今天在下行方面--有一些点，从这些点开始发生逆转。
- 从黄色水平线--反转点向上。
不知何故，这一切并不令人信服......
在这里，价格到了第一条 "黄线"--打开了！！！，价格到了第二条 "黄线"......
该怎么做？
还有，谁说 "黄线 "是画在正确的点上的？......这都是自然的创造力：我想--我画了一条线穿过这个漂亮的点......为什么，我真的很喜欢这一点......！但最好确定并多画几条线--以便不冒犯任何人！......现在它真的很美！！！"。
当我把它们放在那里时，这是因为 水平是基于指标的。
我看到它已经转过来了--它通常会从灰线转过来，然后回到对面的灰线上。
想象一下一百年前的交易：没有止损和挂单...你会怎么做...？
所有这些人为的噱头创造了同样的交易利润，事实上--它们迷惑了交易者，不允许他做出正确的决定!
根据你的方案，这三笔订单可能都是向上开的，而价格会慢慢地不断往下爬......。
任何事情都可能发生，外汇是不可预测的，风险很大。不冒风险的人不喝香槟
我不是在强迫你，我已经大声说出了我的意见，这取决于每个人。
这是你说服自己为自己的错误辩护的方式吗...？
谁没有错误？- 错误让我们了解了生活。
只有无所事事的人才不会犯错!
这就是我的意思!
"没有杀死我们的东西使我们更强大 "这句话并不适用于黄金的平均水平 :-)