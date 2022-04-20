黄金，黄金和XAUUSD - 页 66

Djbl:
谁对黑色星期五有什么看法？几年前看，都不一样，没有发现大的动作。

现在是她来的时候了，然后星期五就会出现！"。

XAUUSDWeekly 1728.56

SanAlex:

现在是她来的时候了，然后星期五就会出现！"。


曲线是什么？它是在N1的日内建设吗？
Djbl:
曲线是什么？它是在N1的日内建设吗？

上面可能想

XAUUSDH1

 
SanAlex:

上面可能想


不是那么多，日内，即在那一天开始，像澳大利亚人开始的时候一样，早上5点开始，到建立时间。例如，中午12点是7根蜡烛，一个小时可能会很粗糙，15分钟就可以了。如果不是太麻烦的话，将在周一发布。谢谢你的皮肤)
Djbl:
不是那么多，日内，即在那一天开始，像澳大利亚人开始的时候一样，早上5点开始，到建立时间。例如，中午12点是7根蜡烛，一个小时可能会很粗糙，15分钟就可以了。如果不是太麻烦的话，将在周一发布。谢谢你的皮肤)

15分钟

XAUUSDM15.png

 
莱索鲁布清晰而简明。
将达到这个点位1881.81，然后我们将看到
对当前形势的分析。


盘中趋势是向上的...(所有指标都是正面的)...

但就大的时间框架而言，它是平坦的区域（水平部分），情况还不清楚：价格可能在水平通道中波动很长时间，也可能有一个突破，足够强大......

最好的选择：等待所有指标朝一个方向 逆转（包括大图表），然后才开...

 

好了，这里是STOP!



今天到底会不会达到1823.06？
