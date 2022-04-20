黄金，黄金和XAUUSD - 页 38

新评论
 
它总是秋天(
 
Алексей Тарабанов:
始终是秋天(

...季节性因素。只要有动静，跺一跺脚就会很累。

 
踩踏也能产生利润)
 
去睡觉了。
[删除]  

黄金被用来制造厕所 --

- 水能延年益寿!

------------------

因此，这可能是石油的翻版--进入负面区域。

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

石油将升至57.56

附加的文件：
BRNDaily.png  49 kb
 
ElenaVVT:

放大一点，看一下图表，历史高点已经完成。我们要去哪里？下来！再跺一跺脚，然后就下去 了。它总是在秋天下降。

解释一下你的建议："再跺一下脚，然后就下去了......"

两年来，这台仪器一直在向同一个方向 "跺脚"。为什么要停止......？


在指标显示转好 之前，你所有的处方对你个人来说是很重要的 ...


只要所有指标都显示出上升的趋势...

[删除]  
Serqey Nikitin:

解释一下你的GAME："再踩一脚就下去了"...。

两年来，这台仪器一直在向同一个方向 "跺脚"......为什么要停止......？


在指标显示转好 之前，你所有的处方对你个人来说是很重要的 ...


只要所有指标显示--趋势向上...

是的！大约到这里为止 2046.71

-------------

当我把其中一个放上去时，另一个就跳出来了（我已经把它删掉了）。

-------------------

左下角 拇指向上 - 还没有拇指向下

----------------------------------------

而在两点钟方向--手指的某处，向上戳了一下。

附加的文件：
XAUUSDDaily7890854.png  43 kb
XAUUSDH2086xh98b.png  47 kb
[删除]  
Serqey Nikitin:

解释一下你的GAME："再踩一脚就下去了"...。

两年来，这台仪器一直在向同一个方向 "跺脚"。为什么要停止......？


在指标显示转好 之前，你所有的处方对你个人来说是很重要的 ...


只要所有指标都显示出上升的趋势...

只有向下，即使是小学生也能理解
 
Vladimir Baskakov:
只有向下，连小学生都明白......。

对，对...

两年的时间足以让孩子成为一个小学生......现在有了一个愿景--"只有向下"......。

[删除]  
Serqey Nikitin:

对，对...

两年的时间足以让孩子成为一个小学生......现在有了一个愿景--"只有向下"......。

你所要做的就是进行民意调查，这就是它的全部内容......
1...313233343536373839404142434445...100
新评论