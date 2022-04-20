黄金，黄金和XAUUSD - 页 99

Serqey Nikitin #:

那么，你在 "镜子 "上的 "十五亿 "真实性在哪里...？

儿戏--带子上的长裤！......!

我写道，我正在调试一个EA。

但你说过，演示是真实的一面镜子:)。

如果你不想让每个人的鼻子 都受到影响。你没有想过要给大家擦屁股，但更像是你没有机会了。

在这种情况下，问题是你不想把每个人的鼻子都揉碎了，或者说不可能。

 
Yuriy Zaytsev #:

让所有人都闭嘴：）包括我


你想怎么打就怎么打...- 我既不感兴趣也不舒服......。

这个例子是为年轻交易员的一般发展而展示的，以确定一个可能的目标，为之奋斗。

你可能会也可能不会向往...

 
Serqey Nikitin #:

你想怎么打就怎么打...- 我不在乎，也不关心...

这个例子是为年轻交易员的一般发展而展示的，以表明一个可能的奋斗目标。

你可能会也可能不会向往...

我明白了 - 所以我失去了...

 
Yuriy Zaytsev #:

我明白了 - 所以你出局了...

你太天真了，对吗？

你真的认为你可以在每一个 "树桩 "面前展示你的真实账户吗...？

 

根据最新的事件，当他们决定用卢布购买，而卢布与黄金价格挂钩时，似乎黄金会在一个小走廊里行走。

这种疯狂的反弹不太可能出现，我们可以在最近的下跌时买入，在最近的上涨时卖出，平均数的帮助。

我会看的，但这可能是最近时间内最平淡的资产。

 
Vitaly Muzichenko #:

显然，金子会在一个小走廊里行走。


是的，该通道是可追踪的...

但是为了避免得到错误的信号（突破通道），最好使用一些快速的趋势指标与通道相结合...


 
你好!

问题--你会给各位先生的本周黄金预测是什么？

我迫切需要一个更准确的预测。

 

黄金分析。

目前的市场状况呈上升趋势。

展望--继续保持上升趋势。

目标是通道的上边界（2010年）......但你必须观察市场......

长期预测并不是一件好事!

 

你好!

根据你的指标，有一个分歧。

即卖掉黄金。))

