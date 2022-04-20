黄金，黄金和XAUUSD - 页 81 1...747576777879808182838485868788...100 新评论 Serqey Nikitin 2021.06.12 11:10 #801 Mikhail Simakov: Screenshot_20210612-134803.png 岩石画--"我所见，我所唱！"... 你可以在那里编出一千个这样的尺子......而且这个趋势还在继续...... 下面的五根蜡烛是完全相同的情况......，下面的五根蜡烛也是如此......而你想告诉我，最后的艺术品是真正的反转？ Satan Claws 2021.06.12 11:24 #802 黄金应该如何交易 附加的文件： fm6G2wYXf1j.png 87 kb Serqey Nikitin 2021.06.12 11:38 #803 webgopnik:如何交易黄金 正确的做法是： 在趋势开始时建仓，在趋势反转时平仓......就这样--没有多余的动作，风险也最小。 而其他一切--这来自于对自己判断趋势的能力缺乏信心...... [删除] 2021.06.12 12:58 #804 webgopnik:如何交易黄金 是啊，当你事后看的时候，它似乎很 容易! Mikhail Simakov 2021.06.12 18:12 #805 Serqey Nikitin:岩石画--"我所见，我所唱！"...你可以在那里补上一千个这样的尺子......而且这个趋势还在继续......下面的五根蜡烛是同样的情况......，下面的五根蜡烛也是如此......而你想告诉我，最后的艺术品是真正的反转？ 在上升趋势 中至少画一个假的（穿越连接日线上最后两个低点的直线）。而这把尺子只是其中一个因素 Serqey Nikitin 2021.06.12 18:35 #806 Mikhail Simakov: 在上升趋势中 至少做一个假线（跨越日线上最后两个最低点的连接线）。而这条线路只是其中一个因素 阐明趋势不会再继续下去......你的主观愿望可以被跳过......。 Mikhail Simakov 2021.06.15 13:38 #807 Serqey Nikitin: 做一个论证，说明这个趋势不会再继续下去了......你的主观智慧可以被跳过...... 我告诉你，牌证实了这一点，我已经抛了五次硬币。 Satan Claws 2021.06.15 14:23 #808 我认为在FOMC或拜登-普京会议之前，黄金将保持横盘状态 Mikhail Simakov 2021.06.16 15:22 #809 webgopnik: 我认为在FOMC或拜登-普京会议之前，黄金将保持横盘整理。 是啊是啊，然后就像他妈的地狱。 Maxim Kuznetsov 2021.06.16 15:54 #810 这里是 "搞笑图片 "比赛的地方吗？:-) 个人意见--对1880年的更正。多远，取决于修正的具体方式和速度。而且总的来说，趋势是下降的（在顶部的一般 "超调"）。 可惜的是，这些目标在允许的MM范围之外（图片上是灰色的）。 1...747576777879808182838485868788...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Mikhail Simakov:
黄金应该如何交易
正确的做法是： 在趋势开始时建仓，在趋势反转时平仓......就这样--没有多余的动作，风险也最小。
而其他一切--这来自于对自己判断趋势的能力缺乏信心......
是啊，当你事后看的时候，它似乎很 容易!
在上升趋势中 至少做一个假线（跨越日线上最后两个最低点的连接线）。而这条线路只是其中一个因素
做一个论证，说明这个趋势不会再继续下去了......你的主观智慧可以被跳过......
我告诉你，牌证实了这一点，我已经抛了五次硬币。
我认为在FOMC或拜登-普京会议之前，黄金将保持横盘整理。
这里是 "搞笑图片 "比赛的地方吗？:-)
个人意见--对1880年的更正。多远，取决于修正的具体方式和速度。而且总的来说，趋势是下降的（在顶部的一般 "超调"）。
可惜的是，这些目标在允许的MM范围之外（图片上是灰色的）。