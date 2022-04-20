黄金，黄金和XAUUSD - 页 52

Igor Bebeshin:

"保证 "是一个有趣的贸易词。
不过这已经被讨论过了。
问题是不同的--MACD跟随价格，并不显示未来可能的位置和时间--该指标是滞后的，而不是领先的=十字路口后面的交通灯（我也已经写过这个问题）。

DML&EWA技术是建立在领先指标上的：看看不同波段的安德鲁斯叉是由哪些日期建立的，以及随后的X图表工具是如何运作的。


你的地下室指标--通过它你只能理解为你需要去某个网站。

- 你如何用它来确定运动？

 
SanAlex:

你的地下室指标--你能从它那里知道的是，你需要去某个网站。

- 你如何用它来确定运动？

你不能，这只是辅助信息，用于缩放波浪水平，以防止混淆。


所有的价格运动目标，包括价格和时间，都是由安德鲁斯的Pitchfork图表 中的某些波段水平（价格运动规模）决定的。
这些信息以博客的形式公开发布（图表上的地址），并在《外汇杂志》12_2015-12_2016的一系列文章中进行了缩写。

Macd领先指标。在图表上设置ma12和ma26，就像macd一样，看一下
 
Vladimir Baskakov:
MACD是一个领先指标。将图表上的ma12和ma26设置为macd，然后看一下

MACD产生的是信号，并 不能预测未来。所有的参数 都是为每台仪器单独优化的https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd

 
Vladimir Baskakov:
MacD领先指标。在图表上设置ma12和ma26，像macd一样，看看

在你争论之前，先看看经典作品中关于指标的分类，至少是迪纳波利的 分类。

"指标、震荡器....需要价格变动才会转向的，被列为滞后指标,,,,"

MACD设置只确定与价格运动的一致性。
顺便说一下，不仅需要对不同规模的价格运动进行修正，还需要对不同的金融工具进行修正，.....。

在领先的指示系统中不需要的是：为所有场合提供一个设置。

再次，在图表或macd上，看线条交叉的地方是否更快。而那个德纳波利，不在弧线上
 

处于十字路口!


有可能是波浪-[四]分钟 的顶部形成，没有违反模型的情况（与模型的图形表示相比较）。
然而，从这个顶部建立的安德鲁斯上升叉的红色区域的边界还没有被打破，也就是说，还没有确认向上反转。

次米努埃 特波段下层形成的上升运动是不可持续的（见下图），这引起了人们的怀疑。


我将等待做出交易决定。


  1. 突破分钟 高级波级别的安德鲁斯叉的红色边界 分钟 波级别的安德鲁斯叉的50%中值-- 用于购买。
  2. 价格在米努埃特 波段水平的安德鲁斯-皮奇福克不确定通道的下边界下回滚 最近的目标是...
  3. ...在安德鲁斯的分水岭 高级波段的参考线。
    如果这块支撑区也将被打破--作为深度修正的下行风险只会增加。

这看起来像是给你的一个谜语。

我的比较简单--我想今天会涨到1909.13点

SanAlex:

这一切对你来说都是一个谜。

我有一个更容易的问题--我想我今天会到1909.13。

黄金的唯一途径
Vladimir Baskakov:
黄金的唯一出路是下跌。

我希望如此！只是--如果它涨得更高，我就会更快地关闭利润。

