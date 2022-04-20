黄金，黄金和XAUUSD - 页 76

SanAlex:

今天在下行方面--有一些点，从这些点开始发生逆转。

- 从黄色水平线--反转点向上。

不知何故，这一切并不令人信服......

在这里，价格到了第一条 "黄线"--打开了！！！，价格到了第二条 "黄线"......

该怎么做？

还有，谁说 "黄线 "是画在正确的点上的？......这都是自然的创造力：我想--我画了一条线穿过这个漂亮的点......为什么，我真的很喜欢这一点......！但最好确定并多画几条线--以便不冒犯任何人！......现在它真的很美！！！"。

Serqey Nikitin:

这并不令人信服...

价格到了第一条黄线--开盘！...，价格到了第二条黄线....

该怎么做？

还有，谁说 "黄线 "是画在正确的点上的？......这都是自然的创造力：我想--我画了一条线穿过这个漂亮的点......什么，我真的很喜欢这一点......！但最好确定并多画几条线--这样就不会冒犯任何人！......现在真的很美！！！"。

当我把它们放在那里时，这是因为 水平是基于指标的。

\\\\\\\\\\\\\

我看到它已经转过来了--它通常会从灰线转过来，然后回到对面的灰线上。

XAUUSDH2 2

 
SanAlex:

黄线是挂单--价格触及买入。 我把它们设置在那里，因为水平是来自指标。

我把它们设置在那里是因为它们是指标的级别。

想象一下一百年前的交易：没有止损和挂单...你会怎么做...？

所有这些人为的噱头创造了同样的交易利润，事实上--它们迷惑了交易者，不允许他做出正确的决定!

根据你的方案，这三笔订单可能都是向上开的，而价格会慢慢地不断往下爬......。

Serqey Nikitin:

交易员的任何行动都必须是合理的，而不是从天花板上取下来的。

想象一下一百年前的交易：没有止损和挂单...你会怎么做...？

所有这些人为的噱头创造了同样的交易利润，事实上--它们迷惑了交易者，不允许他做出正确的决定!

根据你的方案，这三笔订单可能都是向上开的，价格会慢慢继续向下爬升......

任何事情都可能发生，外汇是不可预测的，风险很大。不冒风险的人不喝香槟

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

我不是在强迫你，我已经大声说出了我的意见，这取决于每个人。

 
SanAlex:

一切皆有可能--外汇是不可预测的，风险很大。不冒风险的人不喝香槟

这是你说服自己为自己的错误辩护的方式吗...？

Serqey Nikitin:

这是你说服自己为自己的错误辩护的方式吗...？

谁没有错误？- 错误让我们了解了生活。

 
SanAlex:

谁没有错误？- 错误让我们了解生活

HUGE！好的短语--我们可以掩盖自己的一切...。
 
SanAlex:

谁没有错误？- 错误让我们了解生活

只有无所事事的人才不会犯错!

Vitaly Muzichenko:

只有什么都不做的人，才是没有错的!

这就是我的意思!

 
SanAlex:

谁没有错误？- 错误让我们了解了生活。

"没有杀死我们的东西使我们更强大 "这句话并不适用于黄金的平均水平 :-)

