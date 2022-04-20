黄金，黄金和XAUUSD - 页 77 1...707172737475767778798081828384...100 新评论 [删除] 2021.02.18 03:40 #761 黄金试图向上逆转--有点早，先到1765.92 - 虽然，可能反转已经开始--但粉色水平仍有待攻克。 [删除] 2021.02.18 05:27 #762 看起来她今天决定以1791.32美元的价格出售。 Serqey Nikitin 2021.02.18 06:52 #763 分析。 3.从正面看... 观点：暂时退出市场--等待 所有 指标转向一个方向... [删除] 2021.02.18 16:47 #764 SanAlex:看起来她今天决定去1791.32点 去过那里，也去过那里--这里有一件坏事，没有抓住我下面的黄线带我到顶。 [删除] 2021.03.02 07:41 #765 我可以说，我们可以从这里买入，目标是1752.81？ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 我不明白!- 为什么上面的指标是另一张图片上的--点与这张图片不一致。怎么可能呢？ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 我现在明白了--如果你也看一下月份的数字，一切都会匹配。 [删除] 2021.03.03 04:26 #766 SanAlex:我可以说，我们可以从这里买入，目标是1752.81？\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\我不明白!- 为什么上面的指标是另一张图片上的--点与这张图片不一致。怎么可能呢？\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\我现在明白了--一切都吻合了。如果你也看一下月份的日期。 我昨天错过了我的目标，今天应该会有的。 Serqey Nikitin 2021.03.03 11:19 #767 在我看来：策略应该是清晰的，简单的，不会出现错误的信号。 开仓--通过所有指标向一个方向转动。 平仓 - 转动最快的指标（此刻）。 P.S. 指标反转--跨越零线：数值 "+"--趋势向上，数值"-"--趋势向下。 印第安人。Zig-Zag不参与分析。 Ramiz Mavludov 2021.03.03 11:37 #768 Serqey Nikitin:在我看来：策略应该是清晰的，简单的，不会出现错误的信号。开仓--通过所有指标向一个方向转动。平仓 - 转动最快的指标（此刻）。P.S. 指标反转--跨越零线：数值 "+"--趋势向上，数值"-"--趋势向下。 从截图来看，第一个指标是多余的。) Serqey Nikitin 2021.03.03 12:12 #769 Ramiz Mavludov:从截图上看，第1个指标是多余的。) 1st ind.- 如果是Zig-Zag，那么在主题的一开始，我就写道，这个指标不参与分析，而只是一个图片的比较。 在分析中-----------------只有印度。3, 4, 7... Ramiz Mavludov 2021.03.03 12:15 #770 Serqey Nikitin:1st ind.- 如果Zig-Zag，我在主题的一开始就写道，这个指数不是分析的一部分，而只是一张用于比较的图片......在分析中-----------------只有印度。3, 4, 7... 我是说从地下室，最上面的那个。TD 3_ 1...707172737475767778798081828384...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
黄金试图向上逆转--有点早，先到1765.92
- 虽然，可能反转已经开始--但粉色水平仍有待攻克。
看起来她今天决定以1791.32美元的价格出售。
分析。
3.从正面看...
观点：暂时退出市场--等待 所有 指标转向一个方向...
去过那里，也去过那里--这里有一件坏事，没有抓住我下面的黄线带我到顶。
我可以说，我们可以从这里买入，目标是1752.81？
我不明白!- 为什么上面的指标是另一张图片上的--点与这张图片不一致。怎么可能呢？
我现在明白了--如果你也看一下月份的数字，一切都会匹配。
我昨天错过了我的目标，今天应该会有的。
在我看来：策略应该是清晰的，简单的，不会出现错误的信号。
开仓--通过所有指标向一个方向转动。
平仓 - 转动最快的指标（此刻）。
P.S. 指标反转--跨越零线：数值 "+"--趋势向上，数值"-"--趋势向下。
印第安人。Zig-Zag不参与分析。
从截图来看，第一个指标是多余的。)
1st ind.- 如果是Zig-Zag，那么在主题的一开始，我就写道，这个指标不参与分析，而只是一个图片的比较。
在分析中-----------------只有印度。3, 4, 7...
我是说从地下室，最上面的那个。TD 3_