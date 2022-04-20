黄金，黄金和XAUUSD - 页 99 1...9293949596979899100 新评论 Yuriy Zaytsev 2022.03.29 16:22 #981 Serqey Nikitin #:那么，你在 "镜子 "上的 "十五亿 "真实性在哪里...？儿戏--带子上的长裤！......! 我写道，我正在调试一个EA。 但你说过，演示是真实的一面镜子:)。 如果你不想让每个人的鼻子 都受到影响。你没有想过要给大家擦屁股，但更像是你没有机会了。 在这种情况下，问题是你不想把每个人的鼻子都揉碎了，或者说不可能。 Serqey Nikitin 2022.03.29 16:27 #982 Yuriy Zaytsev #:让所有人都闭嘴：）包括我 你想怎么打就怎么打...- 我既不感兴趣也不舒服......。 这个例子是为年轻交易员的一般发展而展示的，以确定一个可能的目标，为之奋斗。 你可能会也可能不会向往... Yuriy Zaytsev 2022.03.29 19:10 #983 Serqey Nikitin #:你想怎么打就怎么打...- 我不在乎，也不关心...这个例子是为年轻交易员的一般发展而展示的，以表明一个可能的奋斗目标。你可能会也可能不会向往... 我明白了 - 所以我失去了... Serqey Nikitin 2022.03.29 20:12 #984 Yuriy Zaytsev #:我明白了 - 所以你出局了... 你太天真了，对吗？ 你真的认为你可以在每一个 "树桩 "面前展示你的真实账户吗...？ Vitaly Muzichenko 2022.04.06 20:07 #985 根据最新的事件，当他们决定用卢布购买，而卢布与黄金价格挂钩时，似乎黄金会在一个小走廊里行走。 这种疯狂的反弹不太可能出现，我们可以在最近的下跌时买入，在最近的上涨时卖出，平均数的帮助。 我会看的，但这可能是最近时间内最平淡的资产。 Serqey Nikitin 2022.04.08 06:55 #986 Vitaly Muzichenko #:显然，金子会在一个小走廊里行走。 是的，该通道是可追踪的... 但是为了避免得到错误的信号（突破通道），最好使用一些快速的趋势指标与通道相结合... sinok123 2022.04.12 21:01 #987 https://t.me/SPMAXBT Alexander Ivanov 2022.04.20 12:47 #988 你好! 问题--你会给各位先生的本周黄金预测是什么？ 我迫切需要一个更准确的预测。 Serqey Nikitin 2022.04.20 13:26 #989 黄金分析。 目前的市场状况呈上升趋势。 展望--继续保持上升趋势。 目标是通道的上边界（2010年）......但你必须观察市场...... 长期预测并不是一件好事! Alexander Ivanov 2022.04.20 13:46 #990 你好! 根据你的指标，有一个分歧。 即卖掉黄金。)) 1...9293949596979899100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么，你在 "镜子 "上的 "十五亿 "真实性在哪里...？
儿戏--带子上的长裤！......!
我写道，我正在调试一个EA。
但你说过，演示是真实的一面镜子:)。
如果你不想让每个人的鼻子 都受到影响。你没有想过要给大家擦屁股，但更像是你没有机会了。
在这种情况下，问题是你不想把每个人的鼻子都揉碎了，或者说不可能。
让所有人都闭嘴：）包括我
你想怎么打就怎么打...- 我既不感兴趣也不舒服......。
这个例子是为年轻交易员的一般发展而展示的，以确定一个可能的目标，为之奋斗。
你可能会也可能不会向往...
你想怎么打就怎么打...- 我不在乎，也不关心...
这个例子是为年轻交易员的一般发展而展示的，以表明一个可能的奋斗目标。
你可能会也可能不会向往...
我明白了 - 所以我失去了...
我明白了 - 所以你出局了...
你太天真了，对吗？
你真的认为你可以在每一个 "树桩 "面前展示你的真实账户吗...？
根据最新的事件，当他们决定用卢布购买，而卢布与黄金价格挂钩时，似乎黄金会在一个小走廊里行走。
这种疯狂的反弹不太可能出现，我们可以在最近的下跌时买入，在最近的上涨时卖出，平均数的帮助。
我会看的，但这可能是最近时间内最平淡的资产。
显然，金子会在一个小走廊里行走。
是的，该通道是可追踪的...
但是为了避免得到错误的信号（突破通道），最好使用一些快速的趋势指标与通道相结合...
你好!
问题--你会给各位先生的本周黄金预测是什么？
我迫切需要一个更准确的预测。
黄金分析。
目前的市场状况呈上升趋势。
展望--继续保持上升趋势。
目标是通道的上边界（2010年）......但你必须观察市场......
长期预测并不是一件好事!
你好!
根据你的指标，有一个分歧。
即卖掉黄金。))