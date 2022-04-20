黄金，黄金和XAUUSD - 页 29 1...222324252627282930313233343536...100 新评论 Алексей Тарабанов 2020.07.28 22:56 #281 SanAlex:你可能是对的，2020年是一个非常合适的数字。 有一点以4370卢布一克的价格出售，需要钱。不确定，但我认为它将进一步上升。巩固几个星期。 Nikolai Karetnikov 2020.07.29 00:27 #282 SanAlex:你可能是对的，2020年是一个非常合适的数字。 在我看来，修正即将到来。周三21:00 Aleksey Vyazmikin 2020.07.29 12:12 #283 这条新闻 已经过时了，但很有意思。 Часть золотого запаса Китая оказалась позолоченной медью ruposters.ru В Китае вскрылась крупная афера, в которую оказался вовлечен крупнейший переработчик золота в стране, компания Wuhan Kingold Jewerly. Часть ее слитков оказалась позолоченной медью. Aleksey Mavrin 2020.07.29 13:31 #284 Aleksey Vyazmikin:这个消息 已经过时了，但很有意思。 在上一次危机中，也有关于镀金狼的传言 )尾巴摇摆的狗)) Aleksey Vyazmikin 2020.07.29 14:22 #285 Aleksey Mavrin:上一次危机还看到镀金的钨被抛到了空中 )尾巴摇摆的狗)) 因此，我想知道这些黄金是否根本就在那里，或者是否被偷了--反正是在哪里买的...... Edgar Akhmadeev 2020.07.29 14:47 #286 Aleksey Vyazmikin:因此，我想知道这些黄金是否根本就在那里，或者是否被偷了--反正是在哪里买的...... 不久前，一名退休的高级警官在中国被捕。在他的地下室，他有数百公斤，甚至数吨（我不记得了）的银行金条。这个数值与欧洲小国的国内生产总值相当。 Mikhail Simakov 2020.07.29 17:38 #287 Nikolai Karetnikov:在我看来，修正即将到来。周三21:00 这些数据是从哪里来的？有人要卖吗？ Nikolai Karetnikov 2020.07.29 18:27 #288 Mikhail Simakov: 这些数据是从哪里来的？有人要卖吗？ 在上次会议（6月10日）之后，有大约3%的修正。然后，情景变得阴暗 Алексей Тарабанов 2020.07.29 21:06 #289 Nikolai Karetnikov:在我看来，修正即将到来。周三21:00 现在已经是22点了，解释一下为什么他们在21点等待修正？ Nikolai Karetnikov 2020.07.30 20:16 #290 Алексей Тарабанов:现在已经是22点了，解释一下为什么他们在21点时预计会出现修正？ 不是21日的修正，而是美联储会议结果的公布，黄金对此有反应。 根据结果，黄金没有理由下跌，只有理由上涨。 1...222324252627282930313233343536...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你可能是对的，2020年是一个非常合适的数字。
有一点以4370卢布一克的价格出售，需要钱。不确定，但我认为它将进一步上升。巩固几个星期。
在我看来，修正即将到来。周三21:00
这条新闻 已经过时了，但很有意思。
在上一次危机中，也有关于镀金狼的传言 )尾巴摇摆的狗))
因此，我想知道这些黄金是否根本就在那里，或者是否被偷了--反正是在哪里买的......
不久前，一名退休的高级警官在中国被捕。在他的地下室，他有数百公斤，甚至数吨（我不记得了）的银行金条。这个数值与欧洲小国的国内生产总值相当。
这些数据是从哪里来的？有人要卖吗？
在上次会议（6月10日）之后，有大约3%的修正。然后，情景变得阴暗
现在已经是22点了，解释一下为什么他们在21点等待修正？
不是21日的修正，而是美联储会议结果的公布，黄金对此有反应。
根据结果，黄金没有理由下跌，只有理由上涨。