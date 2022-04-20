黄金，黄金和XAUUSD - 页 70

VVT:

И?疫苗出来了，黄金下跌了。为什么股票要下跌？

第二级风险是长期危机中的周转资金短缺。这个危机是长期的。

 
Vladimir Baskakov:
离题评论。

当然，关于啤酒也许是这样的。但泡沫29和39是非常有意义的。Covid和泡沫。

Valeriy Yastremskiy:

当然，关于啤酒也许是这样的。但泡沫29和39是非常有意义的。Covid和泡沫。

一个更糟糕的比喻：泡沫和科维德。主题是黄金。
 
Vladimir Baskakov:
一个更糟糕的比喻：一个泡沫和一个ovid。黄金的话题

黄金的泡沫总是连接在一起的。当它爆裂或放气的时候。

Valeriy Yastremskiy:

黄金的泡沫总是连接在一起的。当它爆裂或放气的时候。

脑子被你的帖子打爆了
 
Vladimir Baskakov:
你的帖子让我大开眼界。

这不是大脑的错。大脑是咎由自取）21年就会出现泡沫危机，有太多的新创新（人工智能也在其中）筹集资金，未经证实。由于觊觎者的封锁，它开始得很早。黄金作为第一级资产，先验地处于上升阶段。似乎很简单）。

 
Valeriy Yastremskiy:

黄金的泡沫总是连接在一起的。当它爆裂或放气的时候。

如果你把两者相提并论；第一次世界大战和西班牙战争打掉了大量人口，推动了黄金价格下跌，在小幅上涨之后，20年代的股市泡沫阻止了上涨，因为投资股票更有利可图，大萧条提高了黄金价格，第二次世界大战又推动了黄金价格下跌，这其中肯定有联系)

1

VVT:

为什么你认为股票应该崩盘？

当然，他们应该这样做。泡沫不可能无限制地膨胀，它已经处于边缘。

印钞机开动时，黄金就会上涨。如果科维德整个冬天都处于窒息状态，各国将不得不印刷纸张。仅仅这一点就会导致金属上涨。
