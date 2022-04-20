黄金，黄金和XAUUSD - 页 19

prostotrader:

现在不要想买黄金了!

一切都崩溃了，人们都进入了现金，美元指数在你眼前上升。

而黄金明天就会下跌。


正如预期的那样...

 

每个人的黄金都拿对了吗？

你不可能在 星期五 晚上少放点东西......。:)

而我们必须及时脱身。

总利润66 * 10 * 30 = 19800

prostotrader:

每个人的黄金都拿对了吗？

你不可能在 星期五 晚上少放点东西......。:)

而我们必须及时脱身。

总利润66 * 10 * 30 = 19800

你计算得很好--但你的空缺位置 在哪里？

 
Alexsandr San:

计算得很好--但你的空缺位置 在哪里？

及时脱身就是脱位

什么，你认为我在撒谎


prostotrader:

你认为我在撒谎 吗？


不!你没有说谎！你没有说谎

而我，一个傻瓜，输了9000卢布。

镜头69

 
Alexsandr San:

而我，一个傻瓜，损失了9,000卢布。


这是因为你在外汇上进行交易。:)并通过指标。

我已经做了9年多的黄金交易（这是我不做 对冲交易的两种工具之一），我可以很自信地说。

按指标交易不仅不好，而且对钱包也不好。

prostotrader:

这是因为你在外汇上进行交易。:)并通过指标。

我从事黄金交易已超过9年（这是我在没有对冲的情况下 交易的两种工具之一），我可以自信地说。

按指标交易不仅不好，而且对钱包也不好。

你错了，这个指标很好地显示了方向

在图表上，你可以看到红色或绿色的圆圈，是如何走向的。

Shot69h

我只是个傻瓜--我像往常一样顽固地违背了指标--这就是为什么我损失了9000卢布。

prostotrader:

这是因为你在外汇上进行交易。:)并通过指标。

我从事黄金交易已超过9年（这是我在没有对冲的情况下 交易的两种工具之一），我可以自信地说。

我可以自信地说，用指标交易不仅不好，而且对你的钱包也不好。

这里有一个指标--你可以在你的MT5终端中自己检查它

附加的文件：
LeMan_BrainTrend1Sig.mq5  18 kb
LeManTrend_Indicator.mq5  17 kb
 
Alexsandr San:

这里有一个指标--你可以在你的MT5终端上自己检查它

当然，谢谢你，但我要用老式的方法来做......。我做任何事情都要用自己的大脑（黄金）...

添加

如果你还没有注意到

我已经知道我会赚到金子（见上面的帖子）。

而如果我白天 不在家里的建筑工地，利润就会更大。

添加

为了回报你对指标的善意，我将告诉你我的指标的情况


