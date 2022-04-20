黄金，黄金和XAUUSD - 页 98 1...919293949596979899100 新评论 Yuriy Zaytsev 2022.03.29 08:43 #971 GOLD-6.22 今天所有的迹象都在下降 Serqey Nikitin 2022.03.29 08:53 #972 Fast235 #:有关于过度投标的评论，现在你又否认了？ 我的分析证实了这些指标存在的事实! 对于那些不了解指标如何工作以及如何使用它们的新手也是如此......。 新手也是如此，他们不了解指标的工作原理及其应用......另一件令我惊讶的事情是，在没有检查这些指标的情况下，在测试器中重复胡说八道 ...... 此外，在不了解比赛的情况下：你不能在水下用普通的枪射击... Serqey Nikitin 2022.03.29 09:03 #973 关于黄金的分析。 平坦的继续... 最佳的选择是等待所有的指标都转向一个方向...... Yuriy Zaytsev 2022.03.29 09:12 #974 开市后，得到1920年的实际水平 1900年，如果不是今天，那么另一天也是非常有可能的。 p.s. 技术指标 将在晚些时候醒来，他们仍然处于平缓状态。 Serqey Nikitin 2022.03.29 09:19 #975 Yuriy Zaytsev #:技术指标 将 在晚些时候醒来，它们仍然处于平缓期。 任何 "有理智 "的人都清楚：如果这些超过50年的老东西能正确地工作，那么一半的交易者早就成为百万富翁了...... 结论：正常的交易者为盈利的交易开发他们的指标! Fast235 2022.03.29 09:59 #976 Serqey Nikitin #:有指标的事实在我的分析中得到了证实!而过高的出价是由不了解指标的工作和使用的新手说的......。新手也是如此，他们不了解指标的工作原理及其应用......另一件令我吃惊的事情是，他们在没有在测试器中检查这些指标的情况下重复胡说八道。另外，在不了解比赛的情况下：你不能在水下射击普通的枪... 你认为这里的每个人都是傻瓜吗？ 最后4页，2张W1重绘的截图，给我看看？ Serqey Nikitin 2022.03.29 10:27 #977 Fast235 #:你把这里的每个人都当做傻瓜吗？最后4页，2张W1重绘的截图，显示？ 我可能应用了一个设置不同的 旧模板......这是有可能的...... 但我喜欢你的观察! 实际上，在大的图表上（H8 ... W1 ... MN ... ），原则上是没有超标的 ...而且我不使用小图表(pipsing, scalping ...)，所以我对所有这些东西不感兴趣... Serqey Nikitin 2022.03.29 10:47 #978 继续我的EA与MY指标。 Yuriy Zaytsev 2022.03.29 16:12 #979 Serqey Nikitin #:继续我的EA与MY指标。 "镜子 "的真实性在哪里 :) 我已经用我的EA工作了很长时间，但我不确定该怎么做。 我曾经在一个演示开机上筹集了15亿--当时我调试了EA，但由于某些原因，我无法在福布斯名单上找到我的名字。 Serqey Nikitin 2022.03.29 16:18 #980 Yuriy Zaytsev #:以及 "镜像 "的真实位置 :)例如，你可以在信号中开放24小时。所以每个人都会闭嘴 :) 包括我 我曾经在一个拆页演示上赚了15亿美元--当时我正在调试一个顾问 那么，你在 "镜子 "上的 "十五亿 "真实性在哪里...？ 幼儿园--带子上的长裤！... 1...919293949596979899100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
GOLD-6.22 今天所有的迹象都在下降
有关于过度投标的评论，现在你又否认了？
我的分析证实了这些指标存在的事实!
对于那些不了解指标如何工作以及如何使用它们的新手也是如此......。
新手也是如此，他们不了解指标的工作原理及其应用......另一件令我惊讶的事情是，在没有检查这些指标的情况下，在测试器中重复胡说八道 ......
此外，在不了解比赛的情况下：你不能在水下用普通的枪射击...
关于黄金的分析。
平坦的继续...
最佳的选择是等待所有的指标都转向一个方向......
开市后，得到1920年的实际水平
1900年，如果不是今天，那么另一天也是非常有可能的。
p.s.
技术指标 将在晚些时候醒来，他们仍然处于平缓状态。
技术指标 将 在晚些时候醒来，它们仍然处于平缓期。
任何 "有理智 "的人都清楚：如果这些超过50年的老东西能正确地工作，那么一半的交易者早就成为百万富翁了......
结论：正常的交易者为盈利的交易开发他们的指标!
有指标的事实在我的分析中得到了证实!
而过高的出价是由不了解指标的工作和使用的新手说的......。
新手也是如此，他们不了解指标的工作原理及其应用......另一件令我吃惊的事情是，他们在没有在测试器中检查这些指标的情况下重复胡说八道。
另外，在不了解比赛的情况下：你不能在水下射击普通的枪...
你认为这里的每个人都是傻瓜吗？
最后4页，2张W1重绘的截图，给我看看？
你把这里的每个人都当做傻瓜吗？
最后4页，2张W1重绘的截图，显示？
我可能应用了一个设置不同的 旧模板......这是有可能的......
但我喜欢你的观察!
实际上，在大的图表上（H8 ... W1 ... MN ... ），原则上是没有超标的 ...而且我不使用小图表(pipsing, scalping ...)，所以我对所有这些东西不感兴趣...
继续我的EA与MY指标。
继续我的EA与MY指标。
"镜子 "的真实性在哪里 :)
我已经用我的EA工作了很长时间，但我不确定该怎么做。
我曾经在一个演示开机上筹集了15亿--当时我调试了EA，但由于某些原因，我无法在福布斯名单上找到我的名字。
以及 "镜像 "的真实位置 :)
例如，你可以在信号中开放24小时。
所以每个人都会闭嘴 :) 包括我我曾经在一个拆页演示上赚了15亿美元--当时我正在调试一个顾问
那么，你在 "镜子 "上的 "十五亿 "真实性在哪里...？
幼儿园--带子上的长裤！...