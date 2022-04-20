黄金，黄金和XAUUSD - 页 37 1...303132333435363738394041424344...100 新评论 Evgeny Belyaev 2020.09.15 19:51 #361 Serqey Nikitin:分析 :趋势上升，而且已经持续了很长时间--两年了......开仓只买入--风险很小（趋势总是会出来的！）......。 那就只卖吧! Алексей Тарабанов 2020.09.15 20:25 #362 Evgeny Belyaev:那就只卖给你! ))) 顺便说一句，是的。购买更像是1800。 Александр 2020.09.17 19:15 #363 在短裤上做了一点工作。 Алексей Тарабанов 2020.09.17 19:23 #364 Александр:我们在短裤上做了一点工作。 按粒数计算）。 我明白你是如何买入的，但我感兴趣的是停止。 还是--先打开，然后--停止？ Александр 2020.09.17 19:28 #365 Алексей Тарабанов:按粒数计算 )你是如何安排拍摄的--我明白了，但我对停顿感兴趣。还是--先打开，然后再停止？ 我们与市场一起工作。进入，然后停止!我们把止动器放在点钟+分形之后（以防止意外地拉下））。) Алексей Тарабанов 2020.09.17 19:37 #366 为什么要进入这个级别？我会进入更糟糕的状态，但更可靠。 Александр 2020.09.17 19:57 #367 Алексей Тарабанов: 为什么要进入这个级别？我会进入更糟糕的状态，但更可靠。 在脉冲式击穿小时标记后，从中枢日线区进入。 Алексей Тарабанов 2020.09.17 20:14 #368 对不起，我想打听一下：你为什么不在以前的信号灯下进去？前天。 Александр 2020.09.18 21:08 #369 Алексей Тарабанов: 请原谅我的打扰：你为什么不在之前的信号中进入？前天。 将问题具体化。前天你对信号的理解是什么？ VVT 2020.09.18 22:48 #370 Serqey Nikitin:分析 :趋势是上升的，而且已经持续了很长时间--两年......开仓只买入--风险很小（趋势总是会走出来的！）......。在较小的图表（H2或H3）上寻找进入点......现在，回调...... 把变焦变小，看一下图表，历史上的最大值就出来了。我们要去哪里？下来！它还会再磕磕绊绊，然后就下去了。它总是在秋天下降。 1...303132333435363738394041424344...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
分析 :
趋势上升，而且已经持续了很长时间--两年了......开仓只买入--风险很小（趋势总是会出来的！）......。
那就只卖吧!
那就只卖给你!
)))
顺便说一句，是的。购买更像是1800。
在短裤上做了一点工作。
我们在短裤上做了一点工作。
按粒数计算）。
我明白你是如何买入的，但我感兴趣的是停止。
还是--先打开，然后--停止？
按粒数计算 )
你是如何安排拍摄的--我明白了，但我对停顿感兴趣。
还是--先打开，然后再停止？
我们与市场一起工作。进入，然后停止!我们把止动器放在点钟+分形之后（以防止意外地拉下））。)
为什么要进入这个级别？我会进入更糟糕的状态，但更可靠。
在脉冲式击穿小时标记后，从中枢日线区进入。
请原谅我的打扰：你为什么不在之前的信号中进入？前天。
将问题具体化。前天你对信号的理解是什么？
分析 :
趋势是上升的，而且已经持续了很长时间--两年......开仓只买入--风险很小（趋势总是会走出来的！）......。
在较小的图表（H2或H3）上寻找进入点......现在，回调......
把变焦变小，看一下图表，历史上的最大值就出来了。我们要去哪里？下来！它还会再磕磕绊绊，然后就下去了。它总是在秋天下降。