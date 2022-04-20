黄金，黄金和XAUUSD - 页 14 1...789101112131415161718192021...100 新评论 Vladimir Kononenko 2019.09.09 20:16 #131 Igor Makanu: 这是一个来自维基百科的公式，美元指数每年都会重新计算，你必须谷歌 "markit_iboxxfx_index"，在ihsmarkit.com - 他们做全球货币 利用分析，这里是2019年的。 Fxusd eur 41.55%. Fxusd cad 28.73% FXUSD JPY 15.76% FXUSD GBP 8.69%。 Fxusd chf 5.27%。 即DXY计算=50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527) 我没有找到任何关于第一个乘数的信息，我附上了按年份划分的数据。 使用这些表格可以形成任何货币的指数，但是，我认为，这都是基本面数据，它们不适合交易。 目前，如果你用你的权重来计算指数，Bx指数应该等于1.170303 在现实中，DXY=98.24 而按 "旧 "费率计算，则为0.9824 Igor Makanu 2019.09.09 20:46 #132 Vladimir Kononenko: 目前，如果你用你的权重来计算指数，奎德指数应该是=1.170303 在现实中，DXY=98.24 而根据 "旧 "赔率的计算结果是0.9824。 不幸的是，我没有发明美元指数，在理论上，它显示了前一年的美元营业额，终端或上述网站计算的美元指数来自我所知道的维基文章 因此，你需要决定你是否需要依靠真实的数据--我已经列出了参考材料，或者你是否需要重复一个公式 但美元指数是一个全球趋势，它并不显示目前的情况，我正在寻找TS盘面，它不需要盘面，我认为 Vladimir Karputov 2019.09.19 05:30 #133 与本主题无关的评论已被移至 "外汇 - 2019年趋势、预测和后果"。 Mikhail Simakov 2019.10.10 15:20 #134 是时候购买了吗？ Sergey Chalyshev 2019.10.10 18:07 #135 Mikhail Simakov: 是时候购买了吗？ 好的，成交! Mikhail Simakov 2019.10.11 01:19 #136 Sergey Chalyshev: 好的，成交! 而现在是时候了？) prostotrader 2019.10.11 20:15 #137 Mikhail Simakov: 而现在是时候了？) 在1495点买入，预期1525点 Mikhail Simakov 2019.10.12 11:19 #138 prostotrader: 在1495点买入，预期1525点 不记得谁说过。"你需要低点来打破它们" Dmitriy Skub 2019.10.12 16:58 #139 Mikhail Simakov: 我不记得谁说过。"你需要最小值来通过它们" 高点呢？) Vitaly Muzichenko 2019.10.12 18:34 #140 Mikhail Simakov: 我不记得谁说过。"低点是要被打破的"。 我更喜欢它："今天很值钱的东西，明天可能更值钱"（我想是巴菲特说的）。 1...789101112131415161718192021...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是一个来自维基百科的公式，美元指数每年都会重新计算，你必须谷歌 "markit_iboxxfx_index"，在ihsmarkit.com - 他们做全球货币 利用分析，这里是2019年的。
Fxusd eur 41.55%.
Fxusd cad 28.73%
FXUSD JPY 15.76%
FXUSD GBP 8.69%。
Fxusd chf 5.27%。
即DXY计算=50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)
我没有找到任何关于第一个乘数的信息，我附上了按年份划分的数据。 使用这些表格可以形成任何货币的指数，但是，我认为，这都是基本面数据，它们不适合交易。
目前，如果你用你的权重来计算指数，Bx指数应该等于1.170303
在现实中，DXY=98.24
而按 "旧 "费率计算，则为0.9824
不幸的是，我没有发明美元指数，在理论上，它显示了前一年的美元营业额，终端或上述网站计算的美元指数来自我所知道的维基文章
因此，你需要决定你是否需要依靠真实的数据--我已经列出了参考材料，或者你是否需要重复一个公式
但美元指数是一个全球趋势，它并不显示目前的情况，我正在寻找TS盘面，它不需要盘面，我认为
是时候购买了吗？
好的，成交!
而现在是时候了？)
在1495点买入，预期1525点
不记得谁说过。"你需要低点来打破它们"
我更喜欢它："今天很值钱的东西，明天可能更值钱"（我想是巴菲特说的）。