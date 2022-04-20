黄金，黄金和XAUUSD - 页 79 1...727374757677787980818283848586...100 新评论 [删除] 2021.05.03 20:40 #781 SanAlex: 2021.03.22 07:33 #780 RU 看起来黄金已经努力向下，现在的目标是1928.59 没有多少时间过去了，目标（1917.95）越来越近。 Uladzimir Izerski 2021.05.04 07:15 #782 XAUUSD_Daily. 有一个向上的修正波。但趋势是向下的。红线是上层的下行通道的上限。 Mikhail Simakov 2021.06.09 18:36 #783 每周一次的酒吧 [删除] 2021.06.09 20:01 #784 到夏天结束时--感觉价格为2095.61美元 Satan Claws 2021.06.10 12:50 #785 在金钻上!它将会起飞! Mikhail Simakov 2021.06.10 13:27 #786 SanAlex:在夏季结束之前 - 感觉到2095.61的价格 买吗？ Mikhail Simakov 2021.06.10 16:22 #787 情况 VVT 2021.06.10 17:14 #788 Mikhail Simakov:买吗？ 随着美元的可能逆转，嗯 [删除] 2021.06.10 17:40 #789 Mikhail Simakov:买吗？ 买入 - 尽可能接近1841.08点，从那里开始，目标2095.61 点 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 目前 - 以1903.00为目标 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 因为它冲了进来--决定今天直接去找1903.00。 Serqey Nikitin 2021.06.11 10:44 #790 关于H3的分析 : 当然，趋势是向上的。 但现在--回调。 最佳解决方案--暂时离开市场......等待所有 指标转向一个方向，包括在1小时图上...... 1...727374757677787980818283848586...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
看起来黄金已经努力向下，现在的目标是1928.59
没有多少时间过去了，目标（1917.95）越来越近。
XAUUSD_Daily.
有一个向上的修正波。但趋势是向下的。红线是上层的下行通道的上限。
每周一次的酒吧
到夏天结束时--感觉价格为2095.61美元
在金钻上!它将会起飞!
在夏季结束之前 - 感觉到2095.61的价格
买吗？
情况
买吗？
随着美元的可能逆转，嗯
买吗？
买入 - 尽可能接近1841.08点，从那里开始，目标2095.61 点
目前 - 以1903.00为目标
因为它冲了进来--决定今天直接去找1903.00。
关于H3的分析 :
当然，趋势是向上的。
但现在--回调。
最佳解决方案--暂时离开市场......等待所有 指标转向一个方向，包括在1小时图上......