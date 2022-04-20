黄金，黄金和XAUUSD - 页 62

新评论
 
Александр:

比计划的时间提前结束了交易（（进展顺利。已经等了几天了 ，等待一个进入点，这简直是胡说八道！！。看一下蜡烛图，有一种感觉，今天和昨天的黄金根本没有交易！！！。

好吧，如果它不往上走，我就试试往下走)

 
VVT:

好吧，如果它不往上走，我就试试往下走)

它还没有去任何地方，有一个资本斗争正在进行 :)

 
Vitaly Muzichenko:

正如它是...如果有一根蜡烛，就意味着有成交量，如果有成交量，就有交易。

从目前的图表来看，应该有一个很好的运动，有很多限制 - 你可以在小的时间框架上看到它

P.S. 看一下螺柱，买家比卖家多。

 
Александр:
这些螺柱是令人尴尬的!我宁愿等着看结局。
 
Александр:
这些是令人困惑的螺柱!我宁愿等待脱钩的到来。

如果你用Heiken Ashi指标 模拟价格，你会得到以下图片


 
Vitaly Muzichenko:

它还没有去任何地方，有一个资本斗争正在进行 :)

红军赢了，还能赢多久)

1

 
VVT:

红军赢了，还能赢多久？)

这里有一个从鲍威尔本人那里传来的信号。

我正在尝试小批量做多。


 
Vitaly Muzichenko:

这里有一个来自鲍威尔本人的信号。

我正在尝试小批量做多。

我不喜欢陷入反弹。

 
VVT:

我不喜欢进入弹跳状态

是的，这是一个来自CME的信号，作为一项规则，它工作得很好，但它不显示目标，而且不频繁，每周大约3个信号。

[删除]  
VVT:

我不喜欢陷入反弹。

阿列克谢，趋势是向上的，所以反弹就是下跌；)
1...555657585960616263646566676869...100
新评论