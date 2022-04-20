黄金，黄金和XAUUSD - 页 89 1...828384858687888990919293949596...100 新评论 mixail789 mixajlof 2022.02.11 20:55 #881 金矿商NEM股价今天与黄金表现良好 mixail789 mixajlof 2022.02.14 16:20 #882 XAUEUR交易 mixail789 mixajlof 2022.02.16 17:35 #883 巴里克黄金公司是一家加拿大矿业公司，是世界领先的黄金生产商之一。 diman1982 2022.02.16 19:11 #884 mixail789 mixajlof #:巴里克黄金公司是一家加拿大矿业公司，是世界领先的黄金生产商之一。 我看你是个掘金者）。 mixail789 mixajlof 2022.02.16 19:18 #885 diman1982 #: 我看你是个掘金者）。 一点点 ) Vitaly Muzichenko 2022.02.22 20:47 #886 我们该何去何从？ Serqey Nikitin 2022.02.23 08:08 #887 交易员的要点是什么时候进入市场，什么时候固定头寸并远离市场...？ 而这些时刻，每个交易员都会自己决定! [删除] 2022.02.23 08:32 #888 XAU/USD-H4目标1872.23 mixail789 mixajlof 2022.02.23 18:51 #889 AU股票交易 AngloGold Ashanti是南非第三大矿业公司，仅次于Barrick Gold和Newmont Mining。 Yuriy Zaytsev 2022.02.23 19:31 #890 Vitaly Muzichenko #: 我们该何去何从？ 到目前为止，有很大的概率是向上的。 1...828384858687888990919293949596...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
金矿商NEM股价今天与黄金表现良好
XAUEUR交易
巴里克黄金公司是一家加拿大矿业公司，是世界领先的黄金生产商之一。
我看你是个掘金者）。
一点点 )
交易员的要点是什么时候进入市场，什么时候固定头寸并远离市场...？
而这些时刻，每个交易员都会自己决定!
XAU/USD-H4目标1872.23
AU股票交易 AngloGold Ashanti是南非第三大矿业公司，仅次于Barrick Gold和Newmont Mining。
我们该何去何从？
到目前为止，有很大的概率是向上的。