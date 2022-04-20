黄金，黄金和XAUUSD - 页 29

SanAlex:

你可能是对的，2020年是一个非常合适的数字。

有一点以4370卢布一克的价格出售，需要钱。不确定，但我认为它将进一步上升。巩固几个星期。

 
在我看来，修正即将到来。周三21:00

 

这条新闻 已经过时了，但很有意思。

Aleksey Vyazmikin:

这个消息 已经过时了，但很有意思。

在上一次危机中，也有关于镀金狼的传言 )尾巴摇摆的狗))

 
Aleksey Mavrin:

上一次危机还看到镀金的钨被抛到了空中 )尾巴摇摆的狗))

因此，我想知道这些黄金是否根本就在那里，或者是否被偷了--反正是在哪里买的......

 
Aleksey Vyazmikin:

因此，我想知道这些黄金是否根本就在那里，或者是否被偷了--反正是在哪里买的......

不久前，一名退休的高级警官在中国被捕。在他的地下室，他有数百公斤，甚至数吨（我不记得了）的银行金条。这个数值与欧洲小国的国内生产总值相当。

 
Nikolai Karetnikov:

在我看来，修正即将到来。周三21:00

这些数据是从哪里来的？有人要卖吗？
 
Mikhail Simakov:
这些数据是从哪里来的？有人要卖吗？


在上次会议（6月10日）之后，有大约3%的修正。然后，情景变得阴暗

 
现在已经是22点了，解释一下为什么他们在21点等待修正？

 
Алексей Тарабанов:

现在已经是22点了，解释一下为什么他们在21点时预计会出现修正？

不是21日的修正，而是美联储会议结果的公布，黄金对此有反应。

根据结果，黄金没有理由下跌，只有理由上涨。

