黄金，黄金和XAUUSD - 页 64 1...575859606162636465666768697071...100 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.11.20 05:21 #631 Алексей Тарабанов:在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。 奢侈的例子，有一个盈利的金字塔和一个独家的BG))))道德高尚的老兄迫在眉睫。 Александр 2020.11.20 15:41 #632 Александр:对未来进入的初步分析。 所以，你去那里）））。提前关闭--期权到期 ) [删除] 2020.11.20 18:33 #633 Александр:类似于这样的情况))))提前关闭--期权到期 ) Leha，黄金价格目标是2080和更高，因为趋势是上升的，跌破1850不会发生。 Александр 2020.11.20 19:44 #634 更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在BAI取货。 Vitaly Muzichenko 2020.11.20 19:58 #635 Александр:更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在海湾地区取货。 这就是目前没有被交易的方式。 Serqey Nikitin 2020.11.20 19:59 #636 Александр:更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在BAI取货。 你展示了你的分析... 目的是什么......？ - 只是为了让你的同事了解你的工作......？ - 还是你在等待对这一分析的评价......？ Алексей Тарабанов 2020.11.20 20:20 #637 Valeriy Yastremskiy:奢侈的例子，有一个有利可图的金字塔计划和一个独家的BG))))你所看到的是一个道德高尚的家伙。 我不是在谈论道德或BG。我说的是危机的动态，这并不遥远。 顺便问一下，了解危机动态并将这种知识作为竞争优势是不道德的吗？ 1997年11月，我在早上6点左右被叫醒了。他们告诉我这个消息，并敦促我立即出售 我的二级股票。 我在11点钟卖给了阿尔法资本。在一天结束时，第二梯队的价值已经低于基座。 我是不道德的吗？ [删除] 2020.11.20 20:41 #638 Алексей Тарабанов:我不是在谈论道德或BG。我说的是危机的动态，它就在眼前。顺便问一下，了解危机的动态并将这种知识作为竞争优势，是不是不道德？1997年11月，我在早上6点左右被叫醒了。他们告诉我这个消息，并敦促我立即出售 我的二级股票。我在11点钟卖给了阿尔法资本。当天结束时，第二梯队已经到了基座以下。我是不道德的吗？ 谁打来的电话，女儿？ Алексей Тарабанов 2020.11.20 20:46 #639 Vladimir Baskakov: 谁打来的电话，女儿？ 为什么你对世界如此反感？我的前女婿是个不错的心理医生，我可以帮助你。 当时23岁的费利克斯-卢巴谢夫斯基打电话来。谷歌一下。 Александр 2020.11.21 07:24 #640 Serqey Nikitin:你已经展示了你的分析...目的是什么......？- 只是为了让你的同事了解你的工作......？- 还是你在等待对这一分析的评估......？ 目标 1890 - 1892 1...575859606162636465666768697071...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。
有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。
在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。
黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。
奢侈的例子，有一个盈利的金字塔和一个独家的BG))))道德高尚的老兄迫在眉睫。
对未来进入的初步分析。
所以，你去那里）））。提前关闭--期权到期 )
类似于这样的情况))))提前关闭--期权到期 )
更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在BAI取货。
更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在海湾地区取货。
这就是目前没有被交易的方式。
更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在BAI取货。
你展示了你的分析...
目的是什么......？
- 只是为了让你的同事了解你的工作......？
- 还是你在等待对这一分析的评价......？
奢侈的例子，有一个有利可图的金字塔计划和一个独家的BG))))你所看到的是一个道德高尚的家伙。
我不是在谈论道德或BG。我说的是危机的动态，这并不遥远。
顺便问一下，了解危机动态并将这种知识作为竞争优势是不道德的吗？
1997年11月，我在早上6点左右被叫醒了。他们告诉我这个消息，并敦促我立即出售 我的二级股票。
我在11点钟卖给了阿尔法资本。在一天结束时，第二梯队的价值已经低于基座。
我是不道德的吗？
我不是在谈论道德或BG。我说的是危机的动态，它就在眼前。
顺便问一下，了解危机的动态并将这种知识作为竞争优势，是不是不道德？
1997年11月，我在早上6点左右被叫醒了。他们告诉我这个消息，并敦促我立即出售 我的二级股票。
我在11点钟卖给了阿尔法资本。当天结束时，第二梯队已经到了基座以下。
我是不道德的吗？
谁打来的电话，女儿？
为什么你对世界如此反感？我的前女婿是个不错的心理医生，我可以帮助你。
当时23岁的费利克斯-卢巴谢夫斯基打电话来。谷歌一下。
你已经展示了你的分析...
目的是什么......？
- 只是为了让你的同事了解你的工作......？
- 还是你在等待对这一分析的评估......？