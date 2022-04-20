黄金，黄金和XAUUSD - 页 98

GOLD-6.22 今天所有的迹象都在下降

 
Fast235 #:

有关于过度投标的评论，现在你又否认了？

我的分析证实了这些指标存在的事实!

对于那些不了解指标如何工作以及如何使用它们的新手也是如此......。

新手也是如此，他们不了解指标的工作原理及其应用......另一件令我惊讶的事情是，在没有检查这些指标的情况下，在测试器中重复胡说八道 ......

此外，在不了解比赛的情况下：你不能在水下用普通的枪射击...

 

关于黄金的分析。

平坦的继续...

最佳的选择是等待所有的指标都转向一个方向......

 

开市后，得到1920年的实际水平

1900年，如果不是今天，那么另一天也是非常有可能的。

p.s.

技术指标 将在晚些时候醒来，他们仍然处于平缓状态。

 
任何 "有理智 "的人都清楚：如果这些超过50年的老东西能正确地工作，那么一半的交易者早就成为百万富翁了......

结论：正常的交易者为盈利的交易开发他们的指标!

 
你认为这里的每个人都是傻瓜吗？

最后4页，2张W1重绘的截图，给我看看？

 
Fast235 #:

你把这里的每个人都当做傻瓜吗？

最后4页，2张W1重绘的截图，显示？

我可能应用了一个设置不同的模板......这是有可能的......

但我喜欢你的观察!


实际上，在大的图表上（H8 ... W1 ... MN ... ），原则上是没有超标的 ...而且我不使用小图表(pipsing, scalping ...)，所以我对所有这些东西不感兴趣...

 

继续我的EA与MY指标。



 
Serqey Nikitin #:

继续我的EA与MY指标。



"镜子 "的真实性在哪里 :)

我已经用我的EA工作了很长时间，但我不确定该怎么做。

我曾经在一个演示开机上筹集了15亿--当时我调试了EA，但由于某些原因，我无法在福布斯名单上找到我的名字。

 
Yuriy Zaytsev #:

以及 "镜像 "的真实位置 :)

例如，你可以在信号中开放24小时。

所以每个人都会闭嘴 :) 包括我

我曾经在一个拆页演示上赚了15亿美元--当时我正在调试一个顾问

那么，你在 "镜子 "上的 "十五亿 "真实性在哪里...？

幼儿园--带子上的长裤！...

