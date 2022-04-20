黄金，黄金和XAUUSD - 页 72 1...656667686970717273747576777879...100 新评论 Igor Bebeshin 2020.12.20 10:58 #711 Vladimir Baskakov: А 0.将所有已知的指标附在图表上，并不意味着在系统上进行交易，它是一种模拟。 你的敌人是无知！因此，你的判断是断然的。 所有的图表上都有一个单一的分析系统：DML&EWA技术! 它由两个程序模块组成：程序顾问Elliott Wave Maker 和指标WLM（波浪级别的节拍器），它不预测任何东西，只是建议不要在波浪标记的规模上下跌！它是由Elliott Wave Maker 提供的。 [删除] 2020.12.20 11:26 #712 Igor Bebeshin:你的敌人是无知！因此，你的判断是断然的。所有的图表上都有一个单一的分析系统：DML&EWA技术!它由两个程序模块组成：程序顾问Elliott Wave Maker 和指标WLM（波浪级别的节拍器），它不预测任何东西，只建议不要在波浪标高的规模上下跌！它是由两个程序模块组成。 广告是进步的动力 Igor Bebeshin 2020.12.22 15:34 #713 较高的Minute 波段水平上的上升趋势目标还没有达到。 价格被紧紧地锁定在米努埃特 波段水平的安德鲁斯-皮切克平衡通道中。 在离开平衡通道之前，预测是没有意义的，除非考虑到2-3个较高波段的价格运动的共同方向。 Mikhail Simakov 2021.01.09 17:33 #714 谁有什么建议？ VVT 2021.01.09 17:52 #715 Mikhail Simakov: 谁有什么建议？ 截至周一+/-1875 Serqey Nikitin 2021.01.09 17:53 #716 Mikhail Simakov: 谁有什么建议？ 分析。 目前的分析 - 趋势向下（所有指标都在下降）.... 展望--趋势会下跌多久？......，我不知道（我不是万佳）......我们需要等待最快的指标组掉头，才能平仓...... Mikhail Simakov 2021.01.10 07:00 #717 Serqey Nikitin:分析。目前的分析 - 趋势向下（所有指标都在下降）....展望--趋势会下跌多久？......，我不知道（我不是万佳）......我们需要等待最快的指标组反转，以关闭姿势...... 什么指标？ [删除] 2021.01.10 07:05 #718 Mikhail Simakov:有哪些指标？ 你可以在你的个人资料中查看。你似乎已经在论坛上呆了很久了。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 你们一定有相同的指标--我现在看了你们的资料，指标的名称几乎是相似的。 Mikhail Simakov 2021.01.10 07:13 #719 除了价格过高外，价格下跌没有任何先决条件 [删除] 2021.01.10 07:27 #720 Mikhail Simakov: 除了价格过高外，价格下跌没有任何先决条件 每个人都有不同的看法--如果价格跌破1840并保持在那里，我们可以预期会跌到1705.64。 - 但到目前为止，它看起来想上升到1967.52 1...656667686970717273747576777879...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所有的图表上都有一个单一的分析系统：DML&EWA技术!
它由两个程序模块组成：程序顾问Elliott Wave Maker 和指标WLM（波浪级别的节拍器），它不预测任何东西，只是建议不要在波浪标记的规模上下跌！它是由Elliott Wave Maker 提供的。
较高的Minute 波段水平上的上升趋势目标还没有达到。
价格被紧紧地锁定在米努埃特 波段水平的安德鲁斯-皮切克平衡通道中。
在离开平衡通道之前，预测是没有意义的，除非考虑到2-3个较高波段的价格运动的共同方向。
谁有什么建议？
截至周一+/-1875
分析。
目前的分析 - 趋势向下（所有指标都在下降）....
展望--趋势会下跌多久？......，我不知道（我不是万佳）......我们需要等待最快的指标组掉头，才能平仓......
什么指标？
你可以在你的个人资料中查看。你似乎已经在论坛上呆了很久了。
你们一定有相同的指标--我现在看了你们的资料，指标的名称几乎是相似的。
除了价格过高外，价格下跌没有任何先决条件
每个人都有不同的看法--如果价格跌破1840并保持在那里，我们可以预期会跌到1705.64。
- 但到目前为止，它看起来想上升到1967.52