Алексей Тарабанов:

在你了解黄金的价格是如何形成的之前，不要去碰它。

有一个词可以形容它：Triarius。对罗马人来说，这是第三排；由老的、经过考验的战士组成。在前面的是年轻人。

在20世纪90年代，我的一个朋友以这种方式建立了一个企业。2层高利润（第一层是金字塔计划）；第三层是Lianozovo的录音室Triarium。它几乎无利可图，尽管它拥有格雷本希科夫的所有录音制品的权利。独家报道。

黄金是Triarium。首先，股指将崩溃（很快），美元将飙升。之后进入黄金领域。

奢侈的例子，有一个盈利的金字塔和一个独家的BG))))道德高尚的老兄迫在眉睫。

 
Александр:

对未来进入的初步分析。



所以，你去那里）））。提前关闭--期权到期 )



Александр:

类似于这样的情况))))提前关闭--期权到期 )

Leha，黄金价格目标是2080和更高，因为趋势是上升的，跌破1850不会发生。
 

更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在BAI取货。


 
Александр:

更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在海湾地区取货。

这就是目前没有被交易的方式。

 
Александр:

更新了分析报告。等待对这个区域的修正。我将会在BAI取货。


你展示了你的分析...

目的是什么......？

- 只是为了让你的同事了解你的工作......？

- 还是你在等待对这一分析的评价......？

 
Valeriy Yastremskiy:

奢侈的例子，有一个有利可图的金字塔计划和一个独家的BG))))你所看到的是一个道德高尚的家伙。

我不是在谈论道德或BG。我说的是危机的动态，这并不遥远。

顺便问一下，了解危机动态并将这种知识作为竞争优势是不道德的吗？

1997年11月，我在早上6点左右被叫醒了。他们告诉我这个消息，并敦促我立即出售 我的二级股票

我在11点钟卖给了阿尔法资本。在一天结束时，第二梯队的价值已经低于基座。

我是不道德的吗？

Алексей Тарабанов:

我不是在谈论道德或BG。我说的是危机的动态，它就在眼前。

顺便问一下，了解危机的动态并将这种知识作为竞争优势，是不是不道德？

1997年11月，我在早上6点左右被叫醒了。他们告诉我这个消息，并敦促我立即出售 我的二级股票

我在11点钟卖给了阿尔法资本。当天结束时，第二梯队已经到了基座以下。

我是不道德的吗？

谁打来的电话，女儿？
 
Vladimir Baskakov:
谁打来的电话，女儿？

为什么你对世界如此反感？我的前女婿是个不错的心理医生，我可以帮助你。

当时23岁的费利克斯-卢巴谢夫斯基打电话来。谷歌一下。

 
Serqey Nikitin:

你已经展示了你的分析...

目的是什么......？

- 只是为了让你的同事了解你的工作......？

- 还是你在等待对这一分析的评估......？

目标 1890 - 1892
