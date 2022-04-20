黄金，黄金和XAUUSD - 页 82 1...757677787980818283848586878889...100 新评论 Mikhail Simakov 2021.06.16 16:16 #811 Maxim Kuznetsov:这里是 "搞笑图片 "比赛的地方吗？:-) 个人意见--对1880年的更正。它如何进一步发展，取决于修正的方式和速度。而且总的来说，趋势是下降的（在顶部的一般 "超调"）。可惜的是，这些目标超出了MM的限制（图片上是灰色的）。 不改正，马上就改正，但不相信我 [删除] 2021.06.24 02:35 #812 仿佛已经感受到了底部 - 现在我们可以为顶部做准备。 初次尝试--顶级运动 Ilya Vasenin 2021.06.24 05:10 #813 仓鼠:-)))对不起 )))) [删除] 2021.06.24 14:09 #814 Ilya Vasenin: 仓鼠:-)))对不起 )))) 仓鼠是什么东西？-我不做交易，比如说，我只是在学习理解指标和进行预测。 而指标已经警告我们运动将走向何方--正如我们所看到的，它们并没有欺骗我们。 diman1982 2021.06.24 14:18 #815 古拉对黄金有什么看法？提前购买？ Mikhail Simakov 2021.06.25 16:53 #816 diman1982: 古拉对黄金有什么看法？提前购买？ 我认为我们应该出售。 [删除] 2021.06.25 19:37 #817 伙计们，告诉我，除了沃瓦-伊雷茨基之外，还有人相信在外汇上有可能赚钱吗？ [删除] 2021.06.26 03:38 #818 SanAlex:仿佛已经感受到了底部 - 现在我们可以为顶部做准备。初次尝试--顶级运动 现在谈论顶部还为时过早--是的，而且日线指标图也指向了下方。 XAUUSDDaily 1674.21 Serqey Nikitin 2021.06.26 08:28 #819 Mikhail Simakov: 我认为我们应该出售 分析。 目前的状态是向下的趋势（所有指标都在下降）......但清晰可见的水平部分--平... 在平坦的条件下，趋势随时可能转好，或者继续下行。 最好的选择是--暂时不要进入市场......等待强势的下跌或所有指标的反转......。 Mikhail Simakov 2021.08.05 12:52 #820 购买 1...757677787980818283848586878889...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这里是 "搞笑图片 "比赛的地方吗？:-)
个人意见--对1880年的更正。它如何进一步发展，取决于修正的方式和速度。而且总的来说，趋势是下降的（在顶部的一般 "超调"）。
可惜的是，这些目标超出了MM的限制（图片上是灰色的）。
不改正，马上就改正，但不相信我
仿佛已经感受到了底部 - 现在我们可以为顶部做准备。
初次尝试--顶级运动
仓鼠:-)))对不起 ))))
仓鼠是什么东西？-我不做交易，比如说，我只是在学习理解指标和进行预测。
而指标已经警告我们运动将走向何方--正如我们所看到的，它们并没有欺骗我们。
古拉对黄金有什么看法？提前购买？
现在谈论顶部还为时过早--是的，而且日线指标图也指向了下方。 XAUUSDDaily 1674.21
我认为我们应该出售
分析。
目前的状态是向下的趋势（所有指标都在下降）......但清晰可见的水平部分--平...
在平坦的条件下，趋势随时可能转好，或者继续下行。
最好的选择是--暂时不要进入市场......等待强势的下跌或所有指标的反转......。