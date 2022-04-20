黄金，黄金和XAUUSD - 页 9 12345678910111213141516...100 新评论 Victor Ziborov 2017.07.20 10:53 #81 Maxim Dmitrievsky: 由于美元走弱的7年周期已经开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而对于黄金来说，它是一个经典。马克西姆，在我看来，你做了一个非常有逻辑性和说服力的预测。可能因为美元的疲软，我们将看到欧元兑美元的进一步增长。甚至高于1.1800。现在是12:00。到目前为止，欧元兑美元在D1区已经连续两天回落。但今天（7月20日）基辅时间14:45，欧元加息。而在7月26日，美元利率。这就是全部，我认为，9月7日之前的冷清（欧元利率）。因此，7月20日和7月26日将决定欧元兑美元在这段时间的行为--直到9月7日。最有可能的是，会有一个单位，但我们将看到。 [删除] 2017.07.20 11:29 #82 维克多-齐博洛夫。 马克西姆，我认为你的预测很有逻辑性，很有说服力。也许由于美元的疲软，我们将看到欧元兑美元继续上涨。甚至高于1.1800。现在是12:00。到目前为止，欧元兑美元在D1区已经连续两天回落。但今天（7月20日）基辅时间14:45，欧元加息。而在7月26日，美元利率。这就是全部，我认为，9月7日之前的冷清（欧元利率）。因此，7月20日和7月26日将决定欧元兑美元在这段时间的行为--直到9月7日。最有可能是平地，但我们会看到。不幸的是，我没有1990年以前的ECU的图表，如果能跟踪它，会很有趣，但1990年以后有一个明显的7年时间，你甚至可以仔细检查。总的来说，整个图表本身是镜面直观的:)我不知道到底能有多强的增长，因为Equus没有胶水，但我们可以假设至少要对前一个七年周期进行50%的修正。而在这几周里，形成的下跌显然是一种修正。 从经典的角度来看，如果中间有一个三角形，而且只有2个波浪，那么除了人字形，不可能是其他的东西。而 "之 "字形的腿在长度和时间上几乎是相等的，这可能只是表明这个阵型已经自己解决了，应该有一个长期趋势的变化。如果你想幻想一下每月的图表，那么。凡尔纳，这不是幻想，而是根据阻力最小的原则进行的预测--报价移动的最简单方式，答案就在类似的周期中。我的意思是，特朗普很可能确实是普京的门徒（开玩笑） :) Sergey Chalyshev 2017.07.21 22:08 #83 米哈伊尔-西马科夫。 时间会证明一切。当你的止损被触发时，请告诉我，我也会卖出。 Mikhail Simakov 2017.07.22 17:09 #84 谢尔盖-查尔舍夫。 当你的止损被触发时请告诉我，我也会卖出。你是说止损吗？一个已经触发了。我正在测试我的神经网，非常兴奋，过去4周的信号很准确。这次错过了，我把她训练好了。它仍然坚持在接下来的一周内降低价格 Yurii Kostin 2017.07.26 13:35 #85 嗨，伙计们。有谁在积极进行黄金交易？我想知道你的决定是基于什么数据？ Yurii Kostin 2017.07.26 13:37 #86 还有第二个问题，谁有过成功的经验，你做交易多久了？对其他人在这个仪器上的结果感兴趣 prostotrader 2017.07.26 16:23 #87 尤里-科斯廷。嗨，伙计们。有谁在积极进行黄金交易？我想知道你是根据什么数据来做决定的？是不是太懒了，没有先阅读主题？ Yurii Kostin 2017.07.26 23:50 #88 嫖 娼者。 你是不是太懒了，没有先看一下这个主题？ 所以我读了一下，支部里有4-7个人写了不同的想法，关于与美元的相关性，7年的周期等等。 这真的很有趣，谁在交易这种工具，成功的原因是什么？例如：我在亏损，交易量为0，我是那5%的人有什么，还是我就是个神））））。例如，关于与美元指数的相关性的一两句话。所谓的相关性，就是没有相关性，但有一个更复杂的公式，就是工具的相关性。你不能说指数会下跌，黄金会上涨。这是无稽之谈，可能是在某个时间段，也可能是不同的时间段，两者都在上升），重点是有某些算法（程序）在推动市场。例如，在确定黄金价格的公式中，有几十个不同的参数和工具，在不同情况下有不同的优先级。像我们这样的凡人不知道确切的公式））看相关性是浪费时间，今天一个，明天一个。 Vitaly Muzichenko 2017.07.27 00:07 #89 尤里-科斯廷。 我看过了，4-7个人写了不同的想法，关于与美元的相关性，7年的周期等等。我真的很好奇，谁在交易这个工具，成功率是多少？例如：我在亏损，交易量为0，我是那5%的人有什么，还是我就是个神））））。例如，关于与美元指数的相关性的一两句话。所谓的相关性是不存在的，但有一个更复杂的公式来说明文书的相互关系。你不能说指数会下跌，黄金会上涨。这是无稽之谈，可能是在某个时间段，也可能是不同的时间段，两者都在上升），重点是有某些算法（程序）在推动市场。例如，在确定黄金价格的公式中，有几十个不同的参数和工具，在不同情况下有不同的优先级。像我们这样的凡人不知道确切的公式））看相关性是浪费时间，今天一个，明天一个。分析比M5大一点的图表，例如D1和更高的图表。 Sergey Chalyshev 2017.08.17 17:02 #90 看来我们需要每次都卖出一点儿。 12345678910111213141516...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
由于美元走弱的7年周期已经开始，印美元可能会在未来很长一段时间内下跌。而对于黄金来说，它是一个经典。
马克西姆，在我看来，你做了一个非常有逻辑性和说服力的预测。可能因为美元的疲软，我们将看到欧元兑美元的进一步增长。甚至高于1.1800。现在是12:00。到目前为止，欧元兑美元在D1区已经连续两天回落。但今天（7月20日）基辅时间14:45，欧元加息。而在7月26日，美元利率。这就是全部，我认为，9月7日之前的冷清（欧元利率）。因此，7月20日和7月26日将决定欧元兑美元在这段时间的行为--直到9月7日。最有可能的是，会有一个单位，但我们将看到。
不幸的是，我没有1990年以前的ECU的图表，如果能跟踪它，会很有趣，但1990年以后有一个明显的7年时间，你甚至可以仔细检查。总的来说，整个图表本身是镜面直观的:)
我不知道到底能有多强的增长，因为Equus没有胶水，但我们可以假设至少要对前一个七年周期进行50%的修正。
而在这几周里，形成的下跌显然是一种修正。 从经典的角度来看，如果中间有一个三角形，而且只有2个波浪，那么除了人字形，不可能是其他的东西。而 "之 "字形的腿在长度和时间上几乎是相等的，这可能只是表明这个阵型已经自己解决了，应该有一个长期趋势的变化。
如果你想幻想一下每月的图表，那么。
凡尔纳，这不是幻想，而是根据阻力最小的原则进行的预测--报价移动的最简单方式，答案就在类似的周期中。
我的意思是，特朗普很可能确实是普京的门徒（开玩笑） :)
时间会证明一切。
你是说止损吗？一个已经触发了。我正在测试我的神经网，非常兴奋，过去4周的信号很准确。这次错过了，我把她训练好了。它仍然坚持在接下来的一周内降低价格
嗨，伙计们。有谁在积极进行黄金交易？我想知道你的决定是基于什么数据？
还有第二个问题，谁有过成功的经验，你做交易多久了？对其他人在这个仪器上的结果感兴趣
我看过了，4-7个人写了不同的想法，关于与美元的相关性，7年的周期等等。我真的很好奇，谁在交易这个工具，成功率是多少？例如：我在亏损，交易量为0，我是那5%的人有什么，还是我就是个神））））。
分析比M5大一点的图表，例如D1和更高的图表。
看来我们需要每次都卖出一点儿。