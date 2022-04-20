黄金，黄金和XAUUSD - 页 75

Vladimir Baskakov:
所有根据指标进行交易的人都会失去，因为它们显示了什么是

信的人有福了，他在世上是温暖的。

 
你永远是正确的。

引文还显示了 "他们是什么"...然而，这并不妨碍个人交易者在交易中获得利润...

最主要的是头部有一个以上的大脑，它连接着两只耳朵...

有更多机会达到目标1937年。

XAUUSDDaily 1937.17

 

日内分析...

在持续的趋势中，你应该选择哪个时间段来获利和开仓...？

这是每一个交易者决定的问题！...

这一选择的可能变体。

目前的市场状况是下跌趋势的延续。

今天在这里想要1833.03

xauusdh2 1833.03

 
只在长期和中期内购买黄金。我认为这个选项至少有基本面的支持。
 
Ramiz Mavludov:
黄金只在长期和中期内购买。我认为这个选项至少有基本面的支持。

用这样的策略进行交易是有可能的...

但最好是自己做分析，对可能的损失负责......。




当前 分析：下降趋势（所有指标都在下降）...

Serqey Nikitin:

用这种策略进行交易也是可以的...

目前，在跌破枢轴线之前，上行的机会更大--只是上行。

xauusdh1 1786.62

 
SanAlex:

目前，有一个更好的机会，直到它下降到Pivot以下 - 只是顶部。


可笑的是...

冒着你的钱和 "更多机会 "的风险......也许只是抛硬币......？

今天在下行方面--有一些点，从这些点开始发生逆转。

- 从黄色水平线--反转点向上。

xauusdh2 1767.54

