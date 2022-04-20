黄金，黄金和XAUUSD - 页 27 1...202122232425262728293031323334...100 新评论 Александр 2020.06.30 20:13 #261 Mikhail Simakov:你在卖笔吗？是 Mikhail Simakov 2020.07.03 12:12 #262 Александр: 是 做亏损的交易是正常的，而交易的总体结果应该是积极的。但为了进行交易，必须有一个铁的理由。例如，统计数据在过去3年中滚动。即使有人说了一些分析，也需要在历史上检查，以确保它是正确的。 Mikhail Simakov 2020.07.16 15:30 #263 是时候购买了! Mikhail Simakov 2020.07.23 16:44 #264 淘金热仍在继续！！！。 Mikhail Simakov 2020.07.24 15:34 #265 它是否又在增长--2000位先生？ Vitaly Muzichenko 2020.07.24 17:24 #266 Mikhail Simakov: 是不是又要涨价了--2000年的先生们？ 那么，黄金不应该下跌，它是几千年来所有计算中的第一资产，无论是火灾还是洪水--黄金将生存下来，并承受一切。 另外，不要忘记，它不是纸，在任何危机中都可以印刷任何数量的纸，并使其贬值。 Mikhail Simakov 2020.07.24 17:48 #267 Vitaly Muzichenko:那么，黄金不应该下跌，它是几千年来所有计算中的第一资产，无论是火灾还是洪水--黄金将生存下来，并承受一切。 另外，不要忘记，它不是纸，在任何危机中都可以印刷任何数量的纸，并使其贬值。 这都是理论，如何在炒黄金中赚钱 Mikhail Simakov 2020.07.24 17:50 #268 我再坚持一个小时，然后关闭它。 Sergey Lazarenko 2020.07.27 18:17 #269 Mikhail Simakov: 再次崛起--2000年的先生们？ 现在不是了，没有历史水平，所以从盘中反转的情况来看 Vitaly Muzichenko 2020.07.27 19:16 #270 Sergey Lazarenko:现在不是了，没有历史水平，所以出现了盘中反转。 也没有1000美元的历史水平，然后它出现了，现在它在历史上。 我们等待着2000美元，3年后我们就会想起这么低的金价。 1...202122232425262728293031323334...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你在卖笔吗？
是
做亏损的交易是正常的，而交易的总体结果应该是积极的。但为了进行交易，必须有一个铁的理由。例如，统计数据在过去3年中滚动。即使有人说了一些分析，也需要在历史上检查，以确保它是正确的。
是不是又要涨价了--2000年的先生们？
那么，黄金不应该下跌，它是几千年来所有计算中的第一资产，无论是火灾还是洪水--黄金将生存下来，并承受一切。
另外，不要忘记，它不是纸，在任何危机中都可以印刷任何数量的纸，并使其贬值。
现在不是了，没有历史水平，所以从盘中反转的情况来看
也没有1000美元的历史水平，然后它出现了，现在它在历史上。
我们等待着2000美元，3年后我们就会想起这么低的金价。