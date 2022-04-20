黄金，黄金和XAUUSD - 页 47

VVT:

根据你的方法，黄金会在哪里反弹？

最近的支持水平是1800，最强的是1720。我们将在那里寻找。

 
Алексей Тарабанов:

最近的支持水平是1800，最强的是1720。我们将在那里寻找。

因此，明天仍有一些运动和反弹，我们将拭目以待。

 
VVT:

因此，明天仍有一个小的运动和反弹，我们将拭目以待。

当我们达到1800时，我们开始猜测它是否喜欢它。不迟于1720年，我们决定它是否有。

 
谁说会是明天？可能是的，但不一定。
 

在这里，黄金已经接近了两个波段方案中任何一个的计算支撑区。


  1. 作为波浪顶的当地低点的更新-（a）Minuette
  2. 分钟 高级波段水平的修正安德鲁斯叉的最终信号线分钟 波段水平向下的安德鲁斯叉的不确定性通道的交汇区域。
  3. 安德鲁斯的Pitchfork的最终信号线的下波级别SubMinuette
  4. 而且还有一个信号来自于 高级波级别。

价格已经回到了终端信号线。

一般来说，有足够的信号来完成销售。
目前还没有打开买入的信号。
我自己在周一之前都没有交易，我埋头做销售。

Igor Bebeshin:

这就是数学！！！这样的照片怎么能不让人头晕呢。- 我再次不明白这对夫妇将去哪里？

--------------------------

有一些指标可以做所有的数学运算。

我看到该货币对正在下跌--但在一个可能改变一切的水平附近（字母P--如果价格走高，我们可能会买入）。

SanAlex:

这就是数学！！！你怎么能不被这样的图片弄得晕头转向。- 我不明白这对夫妇将去哪里？

它可能上升或下降))))))像任何外汇分析师 一样))))

 
Igor Bebeshin:

你难道没有被3个（甚至4个）印度人的明显模式所迷惑吗？支持是存在的，我同意，但它很快就会被突破。下至1800年，可能到1720年。在那里的某个地方可以买到。

 
Алексей Тарабанов:

3个（甚至4个）印度人的明确模式不令人困惑吗？支持是有的，我同意，但它显然很快就会被打破。在1800点下跌，可能在1720点。在那里的某个地方可以买到。

坦率地说，我不与模式打交道，我曾测试过它们三年，但现在12年了，我不去接近它们。
不是说我反对他们，我只是不需要他们。
模式在其大多数情况下都是修复已经发生的事情，即只是一个确认信号。他们既没有给出价格方面的预测，也没有给出未来的时间方面的预测。
我更喜欢使用主动指示的系统来工作。

至于突破--也许吧!
但对我来说，信号是停止卖出，我也这么做了。
如果周一有进一步上涨的信号，我将继续卖出。如果没有信号--我还没有进入市场，我就不猜测了。

 
Igor Bebeshin:

睿智

