黄金，黄金和XAUUSD - 页 37

Serqey Nikitin:

趋势上升，而且已经持续了很长时间--两年了......开仓只买入--风险很小（趋势总是会出来的！）......。


那就只卖吧!

 
Evgeny Belyaev:

顺便说一句，是的。购买更像是1800。

 

在短裤上做了一点工作。



 
Александр:

我明白你是如何买入的，但我感兴趣的是停止。

还是--先打开，然后--停止？

 
Алексей Тарабанов:

我们与市场一起工作。进入，然后停止!我们把止动器放在点钟+分形之后（以防止意外地拉下））。)

 
为什么要进入这个级别？我会进入更糟糕的状态，但更可靠。
 
在脉冲式击穿小时标记后，从中枢日线区进入。


 
对不起，我想打听一下：你为什么不在以前的信号灯下进去？前天。
 
将问题具体化。前天你对信号的理解是什么？

 
Serqey Nikitin:

趋势是上升的，而且已经持续了很长时间--两年......开仓只买入--风险很小（趋势总是会走出来的！）......。

在较小的图表（H2或H3）上寻找进入点......现在，回调......

把变焦变小，看一下图表，历史上的最大值就出来了。我们要去哪里？下来！它还会再磕磕绊绊，然后就下去了。它总是在秋天下降。

