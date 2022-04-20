黄金，黄金和XAUUSD - 页 81

Mikhail Simakov

岩石画--"我所见，我所唱！"...

你可以在那里编出一千个这样的尺子......而且这个趋势还在继续......

下面的五根蜡烛是完全相同的情况......，下面的五根蜡烛也是如此......而你想告诉我，最后的艺术品是真正的反转？

 

黄金应该如何交易

webgopnik:

如何交易黄金

正确的做法是： 在趋势开始时建仓，在趋势反转时平仓......就这样--没有多余的动作，风险也最小。

而其他一切--这来自于对自己判断趋势的能力缺乏信心......

webgopnik:

如何交易黄金

是啊，当你事后看的时候，它似乎 容易!

Serqey Nikitin:

岩石画--"我所见，我所唱！"...

你可以在那里补上一千个这样的尺子......而且这个趋势还在继续......

下面的五根蜡烛是同样的情况......，下面的五根蜡烛也是如此......而你想告诉我，最后的艺术品是真正的反转？

上升趋势 中至少画一个假的（穿越连接日线上最后两个低点的直线）。而这把尺子只是其中一个因素
 
Mikhail Simakov:
上升趋势中 至少做一个假线（跨越日线上最后两个最低点的连接线）。而这条线路只是其中一个因素
阐明趋势不会再继续下去......你的主观愿望可以被跳过......。
 
Serqey Nikitin:
做一个论证，说明这个趋势不会再继续下去了......你的主观智慧可以被跳过......

我告诉你，牌证实了这一点，我已经抛了五次硬币。

 
我认为在FOMC或拜登-普京会议之前，黄金将保持横盘状态
 
webgopnik:
我认为在FOMC或拜登-普京会议之前，黄金将保持横盘整理。
是啊是啊，然后就像他妈的地狱。
 

这里是 "搞笑图片 "比赛的地方吗？:-)



个人意见--对1880年的更正。多远，取决于修正的具体方式和速度。而且总的来说，趋势是下降的（在顶部的一般 "超调"）。

可惜的是，这些目标在允许的MM范围之外（图片上是灰色的）。

