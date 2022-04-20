黄金，黄金和XAUUSD - 页 20

也许我们会在今天下午3点后到达那里。

prostotrader:

也许我们会在今天下午3点后完成。

你的交易的止损点在哪里？在低点（1430）之下？

是的!- XAUUSDM5进展顺利

XAUUSDM5

 
同时，中国的工业生产正在恢复。而石油已经回调了一些，已经在~30美元。
想转弯 - 黄色水平线，停止

XAUUSDM5

仍将可能下降

图片来源

XAUUSDM5

 
Alexsandr San:

仍将可能下降


我有一个良好的开端）我得到的是浪费了)))) ?

我预计1600+，然后回撤到1580+-那里，在那里徘徊，画出第三个顶。IHMO...

GhostMan:

你有了这样一个好的开始）我现在没钱了））？

不!

XAUUSDH2

我还在寻找一种模式。

今天17000卢布+。

Shot777i.PNG

 
Alexey Kozitsyn:

你的交易的止损点在哪里？在低点（1430）之下？

我不做带止损的交易。

