黄金，黄金和XAUUSD - 页 32

Alexandr Andreev 2020.08.21 16:10 #311

Renat Fatkhullin:现在你可以这样做：用编辑器面板上的一个按钮

js正在慢慢占领世界

和东西不明白如何改变对象的一个垂直的参数，出于某种原因，他们都上升。我为自己写了同样的小部件))

[删除] 2020.08.22 12:35 #312

似乎正准备下降--但并非所有的信号都已准备好，尽管主要的信号是

附加的文件：
XAUUSDDaily.png 52 kb

[删除] 2020.08.25 04:57 #313

它不去！它不会倒下。一切似乎都已准备好迎接一个美好的秋天!

附加的文件：
XAUUSDH2.png 43 kb

[删除] 2020.08.26 06:09 #314

在1分钟内的另一次上扬--开盘即为卖出

附加的文件：
XAUUSDM1.png 55 kb
XAUUSDM1x.png 56 kb

[删除] 2020.08.26 07:00 #315

SanAlex: 又一次在1分钟内上升到顶部--我开盘卖出

我想我们要走了（我可能是唯一被冒犯的人），否则你会冒犯的

附加的文件：
XAUUSDM1x1.png 57 kb

Nikolai Karetnikov 2020.08.26 09:23 #316

SanAlex:我想我是唯一被感动的人，否则你会被冒犯的。

好的!)

只是在你的照片中很难分辨出哪里是入口，哪里是终点。

[删除] 2020.08.26 09:28 #317

Nikolai Karetnikov:准则!)只是在你的照片中，很难看到哪里有入口，哪里有站台。

入口--每个人都为自己决定。我有一个出口，根据专家顾问设置 中的设定利润。

附加的文件：
XAUUSDM30.png 56 kb
XAUUSDM30x.png 61 kb

[删除] 2020.08.26 16:04 #318

现在这里有一个很好的入口下来

附加的文件：
XAUUSDH2x.png 30 kb

Алексей Тарабанов 2020.08.26 17:49 #319

SanAlex: 下面是一个很好的进入点。

早期

将在我买入的1750点水平。

[删除] 2020.08.26 18:35 #320

Алексей Тарабанов:早期它将在我买入的1750点水平上。

仍然，日线图 上仍然是看跌趋势。

- 早上获利了结--晚上也有其他人进场了。

附加的文件：
XAUUSDDaily.png 64 kb
XAUUSDH2.png 73 kb
