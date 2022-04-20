黄金，黄金和XAUUSD - 页 70 1...636465666768697071727374757677...100 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:12 #691 VVT:И?疫苗出来了，黄金下跌了。为什么股票要下跌？ 第二级风险是长期危机中的周转资金短缺。这个危机是长期的。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:14 #692 Vladimir Baskakov: 离题评论。 当然，关于啤酒也许是这样的。但泡沫29和39是非常有意义的。Covid和泡沫。 [删除] 2020.11.26 15:27 #693 Valeriy Yastremskiy:当然，关于啤酒也许是这样的。但泡沫29和39是非常有意义的。Covid和泡沫。 一个更糟糕的比喻：泡沫和科维德。主题是黄金。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:59 #694 Vladimir Baskakov: 一个更糟糕的比喻：一个泡沫和一个ovid。黄金的话题 黄金的泡沫总是连接在一起的。当它爆裂或放气的时候。 [删除] 2020.11.26 16:00 #695 Valeriy Yastremskiy:黄金的泡沫总是连接在一起的。当它爆裂或放气的时候。 脑子被你的帖子打爆了 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 16:28 #696 Vladimir Baskakov: 你的帖子让我大开眼界。 这不是大脑的错。大脑是咎由自取）21年就会出现泡沫危机，有太多的新创新（人工智能也在其中）筹集资金，未经证实。由于觊觎者的封锁，它开始得很早。黄金作为第一级资产，先验地处于上升阶段。似乎很简单）。 VVT 2020.11.26 16:34 #697 Valeriy Yastremskiy:黄金的泡沫总是连接在一起的。当它爆裂或放气的时候。 如果你把两者相提并论；第一次世界大战和西班牙战争打掉了大量人口，推动了黄金价格下跌，在小幅上涨之后，20年代的股市泡沫阻止了上涨，因为投资股票更有利可图，大萧条提高了黄金价格，第二次世界大战又推动了黄金价格下跌，这其中肯定有联系) [删除] 2020.11.26 19:36 #698 金榜题名 附加的文件： gold_test.PNG 35 kb XAUUSDH1.png 60 kb Алексей Тарабанов 2020.11.26 20:22 #699 VVT:为什么你认为股票应该崩盘？ 当然，他们应该这样做。泡沫不可能无限制地膨胀，它已经处于边缘。 这里有一篇聪明的文章：https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6 Пять графиков золота, на которые необходимо взглянуть 2020.11.03Золотой Запасzen.yandex.ru Профессиональный инвестор и аналитик Марин Катуза анализирует пять графиков золота и отвечает на вопрос, какую пользу из них может извлечь инвестор в условиях сегодняшней нестабильности. Приведенный ниже график показывает, как соотношение цены одной унции золота и ценового уровня S&P 500 менялось на протяжении многих лет. Данные построены на... Uladzimir Izerski 2020.11.26 22:32 #700 印钞机开动时，黄金就会上涨。如果科维德整个冬天都处于窒息状态，各国将不得不印刷纸张。仅仅这一点就会导致金属上涨。 1...636465666768697071727374757677...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
И?疫苗出来了，黄金下跌了。为什么股票要下跌？
第二级风险是长期危机中的周转资金短缺。这个危机是长期的。
离题评论。
当然，关于啤酒也许是这样的。但泡沫29和39是非常有意义的。Covid和泡沫。
一个更糟糕的比喻：一个泡沫和一个ovid。黄金的话题
黄金的泡沫总是连接在一起的。当它爆裂或放气的时候。
你的帖子让我大开眼界。
这不是大脑的错。大脑是咎由自取）21年就会出现泡沫危机，有太多的新创新（人工智能也在其中）筹集资金，未经证实。由于觊觎者的封锁，它开始得很早。黄金作为第一级资产，先验地处于上升阶段。似乎很简单）。
如果你把两者相提并论；第一次世界大战和西班牙战争打掉了大量人口，推动了黄金价格下跌，在小幅上涨之后，20年代的股市泡沫阻止了上涨，因为投资股票更有利可图，大萧条提高了黄金价格，第二次世界大战又推动了黄金价格下跌，这其中肯定有联系)
金榜题名
为什么你认为股票应该崩盘？
当然，他们应该这样做。泡沫不可能无限制地膨胀，它已经处于边缘。
这里有一篇聪明的文章：https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6