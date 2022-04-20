黄金，黄金和XAUUSD - 页 27

Mikhail Simakov:

你在卖笔吗？

 
Александр:

做亏损的交易是正常的，而交易的总体结果应该是积极的。但为了进行交易，必须有一个铁的理由。例如，统计数据在过去3年中滚动。即使有人说了一些分析，也需要在历史上检查，以确保它是正确的。

 
是时候购买了!
 
淘金热仍在继续！！！。
 
它是否又在增长--2000位先生？
 
Mikhail Simakov:
是不是又要涨价了--2000年的先生们？

那么，黄金不应该下跌，它是几千年来所有计算中的第一资产，无论是火灾还是洪水--黄金将生存下来，并承受一切。

另外，不要忘记，它不是纸，在任何危机中都可以印刷任何数量的纸，并使其贬值。

 
Vitaly Muzichenko:

这都是理论，如何在炒黄金中赚钱
 
我再坚持一个小时，然后关闭它。
 
Sergey Lazarenko:

现在不是了，没有历史水平，所以出现了盘中反转。

也没有1000美元的历史水平，然后它出现了，现在它在历史上。

我们等待着2000美元，3年后我们就会想起这么低的金价。

