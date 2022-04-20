黄金，黄金和XAUUSD - 页 91 1...848586878889909192939495969798...100 新评论 VVT 2022.03.16 20:41 #901 Yuriy Zaytsev #:简而言之 - 任何想法？ 该想法是一种修正，而不是一种趋势) Yuriy Zaytsev 2022.03.17 12:54 #902 VVT #:该想法是一种修正，而不是一种趋势) +++ 上午买入黄金! prostotrader 2022.03.17 13:50 #903 Yuriy Zaytsev #:+++上午买入黄金! 徒劳无功 Yuriy Zaytsev 2022.03.20 08:03 #904 prostotrader #:徒劳无功 有一天，我已经在一天之内卖掉了。 这是一个小的、厚脸皮的、厚脸皮的日内投机 :) Serqey Nikitin 2022.03.20 08:44 #905 每个交易者都有自己的方法来评估市场的当前状态......而且，在大多数情况下，有足够的细微差别，加上更多的经验......。 Yuriy Zaytsev 2022.03.20 09:23 #906 . 长是更长。 而这里有一张不同的照片。 Yuriy Zaytsev 2022.03.21 11:01 #907 黄金-6.22早上卖空。 Serqey Nikitin 2022.03.21 11:21 #908 关于黄金的分析。 目前的情况是平坦的（指标在不同的方向）......因此，你可以在一个通道中工作，从边界到边界......，或剥头皮...... 最好的选择是--在市场之外，等待所有指标朝一个方向逆转......这要可靠得多。 [删除] 2022.03.21 22:03 #909 XAUUSDH2 目标1955.76 Yuriy Zaytsev 2022.03.22 08:09 #910 到目前为止，GOLD-6.22的日内卖出量很可观。 1...848586878889909192939495969798...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
简而言之 - 任何想法？
该想法是一种修正，而不是一种趋势)
+++
上午买入黄金!
徒劳无功
有一天，我已经在一天之内卖掉了。
这是一个小的、厚脸皮的、厚脸皮的日内投机 :)
.
长是更长。
而这里有一张不同的照片。
关于黄金的分析。
目前的情况是平坦的（指标在不同的方向）......因此，你可以在一个通道中工作，从边界到边界......，或剥头皮......
最好的选择是--在市场之外，等待所有指标朝一个方向逆转......这要可靠得多。
XAUUSDH2 目标1955.76