，至少是迪纳波利的 分类。
"指标、震荡器....需要价格变动才会转向的，被列为滞后指标,,,,"
MACD设置只确定与价格运动的一致性。
顺便说一下，不仅需要对不同规模的价格运动进行修正，还需要对不同的金融工具进行修正，.....。
在领先的指示系统中不需要的是：为所有场合提供一个设置。
处于十字路口!
有可能是波浪-[四]分钟 的顶部形成，没有违反模型的情况（与模型的图形表示相比较）。
然而，从这个顶部建立的安德鲁斯上升叉的红色区域的边界还没有被打破，也就是说，还没有确认向上反转。
在次米努埃 特波段下层形成的上升运动是不可持续的（见下图），这引起了人们的怀疑。
我将等待做出交易决定。
如果这块支撑区也将被打破--作为深度修正的下行风险只会增加。
这看起来像是给你的一个谜语。
我的比较简单--我想今天会涨到1909.13点
这一切对你来说都是一个谜。
我有一个更容易的问题--我想我今天会到1909.13。
黄金的唯一出路是下跌。
我希望如此！只是--如果它涨得更高，我就会更快地关闭利润。