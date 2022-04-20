黄金，黄金和XAUUSD - 页 77

黄金试图向上逆转--有点早，先到1765.92

- 虽然，可能反转已经开始--但粉色水平仍有待攻克。

xauusdh2 1765.92

看起来她今天决定以1791.32美元的价格出售。

xauusdh1 1791.32

 

分析。

3.从正面看...

观点：暂时退出市场--等待 所有 指标转向一个方向...

SanAlex:

看起来她今天决定去1791.32点


去过那里，也去过那里--这里有一件坏事，没有抓住我下面的黄线带我到顶。

XAUUSDH2 90

我可以说，我们可以从这里买入，目标是1752.81

xauusdh2 1752.81

我不明白!- 为什么上面的指标是另一张图片上的--点与这张图片不一致。怎么可能呢？

我现在明白了--如果你也看一下月份的数字，一切都会匹配。

我昨天错过了我的目标，今天应该会有的。

XAUUSDH2 hhh

 

在我看来：策略应该是清晰的，简单的，不会出现错误的信号。


开仓--通过所有指标向一个方向转动。

平仓 - 转动最快的指标（此刻）。


P.S. 指标反转--跨越零线：数值 "+"--趋势向上，数值"-"--趋势向下。

印第安人。Zig-Zag不参与分析。

 
从截图来看，第一个指标是多余的。)

 
我是说从地下室，最上面的那个。TD 3_

