Igor Makanu:

这是一个来自维基百科的公式，美元指数每年都会重新计算，你必须谷歌 "markit_iboxxfx_index"，在ihsmarkit.com - 他们做全球货币 利用分析，这里是2019年的。

Fxusd eur 41.55%.

Fxusd cad 28.73%

FXUSD JPY 15.76%

FXUSD GBP 8.69%。

Fxusd chf 5.27%。

即DXY计算=50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)

我没有找到任何关于第一个乘数的信息，我附上了按年份划分的数据。 使用这些表格可以形成任何货币的指数，但是，我认为，这都是基本面数据，它们不适合交易。

目前，如果你用你的权重来计算指数，Bx指数应该等于1.170303

在现实中，DXY=98.24

而按 "旧 "费率计算，则为0.9824

 
Vladimir Kononenko:

目前，如果你用你的权重来计算指数，奎德指数应该是=1.170303

在现实中，DXY=98.24

而根据 "旧 "赔率的计算结果是0.9824。

不幸的是，我没有发明美元指数，在理论上，它显示了前一年的美元营业额，终端或上述网站计算的美元指数来自我所知道的维基文章

因此，你需要决定你是否需要依靠真实的数据--我已经列出了参考材料，或者你是否需要重复一个公式

但美元指数是一个全球趋势，它并不显示目前的情况，我正在寻找TS盘面，它不需要盘面，我认为

 
是时候购买了吗？
 
Mikhail Simakov:
是时候购买了吗？
好的，成交!
 
Sergey Chalyshev:
好的，成交!

而现在是时候了？)

 
Mikhail Simakov:

而现在是时候了？)


在1495点买入，预期1525点

 
prostotrader:


在1495点买入，预期1525点

不记得谁说过。"你需要低点来打破它们"

 
Mikhail Simakov:

我不记得谁说过。"你需要最小值来通过它们"

高点呢？)
 
Mikhail Simakov:

我不记得谁说过。"低点是要被打破的"。

我更喜欢它："今天很值钱的东西，明天可能更值钱"（我想是巴菲特说的）。

