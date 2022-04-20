黄金，黄金和XAUUSD - 页 20 1...131415161718192021222324252627...100 新评论 prostotrader 2020.03.17 08:40 #191 也许我们会在今天下午3点后到达那里。 [删除] 2020.03.17 11:51 #192 prostotrader: 也许我们会在今天下午3点后完成。 你的交易的止损点在哪里？在低点（1430）之下？ [删除] 2020.03.17 12:02 #193 是的!- XAUUSDM5进展顺利 Konstantin Nikitin 2020.03.17 12:13 #194 同时，中国的工业生产正在恢复。而石油已经回调了一些，已经在~30美元。 [删除] 2020.03.17 13:24 #195 想转弯 - 黄色水平线，停止 [删除] 2020.03.17 14:43 #196 仍将可能下降 GhostMan 2020.03.17 16:00 #197 Alexsandr San: 仍将可能下降 我有一个良好的开端）我得到的是浪费了)))) ? 我预计1600+，然后回撤到1580+-那里，在那里徘徊，画出第三个顶。IHMO... [删除] 2020.03.17 16:01 #198 GhostMan: 你有了这样一个好的开始）我现在没钱了））？ 不! [删除] 2020.03.17 16:48 #199 我还在寻找一种模式。 我还在寻找一种模式。 今天17000卢布+。 prostotrader 2020.03.17 18:33 #200 Alexey Kozitsyn: 你的交易的止损点在哪里？在低点（1430）之下？ 我不做带止损的交易。 1...131415161718192021222324252627...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也许我们会在今天下午3点后到达那里。
你的交易的止损点在哪里？在低点（1430）之下？
是的!- XAUUSDM5进展顺利
想转弯 - 黄色水平线，停止
仍将可能下降
我有一个良好的开端）我得到的是浪费了)))) ?
我预计1600+，然后回撤到1580+-那里，在那里徘徊，画出第三个顶。IHMO...
你有了这样一个好的开始）我现在没钱了））？
不!
我还在寻找一种模式。
今天17000卢布+。
我不做带止损的交易。