Yuriy Zaytsev #:

简而言之 - 任何想法？

该想法是一种修正，而不是一种趋势)

 
VVT #:

+++

上午买入黄金!

 
Yuriy Zaytsev #:

+++

徒劳无功

 
prostotrader #:

徒劳无功

有一天，我已经在一天之内卖掉了。

这是一个小的、厚脸皮的、厚脸皮的日内投机 :)

 
每个交易者都有自己的方法来评估市场的当前状态......而且，在大多数情况下，有足够的细微差别，加上更多的经验......。
 

.

长是更长。

而这里有一张不同的照片。


 
黄金-6.22早上卖空。
 

关于黄金的分析。



目前的情况是平坦的（指标在不同的方向）......因此，你可以在一个通道中工作，从边界到边界......，或剥头皮......

最好的选择是--在市场之外，等待所有指标朝一个方向逆转......这要可靠得多。

XAUUSDH2 目标1955.76

1955.76

 
到目前为止，GOLD-6.22的日内卖出量很可观。
