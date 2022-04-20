黄金，黄金和XAUUSD - 页 6

娼者。

它不在终端

美元货币指数

美元指数 - FXPro经纪商有。它是内置的。你可以在上面进行交易。
 
娼者。

你好!

黄金是否值得在1130点买入？

看来是的。=1230 今天 13/02/17
 
今天在1223.72点收空
 
关于黄金的观点很有意思，我打赌本周末会出现下跌。
 
米哈伊尔-西马科夫
你的开盘量有多大？
 
米哈伊尔-西马科夫
我也是，指数是95.11美元，应该会上涨，所以等待每盎司1168美元。

 
米哈伊尔-西马科夫
是的，他们将略微上升到1300，下降所有的熊市，然后再走低。

 
尼古拉-科西津

我不会和大家在一起 :)1300是肯定的，至少在本周。

 

目前还不清楚黄金为什么要下跌，这是我得到的画面。


以卢布计算的黄金价值。


 
谢尔盖-查尔舍夫。

目前还不清楚黄金为什么要下跌，这是我得到的画面。


时间会证明一切

