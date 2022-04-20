黄金，黄金和XAUUSD - 页 90

新评论
 
Yuriy Zaytsev #:

暂时有很大概率会上涨。

同意，到目前为止，在负面消息 的背景下，上涨的概率很大

 
Yuriy Zaytsev #:

到目前为止，上涨的概率很大。

这是一个有点复杂的问题。

在1894点进入买入，好在是在点上，但很早就出局了。我拿了不少，等着回调后再次进入。

这种矛盾心理反映了这样一个事实：可靠的信息非常少，只在欧洲的独立出版物上有，而且很难预测货币机构的想法。

黄金有2个事件：它可以被抛出以获得现金用于 "指导 "目的 - 然后价格下降。

或者说，它可以被买来保护自己。

一般来说，我在一个范围内进行交易，主要是从手、小手和小心地购买。

在我看来，现在在底部买入并坐 "平 "的时机有点不好。

 
Vitaly Muzichenko #:

这是个有点复杂的问题。

我在1894点进入买入，正中下怀，但很早就出来了。我只拿了一点，等待回调后再次进入。

矛盾的原因是，可靠的信息非常少，只在欧洲的独立出版物上有，而且很难预测资金机构的想法。

黄金有2个事件：它可以被抛出以获得现金用于 "指导 "目的--然后价格下跌。

或者说，它可以被买来保护自己。

一般来说，我在一个范围内进行交易，主要是从手、小手和小心地购买。

对我来说，现在不是在底部买入并坐实的正确时机。

今天黄金期权到期月，明天汇报（纽蒙特黄金公司(NEM) )

金矿公司

 
mixail789 mixajlof #:

今天黄金期权到期月，明天汇报（纽蒙特黄金公司(NEM) )

金矿公司

现在是什么情况，为什么会这样？

平度指数也在转折中。

 
Vitaly Muzichenko #:

现在发生了什么，为什么会这样呢？

平度的指数也处于反转状态。

非常负面的消息，现在我将至少在下周结束前避免交易，市场的 波动非常强烈，黄金和指数的不确定性


 
由于这种资产的防御属性，黄金现在将出现飞跃式的上涨。
 
Sergei Naslednikov #:
现在，黄金将像酵母一样增长，因为这种资产的防御性属性...

嗯，是的......也许会上升......也许不会......。

鉴于任何一对的锯齿形，增长是必然会发生的一天......。

所以做这样的 "预测" - 你没有任何风险...

 

高盛公司对2022年的预测


 
mixail789 mixajlof #:

高盛公司对2022年的预测


简而言之 - 任何想法？


 
Yuriy Zaytsev #:

简而言之 - 任何想法？

到明天为止，我认为是另一种方式

至少我期待它在美联储利率
1...838485868788899091929394959697...100
新评论