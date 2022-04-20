黄金，黄金和XAUUSD - 页 8

瓦西里-索科洛夫

你是我们的 "显而易见的船长"!

如果我在栅栏上写道，黄金的价格取决于太阳周期，白银取决于月相，你会相信我吗？

当然，黄金的价值，就像任何其他商品一样，包括货币，比特币。 指数 等是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价格直接取决于美元指数。


哪些指数是以美元计价的？

 
迪米特里

不要把它作为一个驼峰。指数的名义 "鹦鹉 "通常不过是正好按美元计算 的指数成分的加权值。

 
瓦西里-索科洛夫

因此，"指数 "一词是指世界股票指数的一部分，在美国股票市场上使用，其计算方法包括以美元计算的公司的市值。

 
德米特里

瓦西里自己也经常 "塑造一个驼背"......

美元指数。

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0

由于美元走弱的7年周期已经开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而在黄金方面，它是一个经典


娼者。

酷!

继续保持良好的工作!

而我将会使用这些数据。



你会使用2010年的数据吗？:D :D :D
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

随着美元走弱的7年周期的开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而对于黄金来说，它是一个经典。



我一直很佩服那些能够做出多年预测的人......。

我自己做的TS长期，但我的持仓记录是140天，平均70-80天，但10年.......。

德米特里

一直以来，我都很佩服那些能够做出多年预测的人......

几年或2天有什么区别，周期和模式在任何时候都是一样的 :)我不根据这样的预测来进行交易，我只是看全局来意识到这一点。如果你看一下欧元兑美元在整个期间的周数，你可以看到一个非常清晰的7年上升-下降-增长-下降......另一个下降周期在2016年底结束
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
历史上的一切都很清楚。在实际交易中，这一切都很模糊。

欣喜若狂!

德米特里

历史上的一切都很清楚。在实际交易中，这一切都很模糊。

又是口头上的错误。

