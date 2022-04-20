黄金，黄金和XAUUSD - 页 30 1...232425262728293031323334353637...100 新评论 [删除] 2020.07.31 06:37 #291 SanAlex:上升至1987.42的机会更大。-----------在剩下的30分钟内突破该点，那么就有机会上涨。 这里很有意思--如果它穿透点的话，可以向上，也可以向下，看起来也不错。 附加的文件： XAUUSDM30x.png 59 kb XAUUSDM3011.png 62 kb [删除] 2020.07.31 08:12 #292 SanAlex:这里很有意思--如果它突破了，就上涨，如果它看起来不错，就下跌。 一旦它被打破，它就开始移动--你无法阻止它。 附加的文件： XAUUSDM30kl.png 60 kb Mikhail Simakov 2020.08.02 14:18 #293 Nikolai Karetnikov:不是21日的修正，而是美联储会议结果的公布，黄金对此作出了反应。根据结果，黄金没有理由下跌，只有理由上涨。 黄金有下跌的理由 Nikolai Karetnikov 2020.08.02 14:28 #294 容易 ) Александр 2020.08.04 19:22 #295 黄金继续反弹! Satan Claws 2020.08.08 15:20 #296 黄金做空一切! [删除] 2020.08.12 05:19 #297 webgopnik: 所有的东西都是金黄色的短裤! 你能带我去坐你的船吗？ 空头将不停地进行。 XAU/USD 1755.71 附加的文件： XAUUSDDaily.png 44 kb [删除] 2020.08.13 04:33 #298 SanAlex:你能带我去坐你的船吗？我认为我们要做空，不停地做。 XAU/USD 1755.71。 怀疑--不想直接去看那个价格。 而现在它又开始回升，它想回落到XAU/USD 1990.80 附加的文件： XAUUSDDaily.png 59 kb XAUUSDM30.png 44 kb [删除] 2020.08.13 19:01 #299 SanAlex:现在又想回升 XAU/USD 1990.80 它应该升至1990.80，而且看起来它将会这样做。 附加的文件： XAUUSDH2.png 54 kb Александр 2020.08.13 21:53 #300 当前交易 1...232425262728293031323334353637...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
上升至1987.42的机会更大。
-----------
在剩下的30分钟内突破该点，那么就有机会上涨。
这里很有意思--如果它穿透点的话，可以向上，也可以向下，看起来也不错。
这里很有意思--如果它突破了，就上涨，如果它看起来不错，就下跌。
一旦它被打破，它就开始移动--你无法阻止它。
不是21日的修正，而是美联储会议结果的公布，黄金对此作出了反应。
根据结果，黄金没有理由下跌，只有理由上涨。
黄金继续反弹!
所有的东西都是金黄色的短裤!
你能带我去坐你的船吗？
空头将不停地进行。 XAU/USD 1755.71
你能带我去坐你的船吗？
我认为我们要做空，不停地做。 XAU/USD 1755.71。
怀疑--不想直接去看那个价格。
而现在它又开始回升，它想回落到XAU/USD 1990.80
现在又想回升 XAU/USD 1990.80
它应该升至1990.80，而且看起来它将会这样做。
