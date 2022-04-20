黄金，黄金和XAUUSD - 页 75 1...686970717273747576777879808182...100 新评论 Maxim Kuznetsov 2021.01.18 10:36 #741 Vladimir Baskakov: 所有根据指标进行交易的人都会失去，因为它们显示了什么是 信的人有福了，他在世上是温暖的。 Serqey Nikitin 2021.01.18 12:19 #742 Vladimir Baskakov: 所有依靠指标进行交易的人都会输，因为它们显示了什么是 你永远是正确的。 引文还显示了 "他们是什么"...然而，这并不妨碍个人交易者在交易中获得利润... 最主要的是头部有一个以上的大脑，它连接着两只耳朵... [删除] 2021.01.18 15:24 #743 有更多机会达到目标1937年。 Serqey Nikitin 2021.01.20 14:12 #744 日内分析... 在持续的趋势中，你应该选择哪个时间段来获利和开仓...？ 这是每一个交易者决定的问题！... 这一选择的可能变体。 目前的市场状况是下跌趋势的延续。 [删除] 2021.02.15 02:31 #745 今天在这里想要1833.03 Ramiz Mavludov 2021.02.15 03:41 #746 只在长期和中期内购买黄金。我认为这个选项至少有基本面的支持。 Serqey Nikitin 2021.02.15 07:17 #747 Ramiz Mavludov: 黄金只在长期和中期内购买。我认为这个选项至少有基本面的支持。 用这样的策略进行交易是有可能的... 但最好是自己做分析，对可能的损失负责......。 当前 分析：下降趋势（所有指标都在下降）... [删除] 2021.02.15 07:27 #748 Serqey Nikitin:用这种策略进行交易也是可以的... 目前，在跌破枢轴线之前，上行的机会更大--只是上行。 Serqey Nikitin 2021.02.15 07:44 #749 SanAlex:目前，有一个更好的机会，直到它下降到Pivot以下 - 只是顶部。 可笑的是... 冒着你的钱和 "更多机会 "的风险......也许只是抛硬币......？ [删除] 2021.02.17 02:18 #750 今天在下行方面--有一些点，从这些点开始发生逆转。 - 从黄色水平线--反转点向上。 1...686970717273747576777879808182...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所有根据指标进行交易的人都会失去，因为它们显示了什么是
信的人有福了，他在世上是温暖的。
所有依靠指标进行交易的人都会输，因为它们显示了什么是
你永远是正确的。
引文还显示了 "他们是什么"...然而，这并不妨碍个人交易者在交易中获得利润...
最主要的是头部有一个以上的大脑，它连接着两只耳朵...
有更多机会达到目标1937年。
日内分析...
在持续的趋势中，你应该选择哪个时间段来获利和开仓...？
这是每一个交易者决定的问题！...
这一选择的可能变体。
目前的市场状况是下跌趋势的延续。
今天在这里想要1833.03
黄金只在长期和中期内购买。我认为这个选项至少有基本面的支持。
用这样的策略进行交易是有可能的...
但最好是自己做分析，对可能的损失负责......。
当前 分析：下降趋势（所有指标都在下降）...
用这种策略进行交易也是可以的...
目前，在跌破枢轴线之前，上行的机会更大--只是上行。
目前，有一个更好的机会，直到它下降到Pivot以下 - 只是顶部。
可笑的是...
冒着你的钱和 "更多机会 "的风险......也许只是抛硬币......？
今天在下行方面--有一些点，从这些点开始发生逆转。
- 从黄色水平线--反转点向上。