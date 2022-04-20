黄金，黄金和XAUUSD - 页 36 1...293031323334353637383940414243...100 新评论 Александр 2020.09.10 20:02 #351 在Bye中工作了。在白族继续工作。 [删除] 2020.09.11 07:40 #352 prostotrader: 他们到底为什么要把这个主题移到这个部分？ 你已经被赶走了--但你自己不写东西？ Novichok_Elena 2020.09.11 14:52 #353 请为初学者提供任何提示!如何在模拟账户中开设 黄金图表？ [删除] 2020.09.11 18:27 #354 Novichok_Elena:请为初学者提供任何提示!我如何在模拟账户上开设 黄金图表？ View/Market Overview/+ 附加的文件： 2pkive.PNG 109 kb Александр 2020.09.11 20:12 #355 它发生了！！！。去和朋友喝白兰地 ))))周末愉快！！。 Novichok_Elena 2020.09.11 20:22 #356 SanAlex:Type/Market overview/+ 谢谢SanAlex！查看/市场概况是我所做的，我从表线上打开了订单，现在我也打开了图表!谢谢你的反馈意见! prostotrader 2020.09.11 21:09 #357 SanAlex:你出来了，但你自己不写东西？ 在树林中埋藏黄金... 我也不想看外汇界人士在这里写的东西。 Алексей Тарабанов 2020.09.11 23:26 #358 我不买黄金到1750-1800的水平。我不喜欢这样。 Serqey Nikitin 2020.09.12 15:04 #359 分析 : 趋势是上升的，而且已经持续了很长时间--两年......开仓只买入--风险很小（趋势总是会走出来的！）......。 在较小的图表（H2或H3）上寻找进场点......现在的回撤...... Aliaksei Chyzhyk 2020.09.15 19:41 #360 Александр:它发生了！！！。去和朋友喝白兰地 ))))周末愉快！！。有时我尽量不进入锯子，或者如果我进入了锯子，我就切开卷，沿着天拉伸我的停止。 1...293031323334353637383940414243...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在Bye中工作了。在白族继续工作。
他们到底为什么要把这个主题移到这个部分？
你已经被赶走了--但你自己不写东西？
请为初学者提供任何提示!如何在模拟账户中开设 黄金图表？
View/Market Overview/+
它发生了！！！。去和朋友喝白兰地 ))))周末愉快！！。
Type/Market overview/+
你出来了，但你自己不写东西？
在树林中埋藏黄金...
我也不想看外汇界人士在这里写的东西。
分析 :
趋势是上升的，而且已经持续了很长时间--两年......开仓只买入--风险很小（趋势总是会走出来的！）......。
在较小的图表（H2或H3）上寻找进场点......现在的回撤......
有时我尽量不进入锯子，或者如果我进入了锯子，我就切开卷，沿着天拉伸我的停止。