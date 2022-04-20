黄金，黄金和XAUUSD - 页 8 123456789101112131415...100 新评论 Дмитрий 2017.07.18 13:02 #71 瓦西里-索科洛夫。你是我们的 "显而易见的船长"!如果我在栅栏上写道，黄金的价格取决于太阳周期，白银取决于月相，你会相信我吗？当然，黄金的价值，就像任何其他商品一样，包括货币，比特币。 指数 等是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价格直接取决于美元指数。哪些指数是以美元计价的？ Vasiliy Sokolov 2017.07.18 13:25 #72 迪米特里。 哪些指数是以美元计价的？不要把它作为一个驼峰。指数的名义 "鹦鹉 "通常不过是正好按美元计算 的指数成分的加权值。 Дмитрий 2017.07.18 14:11 #73 瓦西里-索科洛夫。不要做一个驼峰。指数的名义 "鹦鹉 "通常不过是指数成分的美元加权 值。因此，"指数 "一词是指世界股票指数的一部分，在美国股票市场上使用，其计算方法包括以美元计算的公司的市值。 prostotrader 2017.07.18 14:22 #74 德米特里。 也就是说，他所说的 "指数 "是指世界股票指数中在美国股票市场上交易的那一部分，其计算算法包括公司的美元市值。瓦西里自己也经常 "塑造一个驼背"......美元指数。https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0 [删除] 2017.07.18 16:01 #75 由于美元走弱的7年周期已经开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而在黄金方面，它是一个经典 [删除] 2017.07.18 16:06 #76 嫖 娼者。 酷!继续保持良好的工作!而我将会使用这些数据。 你会使用2010年的数据吗？:D :D :D Дмитрий 2017.07.18 16:28 #77 马克西姆-德米特里耶夫斯基。随着美元走弱的7年周期的开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而对于黄金来说，它是一个经典。我一直很佩服那些能够做出多年预测的人......。我自己做的TS长期，但我的持仓记录是140天，平均70-80天，但10年.......。 [删除] 2017.07.18 16:30 #78 德米特里。 一直以来，我都很佩服那些能够做出多年预测的人......我自己建立了一个长期的TS，但我持仓的记录是140天，平均70-80天，但10年.......。 几年或2天有什么区别，周期和模式在任何时候都是一样的 :)我不根据这样的预测来进行交易，我只是看全局来意识到这一点。如果你看一下欧元兑美元在整个期间的周数，你可以看到一个非常清晰的7年上升-下降-增长-下降......另一个下降周期在2016年底结束 Дмитрий 2017.07.18 16:32 #79 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我认为如果你做一年或两天，没有任何区别)。我不是通过这些预测来进行交易，我只是在看全局，以了解最新情况。如果你看一下欧元兑美元在整个期间的周数，你可以看到一个非常清晰的7年上升-下降-增长-下降......另一个下降周期在2016年底结束历史上的一切都很清楚。在实际交易中，这一切都很模糊。欣喜若狂! [删除] 2017.07.18 16:35 #80 德米特里。 历史上的一切都很清楚。在实际交易中，这一切都很模糊。欣喜若狂!又是口头上的错误。 123456789101112131415...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你是我们的 "显而易见的船长"!
如果我在栅栏上写道，黄金的价格取决于太阳周期，白银取决于月相，你会相信我吗？
当然，黄金的价值，就像任何其他商品一样，包括货币，比特币。 指数 等是以美元计价的。当然，黄金与世界上所有其他精神和非精神工具相关，包括臭名昭著的美元指数。然而，这种相关性非常弱，而且很具体。因此，可以说，黄金的价格直接取决于美元指数。
哪些指数是以美元计价的？
哪些指数是以美元计价的？
不要把它作为一个驼峰。指数的名义 "鹦鹉 "通常不过是正好按美元计算 的指数成分的加权值。
不要做一个驼峰。指数的名义 "鹦鹉 "通常不过是指数成分的美元加权 值。
因此，"指数 "一词是指世界股票指数的一部分，在美国股票市场上使用，其计算方法包括以美元计算的公司的市值。
也就是说，他所说的 "指数 "是指世界股票指数中在美国股票市场上交易的那一部分，其计算算法包括公司的美元市值。
瓦西里自己也经常 "塑造一个驼背"......
美元指数。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
由于美元走弱的7年周期已经开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而在黄金方面，它是一个经典
酷!
继续保持良好的工作!
而我将会使用这些数据。
你会使用2010年的数据吗？:D :D :D
随着美元走弱的7年周期的开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而对于黄金来说，它是一个经典。
我一直很佩服那些能够做出多年预测的人......。
我自己做的TS长期，但我的持仓记录是140天，平均70-80天，但10年.......。
一直以来，我都很佩服那些能够做出多年预测的人......
我自己建立了一个长期的TS，但我持仓的记录是140天，平均70-80天，但10年.......。
我认为如果你做一年或两天，没有任何区别)。我不是通过这些预测来进行交易，我只是在看全局，以了解最新情况。如果你看一下欧元兑美元在整个期间的周数，你可以看到一个非常清晰的7年上升-下降-增长-下降......另一个下降周期在2016年底结束
历史上的一切都很清楚。在实际交易中，这一切都很模糊。
欣喜若狂!
历史上的一切都很清楚。在实际交易中，这一切都很模糊。
欣喜若狂!
又是口头上的错误。