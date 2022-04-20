黄金，黄金和XAUUSD - 页 36

新评论
 

在Bye中工作了。在白族继续工作。


[删除]  
prostotrader:
他们到底为什么要把这个主题移到这个部分？

你已经被赶走了--但你自己不写东西？

 

请为初学者提供任何提示!如何在模拟账户中开设 黄金图表

[删除]  
Novichok_Elena:

请为初学者提供任何提示!我如何在模拟账户上开设 黄金图表

View/Market Overview/+

附加的文件：
2pkive.PNG  109 kb
 

它发生了！！！。去和朋友喝白兰地 ))))周末愉快！！。



 
SanAlex:

Type/Market overview/+

谢谢SanAlex！查看/市场概况是我所做的，我从表线上打开了订单，现在我也打开了图表!谢谢你的反馈意见!
 
SanAlex:

你出来了，但你自己不写东西？

在树林中埋藏黄金...

我也不想看外汇界人士在这里写的东西。

 
我不买黄金到1750-1800的水平。我不喜欢这样。
 

分析 :

趋势是上升的，而且已经持续了很长时间--两年......开仓只买入--风险很小（趋势总是会走出来的！）......。

在较小的图表（H2或H3）上寻找进场点......现在的回撤......

 
Александр:

它发生了！！！。去和朋友喝白兰地 ))))周末愉快！！。

有时我尽量不进入锯子，或者如果我进入了锯子，我就切开卷，沿着天拉伸我的停止。


1...293031323334353637383940414243...100
新评论