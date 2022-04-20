黄金，黄金和XAUUSD - 页 95

Vitaly Muzichenko #:

你总是可以在任何指标的任何时间段看到你想看的东西。但这是一种安慰，而不是一种信号或行动的呼吁

你不必回答我，我可以不回答。

对于非常不注意的人（你可以说是哑巴），我建议你重读以前的帖子，那里的 "行动呼吁 "已经非常清楚地写出来了。
 
Serqey Nikitin #:
我告诉过你不要回答。

除了侮辱之外，你也没有更多的帮助，你的垃圾指标在5-6个柱子之后就会重画。

 
Vitaly Muzichenko #:

如果你转过头来，稍微思考一下......？

为什么作者要让愚蠢的事情传到他的个人地址（链接到帖子）......？

那么是不是每个白痴都会在没有回应的情况下表达他们的愚蠢行为......？


关于我的指标......如果你提出这样的要求，那就把它们贴在这里--让你的同行评估它们的有效性......或者更少？......，这都是抹黑，没有证据的？

 
Serqey Nikitin #:

从销售中删除 - 不能略过它们，请阅读评论 - 你有这些评论，我们以前测试过它们，在那里我们描述了重绘的所有 "好处 "和信号的质量。

在非洲，垃圾就是垃圾。

 
Vitaly Muzichenko #:

这是一种诽谤，未经证实的...

如果你真的 "测试 "了我的作者的指标，它们会被保存在某个地方......。

否则，你只是一个风流人物......。

 
Serqey Nikitin #:

我没有找很久，我找到了我发现的第一个......如果你四处挖掘，你可能会发现更多......

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

(***))交易专家顾问和机器人 - ***或有一个神奇的？

Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52

这都是骗人的把戏--Sensei 没有工作的TS和工作的指示器!

该指标有时会重新绘制历史上的第5个 条形图，而且经常是2-3个条形图。

不要相信漂亮的图片，这只是一个故事，在网上根本就没有作用。

需要更多--是在论坛上的其他分支。

---

终于安顿下来了!

 
Vitaly Muzichenko #:

妙趣横生!

"这都是一个骗局--老师 没有一个有效的TS和一个有效的指标！"。"

根据什么事实，你能说出这样的胡话......？

我从未见过这些指标......--那是一个!

当然，我还没有测试过它们--那是两个!

重复别人的废话......--你可以，如果你自己的脑袋不灵光......--那是三条！--你可以。


这被称为OBS--一位老奶奶说......世界上每一个情报机构都在网上和电视上重复这个消息......。

 

关于工作TC...

不想发表任何东西，以免被认为是在找借口......。

但结果是值得注意的...


 
Serqey Nikitin #:

关于工作TC...

至少我们有一个笑点 :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

至少我们有一个笑点:-)

事实上，马有更多的大脑......但你仍然可以踢他的蹄子，以保持血液的流动......

