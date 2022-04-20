黄金，黄金和XAUUSD - 页 79

SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

看起来黄金已经努力向下，现在的目标是1928.59

XAUUSDDaily_1928.59__1

没有多少时间过去了，目标（1917.95）越来越近。

XAUUSDDaily

 

XAUUSD_Daily.

有一个向上的修正波。但趋势是向下的。红线是上层的下行通道的上限。

XAUUSD_Daily_05

 

每周一次的酒吧

到夏天结束时--感觉价格为2095.61美元

XAUUSDDaily 2095.61

 



在金钻上!它将会起飞!

 
SanAlex:

在夏季结束之前 - 感觉到2095.61的价格


买吗？

 

情况

情况

 
Mikhail Simakov:

买吗？

随着美元的可能逆转，嗯

Mikhail Simakov:

买吗？

买入 - 尽可能接近1841.08点，从那里开始，目标2095.61

XAUUSDWeekly 1841.08

目前 - 以1903.00为目标

xauusdh1 1903.00

因为它冲了进来--决定今天直接去找1903.00

XAUUSDH2xxx


 

关于H3的分析 :

当然，趋势是向上的。

但现在--回调。

最佳解决方案--暂时离开市场......等待所有 指标转向一个方向，包括在1小时图上......

