黄金，黄金和XAUUSD - 页 90

mixail789 mixajlof 2022.02.23 19:43 #891
Yuriy Zaytsev #:暂时有很大概率会上涨。
同意，到目前为止，在负面消息 的背景下，上涨的概率很大

Vitaly Muzichenko 2022.02.23 19:45 #892
Yuriy Zaytsev #:到目前为止，上涨的概率很大。
这是一个有点复杂的问题。
在1894点进入买入，好在是在点上，但很早就出局了。我拿了不少，等着回调后再次进入。
这种矛盾心理反映了这样一个事实：可靠的信息非常少，只在欧洲的独立出版物上有，而且很难预测货币机构的想法。
黄金有2个事件：它可以被抛出以获得现金用于 "指导 "目的 - 然后价格下降。
或者说，它可以被买来保护自己。
一般来说，我在一个范围内进行交易，主要是从手、小手和小心地购买。
在我看来，现在在底部买入并坐 "平 "的时机有点不好。

mixail789 mixajlof 2022.02.23 19:48 #893
Vitaly Muzichenko #:这是个有点复杂的问题。我在1894点进入买入，正中下怀，但很早就出来了。我只拿了一点，等待回调后再次进入。矛盾的原因是，可靠的信息非常少，只在欧洲的独立出版物上有，而且很难预测资金机构的想法。黄金有2个事件：它可以被抛出以获得现金用于 "指导 "目的--然后价格下跌。或者说，它可以被买来保护自己。一般来说，我在一个范围内进行交易，主要是从手、小手和小心地购买。对我来说，现在不是在底部买入并坐实的正确时机。
今天黄金期权到期月，明天汇报（纽蒙特黄金公司(NEM) ) 金矿公司

Vitaly Muzichenko 2022.02.24 20:37 #894
mixail789 mixajlof #:今天黄金期权到期月，明天汇报（纽蒙特黄金公司(NEM) )金矿公司
现在是什么情况，为什么会这样？
平度指数也在转折中。

mixail789 mixajlof 2022.02.24 21:04 #895
Vitaly Muzichenko #:现在发生了什么，为什么会这样呢？平度的指数也处于反转状态。
非常负面的消息，现在我将至少在下周结束前避免交易，市场的 波动非常强烈，黄金和指数的不确定性。

Sergei Naslednikov 2022.02.25 12:54 #896
由于这种资产的防御属性，黄金现在将出现飞跃式的上涨。

Serqey Nikitin 2022.02.25 13:07 #897
Sergei Naslednikov #: 现在，黄金将像酵母一样增长，因为这种资产的防御性属性...
嗯，是的......也许会上升......也许不会......。
鉴于任何一对的锯齿形，增长是必然会发生的一天......。
所以做这样的 "预测" - 你没有任何风险...

mixail789 mixajlof 2022.03.09 20:44 #898
高盛公司对2022年的预测

Yuriy Zaytsev 2022.03.16 14:51 #899
mixail789 mixajlof #:高盛公司对2022年的预测
简而言之 - 任何想法？

Renat Akhtyamov 2022.03.16 14:58 #900
Yuriy Zaytsev #:简而言之 - 任何想法？
到明天为止，我认为是另一种方式 至少我期待它在美联储利率
暂时有很大概率会上涨。
同意，到目前为止，在负面消息 的背景下，上涨的概率很大
到目前为止，上涨的概率很大。
这是一个有点复杂的问题。
在1894点进入买入，好在是在点上，但很早就出局了。我拿了不少，等着回调后再次进入。
这种矛盾心理反映了这样一个事实：可靠的信息非常少，只在欧洲的独立出版物上有，而且很难预测货币机构的想法。
黄金有2个事件：它可以被抛出以获得现金用于 "指导 "目的 - 然后价格下降。
或者说，它可以被买来保护自己。
一般来说，我在一个范围内进行交易，主要是从手、小手和小心地购买。
在我看来，现在在底部买入并坐 "平 "的时机有点不好。
今天黄金期权到期月，明天汇报（纽蒙特黄金公司(NEM) )
金矿公司
现在是什么情况，为什么会这样？
平度指数也在转折中。
非常负面的消息，现在我将至少在下周结束前避免交易，市场的 波动非常强烈，黄金和指数的不确定性。
现在，黄金将像酵母一样增长，因为这种资产的防御性属性...
嗯，是的......也许会上升......也许不会......。
鉴于任何一对的锯齿形，增长是必然会发生的一天......。
所以做这样的 "预测" - 你没有任何风险...
高盛公司对2022年的预测
简而言之 - 任何想法？
到明天为止，我认为是另一种方式至少我期待它在美联储利率