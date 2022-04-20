黄金，黄金和XAUUSD - 页 74

新评论
 

谁的黄金飙升了，达到了什么水平？

一些奇怪的事情


 
Vitaly Muzichenko:

谁的黄金飙升了，达到了什么水平？

一些奇怪的事情


不是的，但这不是指标。

而关于怪异，值得一看的是XAUAUD，它不是真的（完全不是）交叉。并观看来自悉尼的新闻。

[删除]  

从屁股里出来--你必须紧急改变战术。

XAUUSDM15

附加的文件：
XAUUSDM30.png  52 kb
 
Vitaly Muzichenko:

谁的黄金飙升了，达到了什么水平？

有些事情很奇怪。


是的，还有，削减拖网渔船，实现收支平衡......。它就像一个3波下跌，白银也是如此，我站在那里......似乎更少的保释金和更多的利润......

实验性的

[删除]  
Сергей Криушин:

是的，还有，削减拖网渔船，实现收支平衡......。嗯，有点像第三波下跌的效果，白银也是如此，我站在那里......比如减少保释金，增加利润......


白银和黄金都要买
 

比特币也反弹得很好...也许下一个记录会显示...

抽搐的蝙蝠

 

H4上的黄金不清楚酒吧的关闭情况。不同时区的酒吧可能不同，但本质是一样的。不清楚球员的心情。

XAUUSD_4.

 
加拿大人把一切都搁置在...............另一个加强美元的操纵行为...是的，谁知道会不会发生--他们正在制作亿万富翁....。
 

Uladzimir Izerski:

球员们不可理喻的心情。


无论 "玩家的心情 "如何，价格 决定一切：基本面消息、投机、不可抗力、交叉汇率，等等，等等。


一个货币对的反转必须由事实来决定--由指标反转来决定...。


如果指标是愚蠢的，那是你的问题--寻找正常的指标......，或者，更好的是，自己开发......。

[删除]  
Serqey Nikitin:

无论 "玩家的情绪 "如何，价格 决定一切：基本面消息、投机、不可抗力、交叉汇率，等等，等等。


一个货币对的反转必须由事实来决定--由指标反转来决定...。


如果指标是愚蠢的，那是你的问题--寻找正常的指标......，或者，更好的是，自己开发......。

任何根据指标进行交易的人都会亏损，因为它们显示了什么是
1...676869707172737475767778798081...100
新评论