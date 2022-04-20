黄金，黄金和XAUUSD - 页 74 1...676869707172737475767778798081...100 新评论 Vitaly Muzichenko 2021.01.18 01:16 #731 谁的黄金飙升了，达到了什么水平？ 一些奇怪的事情 Maxim Kuznetsov 2021.01.18 01:48 #732 Vitaly Muzichenko:谁的黄金飙升了，达到了什么水平？一些奇怪的事情 不是的，但这不是指标。 而关于怪异，值得一看的是XAUAUD，它不是真的（完全不是）交叉。并观看来自悉尼的新闻。 [删除] 2021.01.18 06:39 #733 从屁股里出来--你必须紧急改变战术。 附加的文件： XAUUSDM30.png 52 kb Сергей Криушин 2021.01.18 08:10 #734 Vitaly Muzichenko:谁的黄金飙升了，达到了什么水平？有些事情很奇怪。 是的，还有，削减拖网渔船，实现收支平衡......。它就像一个3波下跌，白银也是如此，我站在那里......似乎更少的保释金和更多的利润...... [删除] 2021.01.18 08:20 #735 Сергей Криушин:是的，还有，削减拖网渔船，实现收支平衡......。嗯，有点像第三波下跌的效果，白银也是如此，我站在那里......比如减少保释金，增加利润...... 白银和黄金都要买 Сергей Криушин 2021.01.18 08:31 #736 比特币也反弹得很好...也许下一个记录会显示... Uladzimir Izerski 2021.01.18 08:41 #737 H4上的黄金不清楚酒吧的关闭情况。不同时区的酒吧可能不同，但本质是一样的。不清楚球员的心情。 . Сергей Криушин 2021.01.18 09:22 #738 加拿大人把一切都搁置在...............另一个加强美元的操纵行为...是的，谁知道会不会发生--他们正在制作亿万富翁....。 Serqey Nikitin 2021.01.18 10:08 #739 Uladzimir Izerski: 球员们不可理喻的心情。 无论 "玩家的心情 "如何，价格 决定一切：基本面消息、投机、不可抗力、交叉汇率，等等，等等。 一个货币对的反转必须由事实来决定--由指标反转来决定...。 如果指标是愚蠢的，那是你的问题--寻找正常的指标......，或者，更好的是，自己开发......。 [删除] 2021.01.18 10:30 #740 Serqey Nikitin:无论 "玩家的情绪 "如何，价格 决定一切：基本面消息、投机、不可抗力、交叉汇率，等等，等等。一个货币对的反转必须由事实来决定--由指标反转来决定...。如果指标是愚蠢的，那是你的问题--寻找正常的指标......，或者，更好的是，自己开发......。 任何根据指标进行交易的人都会亏损，因为它们显示了什么是 1...676869707172737475767778798081...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谁的黄金飙升了，达到了什么水平？
一些奇怪的事情
谁的黄金飙升了，达到了什么水平？
一些奇怪的事情
不是的，但这不是指标。
而关于怪异，值得一看的是XAUAUD，它不是真的（完全不是）交叉。并观看来自悉尼的新闻。
从屁股里出来--你必须紧急改变战术。
谁的黄金飙升了，达到了什么水平？
有些事情很奇怪。
是的，还有，削减拖网渔船，实现收支平衡......。它就像一个3波下跌，白银也是如此，我站在那里......似乎更少的保释金和更多的利润......
白银和黄金都要买
比特币也反弹得很好...也许下一个记录会显示...
H4上的黄金不清楚酒吧的关闭情况。不同时区的酒吧可能不同，但本质是一样的。不清楚球员的心情。
Uladzimir Izerski:
球员们不可理喻的心情。
无论 "玩家的心情 "如何，价格 决定一切：基本面消息、投机、不可抗力、交叉汇率，等等，等等。
一个货币对的反转必须由事实来决定--由指标反转来决定...。
如果指标是愚蠢的，那是你的问题--寻找正常的指标......，或者，更好的是，自己开发......。
无论 "玩家的情绪 "如何，价格 决定一切：基本面消息、投机、不可抗力、交叉汇率，等等，等等。
一个货币对的反转必须由事实来决定--由指标反转来决定...。
任何根据指标进行交易的人都会亏损，因为它们显示了什么是