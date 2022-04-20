黄金，黄金和XAUUSD - 页 89

金矿商NEM股价今天与黄金表现良好


 

XAUEUR交易


 

巴里克黄金公司是一家加拿大矿业公司，是世界领先的黄金生产商之一。


 
mixail789 mixajlof #:

巴里克黄金公司是一家加拿大矿业公司，是世界领先的黄金生产商之一。


我看你是个掘金者）。
 
diman1982 #:
我看你是个掘金者）。

一点点 )

 
我们该何去何从？
 

交易员的要点是什么时候进入市场，什么时候固定头寸并远离市场...？

而这些时刻，每个交易员都会自己决定!


[删除]  

XAU/USD-H4目标1872.23

xauusdh4 1872.23

 

AU股票交易 AngloGold Ashanti是南非第三大矿业公司，仅次于Barrick Gold和Newmont Mining。


 
Vitaly Muzichenko #:
我们该何去何从？

到目前为止，有很大的概率是向上的。

