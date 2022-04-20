黄金，黄金和XAUUSD - 页 72

Vladimir Baskakov:
А 0.将所有已知的指标附在图表上，并不意味着在系统上进行交易，它是一种模拟。

你的敌人是无知！因此，你的判断是断然的。

所有的图表上都有一个单一的分析系统：DML&EWA技术!

它由两个程序模块组成：程序顾问Elliott Wave Maker 和指标WLM（波浪级别的节拍器），它不预测任何东西，只是建议不要在波浪标记的规模上下跌！它是由Elliott Wave Maker 提供的。

Igor Bebeshin:

你的敌人是无知！因此，你的判断是断然的。

所有的图表上都有一个单一的分析系统：DML&EWA技术!

它由两个程序模块组成：程序顾问Elliott Wave Maker 和指标WLM（波浪级别的节拍器），它不预测任何东西，只建议不要在波浪标高的规模上下跌！它是由两个程序模块组成。

较高的Minute 波段水平上的上升趋势目标还没有达到。
价格被紧紧地锁定在米努埃特 波段水平的安德鲁斯-皮切克平衡通道中。


在离开平衡通道之前，预测是没有意义的，除非考虑到2-3个较高波段的价格运动的共同方向。

 
谁有什么建议？
 
Mikhail Simakov:
谁有什么建议？

截至周一+/-1875

 
Mikhail Simakov:
谁有什么建议？

分析。


目前的分析 - 趋势向下（所有指标都在下降）....

展望--趋势会下跌多久？......，我不知道（我不是万佳）......我们需要等待最快的指标组掉头，才能平仓......

 
Serqey Nikitin:

分析。


目前的分析 - 趋势向下（所有指标都在下降）....

展望--趋势会下跌多久？......，我不知道（我不是万佳）......我们需要等待最快的指标组反转，以关闭姿势......

什么指标？

Mikhail Simakov:

有哪些指标？

你可以在你的个人资料中查看。你似乎已经在论坛上呆了很久了。

你们一定有相同的指标--我现在看了你们的资料，指标的名称几乎是相似的。

 
除了价格过高外，价格下跌没有任何先决条件
Mikhail Simakov:
除了价格过高外，价格下跌没有任何先决条件

每个人都有不同的看法--如果价格跌破1840并保持在那里，我们可以预期会跌到1705.64。

- 但到目前为止，它看起来想上升到1967.52

XAUUSDDaily

