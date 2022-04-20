黄金，黄金和XAUUSD - 页 82

Maxim Kuznetsov:

这里是 "搞笑图片 "比赛的地方吗？:-)



个人意见--对1880年的更正。它如何进一步发展，取决于修正的方式和速度。而且总的来说，趋势是下降的（在顶部的一般 "超调"）。

可惜的是，这些目标超出了MM的限制（图片上是灰色的）。

不改正，马上就改正，但不相信我

仿佛已经感受到了底部 - 现在我们可以为顶部做准备。

XAUUSDDaily

初次尝试--顶级运动

仓鼠:-)))对不起 ))))
Ilya Vasenin:
仓鼠:-)))对不起 ))))

仓鼠是什么东西？-我不做交易，比如说，我只是在学习理解指标和进行预测。

而指标已经警告我们运动将走向何方--正如我们所看到的，它们并没有欺骗我们。

古拉对黄金有什么看法？提前购买？
 
diman1982:
古拉对黄金有什么看法？提前购买？
我认为我们应该出售。
伙计们，告诉我，除了沃瓦-伊雷茨基之外，还有人相信在外汇上有可能赚钱吗？
SanAlex:

仿佛已经感受到了底部 - 现在我们可以为顶部做准备。

初次尝试--顶级运动


现在谈论顶部还为时过早--是的，而且日线指标图也指向了下方。 XAUUSDDaily 1674.21

Mikhail Simakov:
我认为我们应该出售

分析。

目前的状态是向下的趋势（所有指标都在下降）......但清晰可见的水平部分--平...

在平坦的条件下，趋势随时可能转好，或者继续下行。

购买
