黄金，黄金和XAUUSD - 页 30

新评论
[删除]  
SanAlex:

上升至1987.42的机会更大。

-----------

在剩下的30分钟内突破该点，那么就有机会上涨。

这里很有意思--如果它穿透点的话，可以向上，也可以向下，看起来也不错。

附加的文件：
XAUUSDM30x.png  59 kb
XAUUSDM3011.png  62 kb
[删除]  
SanAlex:

这里很有意思--如果它突破了，就上涨，如果它看起来不错，就下跌。

一旦它被打破，它就开始移动--你无法阻止它。

附加的文件：
XAUUSDM30kl.png  60 kb
 
Nikolai Karetnikov:

不是21日的修正，而是美联储会议结果的公布，黄金对此作出了反应。

根据结果，黄金没有理由下跌，只有理由上涨。

黄金有下跌的理由
 
容易 )
 

黄金继续反弹!


 
黄金做空一切!
[删除]  
webgopnik:
所有的东西都是金黄色的短裤!

你能带我去坐你的船吗？

空头将不停地进行。 XAU/USD 1755.71

附加的文件：
XAUUSDDaily.png  44 kb
[删除]  
SanAlex:

你能带我去坐你的船吗？

我认为我们要做空，不停地做。 XAU/USD 1755.71。

怀疑--不想直接去看那个价格。

而现在它又开始回升，它想回落到XAU/USD 1990.80

附加的文件：
XAUUSDDaily.png  59 kb
XAUUSDM30.png  44 kb
[删除]  
SanAlex:

现在又想回升 XAU/USD 1990.80

它应该升至1990.80，而且看起来它将会这样做

附加的文件：
XAUUSDH2.png  54 kb
 

当前交易


1...232425262728293031323334353637...100
新评论