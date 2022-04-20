黄金，黄金和XAUUSD - 页 95 1...888990919293949596979899100 新评论 Serqey Nikitin 2022.03.24 08:56 #941 Vitaly Muzichenko #:你总是可以在任何指标的任何时间段看到你想看的东西。但这是一种安慰，而不是一种信号或行动的呼吁你不必回答我，我可以不回答。 对于非常不注意的人（你可以说是哑巴），我建议你重读以前的帖子，那里的 "行动呼吁 "已经非常清楚地写出来了。 Vitaly Muzichenko 2022.03.24 09:09 #942 Serqey Nikitin #: 对于非常不注意的人（你可以说是哑巴），我建议你重读以前的帖子，那里的 "行动呼吁 "已经非常清楚地写出来了。 我告诉过你不要回答。 除了侮辱之外，你也没有更多的帮助，你的垃圾指标在5-6个柱子之后就会重画。 Serqey Nikitin 2022.03.24 09:22 #943 Vitaly Muzichenko #:我告诉过你不要回答。除了你的辱骂，你和你的垃圾指标 一样无用...... 如果你转过头来，稍微思考一下......？ 为什么作者要让愚蠢的事情传到他的个人地址（链接到帖子）......？ 那么是不是每个白痴都会在没有回应的情况下表达他们的愚蠢行为......？ 关于我的指标......如果你提出这样的要求，那就把它们贴在这里--让你的同行评估它们的有效性......或者更少？......，这都是抹黑，没有证据的？ Vitaly Muzichenko 2022.03.24 09:44 #944 Serqey Nikitin #:如果你转过头来，稍微思考一下......？为什么作者要跳过他的个人地址中的 "愚蠢"（帖子的链接）...？那么是不是每个白痴都会在没有回应的情况下表达他们的愚蠢行为......？关于我的指标......如果你这么说，那就把它们贴在这里--让你的同事评估它们的有效性......或者更少？ ......所有这些都是诽谤，没有得到任何证实。 从销售中删除 - 不能略过它们，请阅读评论 - 你有这些评论，我们以前测试过它们，在那里我们描述了重绘的所有 "好处 "和信号的质量。 在非洲，垃圾就是垃圾。 Serqey Nikitin 2022.03.24 09:48 #945 Vitaly Muzichenko #:从销售中删除，阅读评论--你有这些评论，我们以前测试过，那里描述了所有过冲的 "好处 "和信号的质量。在非洲，垃圾就是垃圾。 这是一种诽谤，未经证实的... 如果你真的 "测试 "了我的作者的指标，它们会被保存在某个地方......。 否则，你只是一个风流人物......。 Vitaly Muzichenko 2022.03.24 10:13 #946 Serqey Nikitin #:这仍然是一个诽谤，没有证据的...大家都很清楚，如果你真的 "测试 "了我的作者的指标，你会在某个地方找到它们......否则，你只是一个吹牛的人...... 我没有找很久，我找到了我发现的第一个......如果你四处挖掘，你可能会发现更多...... 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 (***))交易专家顾问和机器人 - ***或有一个神奇的？ Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52 这都是骗人的把戏--Sensei 没有工作的TS和工作的指示器! 该指标有时会重新绘制历史上的第5个 条形图，而且经常是2-3个条形图。 不要相信漂亮的图片，这只是一个故事，在网上根本就没有作用。 需要更多--是在论坛上的其他分支。 --- 终于安顿下来了! Serqey Nikitin 2022.03.24 10:34 #947 Vitaly Muzichenko #:没看多久，就找到了我遇到的第一个，但如果你挖掘，你可以找到更多。 --- 终于安顿下来了! 妙趣横生! "这都是一个骗局--老师 没有一个有效的TS和一个有效的指标！"。" 根据什么事实，你能说出这样的胡话......？ 我从未见过这些指标......--那是一个! 当然，我还没有测试过它们--那是两个! 重复别人的废话......--你可以，如果你自己的脑袋不灵光......--那是三条！--你可以。 这被称为OBS--一位老奶奶说......世界上每一个情报机构都在网上和电视上重复这个消息......。 Serqey Nikitin 2022.03.24 10:47 #948 关于工作TC... 不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。 但结果是值得注意的... Maxim Kuznetsov 2022.03.24 11:18 #949 Serqey Nikitin #:关于工作TC...我不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。 但结果是值得注意的... 至少我们有一个笑点 :-) Serqey Nikitin 2022.03.24 11:23 #950 Maxim Kuznetsov #:至少我们有一个笑点:-) 事实上，马有更多的大脑......但你仍然可以踢他的蹄子，以保持血液的流动...... 1...888990919293949596979899100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你总是可以在任何指标的任何时间段看到你想看的东西。但这是一种安慰，而不是一种信号或行动的呼吁
你不必回答我，我可以不回答。
对于非常不注意的人（你可以说是哑巴），我建议你重读以前的帖子，那里的 "行动呼吁 "已经非常清楚地写出来了。
我告诉过你不要回答。
除了侮辱之外，你也没有更多的帮助，你的垃圾指标在5-6个柱子之后就会重画。
我告诉过你不要回答。
除了你的辱骂，你和你的垃圾指标 一样无用......
如果你转过头来，稍微思考一下......？
为什么作者要让愚蠢的事情传到他的个人地址（链接到帖子）......？
那么是不是每个白痴都会在没有回应的情况下表达他们的愚蠢行为......？
关于我的指标......如果你提出这样的要求，那就把它们贴在这里--让你的同行评估它们的有效性......或者更少？......，这都是抹黑，没有证据的？
如果你转过头来，稍微思考一下......？
为什么作者要跳过他的个人地址中的 "愚蠢"（帖子的链接）...？
那么是不是每个白痴都会在没有回应的情况下表达他们的愚蠢行为......？
关于我的指标......如果你这么说，那就把它们贴在这里--让你的同事评估它们的有效性......或者更少？ ......所有这些都是诽谤，没有得到任何证实。
从销售中删除 - 不能略过它们，请阅读评论 - 你有这些评论，我们以前测试过它们，在那里我们描述了重绘的所有 "好处 "和信号的质量。
在非洲，垃圾就是垃圾。
从销售中删除，阅读评论--你有这些评论，我们以前测试过，那里描述了所有过冲的 "好处 "和信号的质量。
在非洲，垃圾就是垃圾。
这是一种诽谤，未经证实的...
如果你真的 "测试 "了我的作者的指标，它们会被保存在某个地方......。
否则，你只是一个风流人物......。
这仍然是一个诽谤，没有证据的...
大家都很清楚，如果你真的 "测试 "了我的作者的指标，你会在某个地方找到它们......
否则，你只是一个吹牛的人......
我没有找很久，我找到了我发现的第一个......如果你四处挖掘，你可能会发现更多......
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
(***))交易专家顾问和机器人 - ***或有一个神奇的？
Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52
这都是骗人的把戏--Sensei 没有工作的TS和工作的指示器!
该指标有时会重新绘制历史上的第5个 条形图，而且经常是2-3个条形图。
不要相信漂亮的图片，这只是一个故事，在网上根本就没有作用。
需要更多--是在论坛上的其他分支。
---
终于安顿下来了!
没看多久，就找到了我遇到的第一个，但如果你挖掘，你可以找到更多。
---
终于安顿下来了!
妙趣横生!
"这都是一个骗局--老师 没有一个有效的TS和一个有效的指标！"。"
根据什么事实，你能说出这样的胡话......？
我从未见过这些指标......--那是一个!
当然，我还没有测试过它们--那是两个!
重复别人的废话......--你可以，如果你自己的脑袋不灵光......--那是三条！--你可以。
这被称为OBS--一位老奶奶说......世界上每一个情报机构都在网上和电视上重复这个消息......。
关于工作TC...
不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。
但结果是值得注意的...
关于工作TC...
我不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。
但结果是值得注意的...
至少我们有一个笑点 :-)
至少我们有一个笑点:-)
事实上，马有更多的大脑......但你仍然可以踢他的蹄子，以保持血液的流动......